Diễn đàn “nhân dân tham gia góp ý xây dựng lực lượng Công an nhân dân”: Cầu nối dân chủ, thắt chặt tình quân dân

Phát biểu khai mạc diễn đàn, bà Nguyễn Thị Thao - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, tình hình an ninh trật tự (ANTT) thời gian qua trên địa bàn được giữ vững là nhờ sự đồng lòng của hệ thống chính trị, đặc biệt là sự tin tưởng, cung cấp thông tin kịp thời từ phía nhân dân.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phối hợp cùng Công an phường Hương Trà (TP. Đà Nẵng) tổ chức diễn đàn “nhân dân tham gia góp ý xây dựng lực lượng Công an nhân dân phường Hương Trà” năm 2026

Tuy nhiên, người đứng đầu Mặt trận phường cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn những vấn đề khiến người dân băn khoăn. Bà Thao chia sẻ: “Thực tế cho thấy, muốn giữ gìn tốt ANTT thì không thể chỉ riêng lực lượng Công an làm được, mà rất cần sự đồng hành, góp sức chung tay của bà con nhân dân. Ngược lại, để có cuộc sống bình yên, người dân rất cần lực lượng Công an gần dân, sát dân và phục vụ bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất”.

Bà Nguyễn Thị Thao - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hương Trà phát biểu khai mạc diễn đàn

Diễn đàn lần này được kỳ vọng là không gian cởi mở để người dân trực tiếp đóng góp ý kiến, giúp lực lượng công an nhìn nhận hạn chế, đổi mới tác phong và nâng cao chất lượng phục vụ.

Báo cáo tại diễn đàn, Thượng tá Vương Quốc Hội - Trưởng Công an phường Hương Trà đã công bố những kết quả cụ thể trong công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thời gian qua, trong đó tội phạm ma túy đã phát hiện, bắt giữ 10 vụ với 17 đối tượng, triệt phá 1 vụ với 1 đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; lập biên bản vi phạm hành chính 2 vụ việc khác, phát hiện, lập biên bản xử lý hành chính 5 vụ vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Công an phường Hương Trà trong một lần bắt các đối tượng xử dụng ma túy trên địa bàn. Ảnh: CAP

Đối với an ninh mạng & học đường đã đấu tranh xử lý 1 trường hợp cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật; xử lý 1 vụ mua bán bằng giả, thu hồi 1 bằng lái xe, 1 chứng chỉ hành nghề và 1 hồ sơ sát hạch giả.

Đặc biệt, Công an phường đã bắt giữ thành công đối tượng bị truy nã nguy hiểm là Nguyễn Trương Chí Bảo (SN 2001, trú Xuân Bắc, phường Tam Kỳ, TP. Đà Nẵng) về tội gây rối trật tự công cộng.

Thượng tá Vương Quốc Hội - Trưởng Công an phường Hương Trà báo cáo kết quả tại diễn đàn

Ngoài ra, Công an phường đã tiếp nhận và giải quyết triệt để 13/13 tin báo tố giác tội phạm (đạt tỷ lệ 100%), tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 77,8% (7/9 vụ). Toàn bộ quy trình tố tụng được thực hiện đúng pháp luật, đúng người, đúng tội, không để xảy ra tình trạng oan sai hay bỏ lọt tội phạm.

Bên cạnh những chiến công, Trưởng Công an phường Hương Trà Thượng tá Vương Quốc Hội cũng thẳng thắn chỉ ra những thách thức còn tồn tại. Hiện nay, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng vẫn diễn biến phức tạp; số lượng đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn còn nhiều; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có lúc có nơi chưa phát huy hết hiệu quả.

Lực lượng Công an phường Hương Trà giúp người dân trên địa bàn thu hoạch nông sản. Ảnh: CAP

Lực lượng Công an phường Hương Trà đến tận nhà dân để hỗ trợ người dân. Ảnh: CAP

“Trong thời gian tới, lực lượng Công an phường cam kết sẽ nghiêm túc tiếp thu toàn bộ ý kiến đóng góp của nhân dân tại diễn đàn.

Đơn vị sẽ tiếp tục chủ động nắm chắc địa bàn, làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường và lãnh đạo Công an thành phố để triển khai các giải pháp ngăn ngừa tội phạm từ sớm, từ xa, quyết tâm giữ vững cuộc sống bình yên cho nhân dân…”, Thượng tá Vương Quốc Hội nhấn mạnh.