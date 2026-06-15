Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026: Định hình tương lai thị trường tài chính từ Đà Nẵng

VFF 2026 hướng đến việc xây dựng nền tảng đối thoại chuyên sâu về tương lai thị trường tài chính Việt Nam và Đông Nam Á. Nội dung trọng tâm tập trung vào các chủ đề mang tính thời đại: phát triển thị trường vốn, tài chính số, hạ tầng tài chính, đầu tư bền vững, quỹ đầu tư mạo hiểm và các công nghệ mới. Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh vị thế quốc tế, diễn đàn là cầu nối quan trọng giữa định hướng chính sách và thực tiễn thị trường, đồng thời khẳng định tiềm năng của Đà Nẵng trong việc trở thành điểm đến đổi mới tài chính, dịch vụ vốn và hợp tác công - tư.

Ông Rich McClellan, CEO của Vietnam International Financial Centre (VIFC HCMC), nhấn mạnh: “VFF được thiết kế để các chuyên gia toàn cầu, nhà đầu tư tổ chức và cơ quan quản lý cùng thảo luận thực chất. Qua các chủ đề cốt lõi, diễn đàn hướng đến việc giúp Việt Nam chuyển hóa tham vọng thành hành động thực tiễn trong quá trình xây dựng các trung tâm tài chính kết nối toàn cầu”.

Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026 đánh dấu bước ngoặt lịch sử cho tương lai của ngành tài chính tại Việt Nam.

Đồng quan điểm, ông Chris Vanloon, Chủ tịch Central Vietnam Business Alliance, chia sẻ VFF 2026 diễn ra vào thời điểm ý nghĩa khi Việt Nam đang củng cố bức tranh tài chính khu vực. Diễn đàn không chỉ là hội nghị đơn thuần, mà là điểm gặp gỡ chiến lược giúp hệ thống tài chính hỗ trợ tăng trưởng kinh tế thực, kết nối tham vọng quốc gia với các tiêu chuẩn toàn cầu.

Điểm nhấn đặc biệt của VFF 2026 là sự đồng hành chiến lược từ các đơn vị tổ chức uy tín. Ngân hàng Techcombank tham gia với vai trò Đơn vị đồng tổ chức (Co-Host), mang lại năng lực số hóa mạnh mẽ và vị thế tiên phong, hứa hẹn mở ra những cơ hội hợp tác sâu rộng. Song hành cùng Techcombank, HORECFEX đóng góp vai trò kiến tạo nền tảng kết nối cấp cao. Ông Andre Gentzsch, Phó Chủ tịch HORECFEX, khẳng định sự kiện này là cam kết của đơn vị nhằm hỗ trợ Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính quốc tế, kết nối tiềm năng địa phương với góc nhìn toàn cầu.

Đối với Đà Nẵng, Vietnam Financial Forum 2026 không chỉ góp phần nâng cao vị thế của thành phố trên bản đồ các sự kiện tài chính và đầu tư quốc tế, mà còn mở ra cơ hội để Đà Nẵng khẳng định vai trò là điểm kết nối mới của khu vực miền Trung. Sự hiện diện của các nhà hoạch định chính sách, tổ chức tài chính, nhà đầu tư và chuyên gia toàn cầu sẽ tạo thêm động lực cho các hoạt động hợp tác, đổi mới và phát triển các ngành liên quan như công nghệ, dịch vụ chuyên nghiệp, du lịch MICE và hệ sinh thái khởi nghiệp.

Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026 thúc đẩy đầu tư bền vững và đổi mới tài chính mang tính đột phá trên cả nước.

Ở tầm quốc gia, sự kiện mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng thông qua việc thúc đẩy đối thoại giữa khu vực công và tư, kết nối doanh nghiệp với nguồn vốn, tri thức và kinh nghiệm quốc tế. Những thảo luận tại diễn đàn được kỳ vọng sẽ góp phần hỗ trợ Việt Nam xây dựng một hệ sinh thái tài chính hiện đại, minh bạch và hội nhập hơn, qua đó tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững và mở rộng cơ hội phát triển cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và thế hệ nhân sự trẻ trong lĩnh vực tài chính.

VFF 2026 sẽ được tổ chức trong hai ngày với các phiên hội nghị song song tại khán phòng và phòng họp chuyên biệt, tạo điều kiện cho những cuộc trao đổi chuyên sâu, thực chất và có tính ứng dụng cao. Sự kiện được kỳ vọng trở thành điểm hẹn thường niên của các nhà lãnh đạo tài chính, công nghệ, chính sách và đầu tư, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái tài chính Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, hội nhập và bền vững.