Điều Chủ tịch Gia Lai "đặc biệt" lưu ý với người đứng đầu doanh nghiệp

Gia Lai ưu tiên thu hút các dự án công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng, phát thải thấp

Ngày 27/6, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, vừa phối hợp cùng Công ty Cổ phần Becamex Bình Định tổ chức hội thảo với chủ đề “ESG - Xu thế chuyển đổi sản xuất xanh: Nắm bắt cơ hội nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư tại Gia Lai”.

ESG là viết tắt của ba yếu tố: E - Environment (Môi trường); S - Social (Xã hội) và G - Governance (Quản trị). Có thể hiểu, ESG là bộ tiêu chuẩn đánh giá cách một doanh nghiệp, một nhà đầu tư hoặc một địa phương phát triển có trách nhiệm như thế nào đối với môi trường, người lao động, cộng đồng và hệ thống quản trị.

Trong đó, yếu tố môi trường đặt ra yêu cầu doanh nghiệp phải sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, xử lý tốt chất thải, nước thải, bảo vệ đa dạng sinh học và từng bước chuyển sang mô hình sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn.

Yếu tố xã hội yêu cầu doanh nghiệp quan tâm hơn đến người lao động, điều kiện làm việc, an toàn lao động, đào tạo nguồn nhân lực, trách nhiệm với cộng đồng, bình đẳng trong tiếp cận cơ hội và sự hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của xã hội.

Và yếu tố quản trị đòi hỏi doanh nghiệp phải hoạt động minh bạch, tuân thủ pháp luật, quản lý rủi ro tốt, chống tham nhũng, chống xung đột lợi ích, công khai thông tin và xây dựng hệ thống quản trị hiện đại, có trách nhiệm, đáng tin cậy.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế, Gia Lai đang bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian, tầm nhìn và động lực tăng trưởng mới.

Trong định hướng phát triển, tỉnh Gia Lai xác định ESG sẽ là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư chất lượng cao và bảo đảm sự phát triển bền vững của tỉnh trong giai đoạn tới.

Để ESG đi vào thực chất, về môi trường, Gia Lai ưu tiên thu hút các dự án công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng, phát thải thấp, sử dụng hiệu quả tài nguyên và có khả năng tham gia chuỗi cung ứng xanh. Tỉnh khuyến khích các mô hình kinh tế tuần hoàn trong công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, dệt may, chế biến nông sản, xử lý chất thải, năng lượng sạch và logistics.

Về xã hội, tỉnh xác định phát triển kinh tế phải đi đôi với nâng cao chất lượng đời sống người dân, tạo việc làm bền vững, đào tạo nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng môi trường sống tốt cho người lao động, chuyên gia và nhà đầu tư.

Về quản trị, Gia Lai cam kết xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo, hành động, lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm phục vụ. Tỉnh tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, công khai minh bạch thông tin quy hoạch, đất đai, đầu tư; duy trì cơ chế đối thoại, lắng nghe, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ngay từ sớm, từ xa.

Tỉnh Gia Lai mời gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tìm hiểu, hợp tác và triển khai các dự án trong các lĩnh vực: công nghiệp xanh, năng lượng sạch, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, logistics, kinh tế tuần hoàn, công nghệ môi trường, chuyển đổi số, đô thị sinh thái và dịch vụ chất lượng cao.

Đặc biệt, tỉnh mong muốn các hiệp hội doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế, các viện nghiên cứu, các đơn vị tư vấn, các doanh nghiệp tiên phong như Becamex VSIP Bình Định, Houselink, Glassdome, CNG Việt Nam, Syre và các đối tác tiếp tục đồng hành với Gia Lai trong việc xây dựng hệ sinh thái sản xuất xanh, khu công nghiệp xanh, chuỗi cung ứng tuần hoàn và các mô hình ESG có thể nhân rộng.

Hội thảo với chủ đề “ESG - Xu thế chuyển đổi sản xuất xanh: Nắm bắt cơ hội nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư tại Gia Lai”.

Tại hội thảo, các chuyên gia trong lĩnh vực phát triển bền vững, quản trị ESG và sản xuất xanh đã tập trung trao đổi về các nội dung: ESG - Xu hướng chuyển dịch xanh toàn cầu và tác động đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; lộ trình chuyển đổi ESG: từ chiến lược đến thực thi hiệu quả cho doanh nghiệp; yêu cầu chuỗi cung ứng tuần hoàn và phát thải thấp của các nhãn hàng toàn cầu; tối ưu tỷ suất hoàn vốn (ROI) qua kinh tế tuần hoàn…

Các chuyên gia nhận định: Không còn là một xu hướng hay khẩu hiệu truyền thông, ESG đã trở thành tiêu chuẩn bắt buộc trong hoạt động kinh doanh toàn cầu. Từ Liên minh châu Âu (EU) với các quy định về Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) đến yêu cầu minh bạch chuỗi cung ứng của các tập đoàn đa quốc gia, áp lực xanh hóa sản xuất đang tác động trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.

Theo các chuyên gia, cách tiếp cận phù hợp nhất đối với các doanh nghiệp là không làm ESG theo phong trào, không làm để đối phó, mà phải bắt đầu từ những việc cụ thể, phù hợp với quy mô, ngành nghề và năng lực của từng doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có thể bắt đầu từ tiết kiệm năng lượng, quản lý nước thải, chất thải, kiểm kê phát thải, cải thiện điều kiện lao động, minh bạch hóa quy trình quản trị, số hóa dữ liệu sản xuất, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, hoặc tham gia các mô hình cộng sinh công nghiệp, kinh tế tuần hoàn.

Mỗi bước đi nhỏ nhưng đúng hướng sẽ tạo nền tảng để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp cận thị trường tốt hơn và gia nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Điều quan trọng là doanh nghiệp phải bắt đầu bằng tư duy dài hạn, có lộ trình phù hợp và từng bước chuyển đổi dựa trên dữ liệu, công nghệ và quản trị minh bạch.

Các chuyên gia đặc biệt khuyến nghị các khu công nghiệp, các doanh nghiệp ưu tiên xây “nền” xanh dùng chung (điện, nước, rác, số liệu…) để giúp tối ưu chi phí đầu tư, doanh nghiệp đạt chuẩn nhanh hơn, hoạt động hiệu quả hơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai: Chuyển đổi xanh là điều kiện sống còn để phát triển bền vững

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, hiện nay, các tiêu chuẩn ESG đã chuyển từ khuyến khích sang yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu và phát triển xanh là con đường tất yếu để nâng cao chất lượng tăng trưởng, thu hút đầu tư có chọn lọc và bảo đảm sự phát triển lâu dài.

Đối với doanh nghiệp, việc thực hiện ESG có thể tạo ra áp lực ban đầu về chi phí, công nghệ, dữ liệu và nhân lực.

“Tuy nhiên, nếu tiếp cận đúng, ESG là cơ hội để doanh nghiệp tiết kiệm chi phí vận hành, nâng cao năng suất, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu, tiếp cận nguồn vốn xanh, giữ chân khách hàng lớn và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế”, ông Tuấn nói.

Còn đối với địa phương, ESG là cơ sở quan trọng để lựa chọn nhà đầu tư có chất lượng, thu hút các dự án công nghệ sạch, phát thải thấp, sử dụng đất đai và tài nguyên hiệu quả, tạo nhiều việc làm bền vững và đóng góp lâu dài cho ngân sách, cộng đồng và môi trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn.

Chính phủ Việt Nam đã ban hành Chương trình quốc gia thúc đẩy thực hành kinh doanh bền vững giai đoạn 2026-2030, với mục tiêu hỗ trợ khoảng 25.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã áp dụng các mô hình kinh tế tuần hoàn, mô hình kinh doanh bao trùm và khuôn khổ ESG.

Đối với tỉnh Gia Lai, tỉnh đã có định hướng triển khai chuyển đổi xanh từ sớm, nhất là khi Nghị định 35/2022/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế được ban hành.

Theo đó, tỉnh định hướng phát triển khu công nghiệp và khu kinh tế theo mô hình hiện đại, xanh, thông minh, có hạ tầng xử lý môi trường đồng bộ, từng bước đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư chiến lược và các tập đoàn toàn cầu.

Tỉnh cũng chỉ đạo phát triển các cụm công nghiệp theo hướng thân thiện với môi trường, từng bước áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn và tiêu chuẩn ESG.

Ngoài ra, tỉnh Gia Lai cũng có chỉ đạo quyết liệt về việc hình thành chuỗi sản xuất tuần hoàn, khai thác tối đa giá trị của tài nguyên, sản phẩm phụ và chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất; hướng đến từng bước sử dụng vật liệu tái chế, tái sử dụng để thay thế vật liệu xây dựng tự nhiên.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đặc biệt lưu ý, người đứng đầu chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu doanh nghiệp phải nhận thức rõ chuyển đổi xanh đang trở thành điều kiện sống còn để phát triển bền vững. Từ đó, từng bước thực hiện chuyển đổi xanh một cách hiệu quả.

Ngoài ra, cần phải có sự đồng hành của các đơn vị tư vấn, giúp xây dựng hệ sinh thái công nghiệp xanh toàn diện, đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc thực thi các giải pháp giảm phát thải một cách thực chất và hướng tới Net Zero, giúp biến các quy định thành lợi thế cạnh tranh vượt trội.

Tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo và kiên định triển khai chuyển đổi xanh trong phát triển kinh tế của tỉnh dựa trên 3 trụ cột: năng lượng xanh - dữ liệu sạch - công nghệ xanh, với tinh thần nhanh hơn, quyết liệt hơn và hiệu quả hơn trong thời gian tới.