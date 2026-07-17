Điều gì đang diễn ra ở Gia Lai mà giới công nghệ lượng tử quốc tế cùng hội tụ?

Năm Lượng tử Gia Lai 2026 có sự kiện gì đặc biệt?

Chiều 16/7, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo công bố Năm Lượng tử Gia Lai 2026. Năm Lượng tử Gia Lai 2026 có chủ đề "Kết nối lượng tử - Làm chủ công nghệ - Đột phá phát triển", đồng thời giới thiệu các hợp phần trọng tâm cùng chuỗi hoạt động sẽ diễn ra trong năm 2026.

Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Công nghệ Lượng tử Việt Nam (VNQuantum), Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) cùng Viện Lượng Tử Mở và các đối tác trong nước và quốc tế phối hợp tổ chức chuỗi sự kiện Năm lượng tử Gia Lai năm 2026.

Chuỗi sự kiện được tổ chức và diễn ra từ tháng 1-12/2026, gồm 4 hợp phần chính.

Hợp phần khoa học: lấy ICISE và Viện IFIRSE làm hạt nhân, tập trung duy trì chuỗi hội nghị, hội thảo, trường học chuyên đề quốc tế về vật lý lượng tử, bao gồm các hoạt động chính.

Hội nghị Quang tử ASEAN mở rộng, đã tổ chức từ ngày 8 đến ngày 11/4/2026. Hội thảo quốc tế “Những tiến bộ gần đây trong nghiên cứu hệ electron tương quan mạnh”, đã tổ chức từ ngày 1 đến ngày 5/6/2026.

Trường học nâng cao lần thứ hai về Vật chất lượng tử tô-pô, dự kiến tổ chức từ ngày 20 đến ngày 24/7/2026.

Hội nghị kỷ niệm 20 năm ngưng tụ Bose-Einstein của polariton nhằm tôn vinh GS. Lê Sĩ Đảng, dự kiến tổ chức từ ngày 28/9 đến ngày 2/10/2026.

Diễn đàn kinh tế sáng tạo dựa vào công nghệ lượng tử. Sự kiện này có sự tham gia của lãnh đạo TW, địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ lượng tử. Đây là diễn đàn kết nối giữa các nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà đầu tư nhằm thảo luận các cơ hội phát triển kinh tế địa phương dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Từ 13h30 đến 17h00, ngày 28/7/2026, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Quy mô khoảng 300 đại biểu (lãnh đạo Chính phủ, các Bộ, ngành, viện, tổ chức Trung ương và chuyên gia, khách quốc tế).

UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo công bố Năm Lượng tử Gia Lai 2026. Ảnh: Cát Hiệp.

Hợp phần Công nghệ: lấy Cuộc thi Hackathon quốc tế về Tính toán lượng tử vì Mục tiêu phát triển xã hội - Quantathon Gia Lai 2026 và chuỗi hoạt động trọng tâm về lượng tử năm 2026 là hạt nhân ứng dụng điện toán lượng tử, AI và học máy vào giải quyết các bài toán thực tế về phát triển bền vững như nông nghiệp thông minh, logistics, dự báo thiên tai và an ninh hậu lượng tử; đồng thời tạo không gian trình diễn công nghệ cho công chúng.

Các hoạt động trọng tâm của cuộc thi diễn ra từ ngày 24 đến ngày 28/7/2026, bao gồm các hoạt động:Hội nghị quốc tế về lượng tử và bán dẫn cho công chúng (Vietnam Quantum roadshow), từ 8h00 đến 18h00, ngày 27/7/2026, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, quy mô khoảng 1.000 học sinh, sinh viên, đại biểu. Triển lãm Công nghệ Lượng tử, Bán dẫn và Siêu dẫn, từ 10h00 ngày 27/7/2026 đến 18h00 ngày 28/7/2026, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Hội nghị Gặp gỡ Điều phối viên Lượng tử Đông Nam Á Mở rộng (Southeast Asian Quantum Coordinator Meeting), quy tụ các đại diện mạng lưới lượng tử trong khu vực nhằm trao đổi định hướng hợp tác, phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy kết nối hệ sinh thái lượng tử ASEAN với cộng đồng khoa học quốc tế. Thời gian từ 10h00 đến 18h00, ngày 27/7/2026, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành-ICISE. Khoảng 100 đại biểu, chuyên gia, điều phối viên lượng tử trong nước và quốc tế.

Hoạt động kết nối 1:1 giữa startup, đội thi và nhà đầu tư tiềm năng, từ 13h00 đến 16h00, ngày 28/7/2026, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, quy mô khoảng 100 thí sinh, đại diện đội thi, startup, nhóm nghiên cứu; khoảng 25 chuyên gia, doanh nghiệp, quỹ đầu tư và nhà đầu tư.

Tổ chức Chung kết Cuộc thi Hackathon quốc tế về Tính toán lượng tử vì Mục tiêu phát triển xã hội cho các đội thi đã vượt qua vòng trực tuyến, gồm 100 thí sinh dự thi đến từ 11 quốc gia trên thế giới.

Cuộc thi này được kỳ vọng thúc đẩy hình thành cộng đồng công nghệ lượng tử tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á; tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và phát triển công nghệ; phát hiện và bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời tạo nền tảng cho các hoạt động chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển doanh nghiệp công nghệ chuyên sâu trong tương lai.

Thời gian diễn ra từ ngày 24 - 28/7/2026, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (24 - 27/7/2026) và Trung tâm Hội nghị tỉnh (28/7/2026).

Đại biểu nêu ý kiến tại buổi họp báo. Ảnh: Cát Hiệp.

Gia Lai kỳ vọng từng bước tiếp cận các công nghệ chiến lược

Tổ chức Lễ Khai mạc Năm Lượng tử Gia Lai 2026, chủ đề “THỜI KHẮC ĐÃ ĐẾN – SIGN OF THE TIMES"; tổng kết, vinh danh và trao giải Cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán Lượng tử vì mục tiêu phát triển xã hội. Thành phần: Dự kiến khoảng 1.000 đại biểu. Thời gian: Từ 19h00 đến 21h30, ngày 28/7/2026, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Hợp phần Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: hỗ trợ và ươm tạo ý tưởng, dự án, kết quả nghiên cứu lượng tử. Hướng tới hình thành hệ sinh thái startup công nghệ lượng tử tại Gia Lai, trong đó Quantathon là cơ chế phát hiện ý tưởng, nhóm tài năng và bài toán ứng dụng. Các đội đạt giải sẽ được xem xét hỗ trợ phát triển tiếp theo; đồng thời, các bài toán hoặc mô hình có tiềm năng nhưng chưa đạt giải vẫn cần được đưa vào danh mục ươm tạo sau cuộc thi nếu có giá trị ứng dụng cho địa phương hoặc khả năng phát triển thành sản phẩm được các doanh nghiệp quan tâm.

Gồm các hoạt động trọng tâm: Xây dựng cơ chế phối hợp ươm tạo khởi nghiệp lượng tử giữa Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm ICISE, VNQuantum, Trường Đại học Quang Trung (QTU), Trường Đại học Quy Nhơn, Trường Đại học FPT và các doanh nghiệp công nghệ và nhà đầu tư.

Hình thành danh mục bài toán ưu tiên của tỉnh để các đội thi và nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp; chú trọng các bài toán có khả năng chuyển hóa thành sản phẩm mẫu, dịch vụ số, mô hình tính toán hoặc giải pháp phân tích dữ liệu.

Tổ chức tư vấn, cố vấn chuyên môn, cố vấn kinh doanh, hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm khả dụng tối thiểu (MVP), kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư, quỹ hỗ trợ khởi nghiệp, chương trình hỗ trợ đổi mới sáng tạo và các cơ chế hỗ trợ phù hợp;

Ươm tạo startup công nghệ lượng tử và hỗ trợ phát triển sản phẩm MVP trong giai đoạn sau (tháng 8 đến tháng 12/2026): Sau Hackathon, các đội có tiềm năng kỹ thuật và thương mại có thể tiếp tục nhận tư vấn hoàn thiện mô hình tổ chức, cố vấn hằng tháng, hỗ trợ thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam và cơ hội tiếp cận nguồn vốn giai đoạn đầu.

Hợp phần Giáo dục đào tạo: Mang tri thức lượng tử đến học sinh, sinh viên và cộng đồng; đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về lượng tử. Gồm các hoạt động trọng tâm: Khởi động Trung tâm Tính toán lượng tử và Khu triển lãm Công nghệ (tại Trường Đại học Quang Trung), thời gian: từ tháng 7 - 12/2026. Xây dựng Bài giảng đại chúng và bài giảng phổ biến khoa học cho học sinh THPT chuyên, thử nghiệm và chuẩn hóa nội dung để tiến hành triển khai nhân rộng, thời gian: từ tháng 7 - 12/2026.

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang khẳng định, Gia Lai xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang. Ảnh: Cát Hiệp.

Với phương châm "đi sớm về nhận thức, đi chắc về nền tảng, đi đúng vào những khâu phù hợp", tỉnh đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó chú trọng thu hút các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức quốc tế tham gia đồng hành.

Là địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức Năm lượng tử, Gia Lai kỳ vọng thông qua chuỗi sự kiện sẽ từng bước tiếp cận các công nghệ chiến lược; kết nối nguồn lực khoa học trong nước và quốc tế; thúc đẩy nghiên cứu khoa học cơ bản, phát triển công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Đồng thời, tăng cường liên kết với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và Chuyên gia Công nghệ lượng tử Việt Nam, Viện Lượng tử Mở, góp phần thúc đẩy phát triển lĩnh vực công nghệ lượng tử của tỉnh và của cả nước.