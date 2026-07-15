Điều chỉnh slot cất hạ cánh tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất, bãi bỏ 7 thủ tục hàng không

Trong giai đoạn cao điểm từ ngày 15/7 - 15/8/2026 và từ ngày 24/8 - 6/9/2026, hai sân bay lớn nhất cả nước là sân bay Nội Bài và sân bay Tân Sơn Nhất sẽ được điều chỉnh tham số điều phối tại khu vực nhà ga đi nội địa lên 17 chuyến/giờ; khu vực đường cất, hạ cánh và dịch vụ điều hành bay vào các khung giờ từ 6h đến 23h59 từ 42 chuyến/giờ lên 44 chuyến/giờ.

Đây là lần điều chỉnh thứ hai trong năm 2026, trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã điều chỉnh tham số điều phối lượt cất, hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Từ ngày 15/6 - 6/9/2026, điều chỉnh tham số điều phối đường cất, hạ cánh, đường lăn và dịch vụ bảo đảm hoạt động bay lên 46 chuyến/giờ trong các khung giờ từ 6h đến 23h.

Máy bay tại sân bay Nội Bài. Ảnh: VNA

Ông Uông Việt Dũng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết việc phát triển khai điều chỉnh tăng tham số điều phối slot tại sân bay Nội Bài và sân bay Tân Sơn Nhất được Cục Hàng không Việt Nam phát triển theo hướng linh hoạt, hiệu quả, tiết kiệm qua đó nhanh chóng năng lực khai thác thực tế, tối ưu hóa giờ khung cao điểm, góp phần nâng cao năng lực khai báo và duy trì tính chất dịch vụ hành khách cao điểm và Lễ Quốc Quốc 2/9.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển ngành hàng không, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ trong lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Bộ Xây dựng quyết định bãi bỏ 7 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Hàng không Việt Nam và Cảng vụ Hàng không.

Các thủ tục bị bãi bỏ gồm: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký sử dụng thương hiệu của hãng hàng không khác đối với hãng hàng không kinh doanh vận chuyển hàng không, kinh doanh hàng không chung vì mục đích thương mại; đăng ký điều lệ vận chuyển của hãng hàng không Việt Nam; cấp Giấy chứng nhận đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp cho doanh nghiệp giao nhận nước ngoài;

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp cho doanh nghiệp Việt Nam; cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam; cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam; và phê duyệt hợp đồng hợp tác liên quan trực tiếp đến quyền vận chuyển hàng không.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Kể từ thời điểm này, các công bố trước đây về thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng không có nội dung liên quan sẽ hết hiệu lực thi hành.

