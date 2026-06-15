Điều gì khiến lợi nhuận Kiên Hùng (KHS) giảm hơn 62% trong quý I/2026?

Biên lợi nhuận co hẹp, lãi quý I giảm hơn 62%

Theo báo cáo tài chính quý I/2026, Kiên Hùng ghi nhận doanh thu đạt 187 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,4% so với cùng kỳ năm trước.

Dù doanh thu gần như đi ngang, giá vốn hàng bán lại tăng mạnh lên 171,4 tỷ đồng, cao hơn 12,7% so với cùng kỳ. Theo đó, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp giảm một nửa, từ 32,3 tỷ đồng xuống còn 15,5 tỷ đồng.

Biên lợi nhuận gộp theo đó thu hẹp đáng kể, từ khoảng 17,5% trong quý I/2025 xuống chỉ còn 8,3% trong quý đầu năm nay.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt 1,3 tỷ đồng, tăng khoảng 42% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí tài chính vẫn ở mức 1,8 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay chiếm 1,7 tỷ đồng.

Ở chiều tích cực, doanh nghiệp đã tiết giảm một số khoản chi phí hoạt động. Chi phí bán hàng giảm gần 25% xuống còn 1,9 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ xuống 3,8 tỷ đồng.

Khép lại quý I/2026, Kiên Hùng ghi nhận lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế cùng đạt hơn 9,1 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 24,2 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) cũng giảm từ 1.845 đồng xuống còn 605 đồng/cổ phiếu.

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Tại thời điểm ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Kiên Hùng đạt 376,5 tỷ đồng, giảm khoảng 31 tỷ đồng so với đầu năm.

Cụ thể, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 14,5 tỷ đồng, tăng hơn 161% so với đầu năm. Trong khi đó, hàng tồn kho giảm từ 188,6 tỷ đồng xuống còn 143,9 tỷ đồng, tương ứng giảm gần 44,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng lên 48,9 tỷ đồng, tăng thêm 8,2 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, phải thu khách hàng chiếm 38,3 tỷ đồng, tăng khoảng 3,13 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, khoản phải thu lớn nhất thuộc về Euromex Seafood với 13,26 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 2,1 tỷ đồng đầu năm. Tiếp đến là Sanpo Suisan Co., Ltd với 12,9 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với đầu kỳ. Bên cạnh đó, Progress International Corporation ghi nhận số dư phải thu hơn 8,19 tỷ đồng, trong khi GNONE International Co., Ltd là 3,66 tỷ đồng. Một số khoản phải thu từ khách hàng khác như HIC U.S.A., Inc, Công ty TNHH Vina, Cargill Việt Nam (Đồng Nai) và Công ty TNHH Usfeed có xu hướng giảm so với đầu năm.

Ở chiều ngược lại, các khoản trả trước cho người bán ngắn hạn tăng đột biến lên hơn tỷ đồng, gấp gần 10 lần mức 1 tỷ đồng tại thời điểm đầu năm. Đáng chú ý, doanh nghiệp đã phát sinh các khoản trả trước lớn cho đối tác nước ngoài như PT. Dua Putra Utama Makmur với 4,4 tỷ đồng và CV Sumber Laut Rejeki với hơn 4 tỷ đồng. Ngoài ra, khoản trả trước cho Công ty TNHH Kỹ thuật Lạnh Phương Nam cũng tăng lên 1,5tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Kiên Hùng giảm từ 163,5 tỷ đồng xuống còn 137,8 tỷ đồng.

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm mạnh từ 116 tỷ đồng xuống còn 91,2 tỷ đồng, tương đương giảm gần 25 tỷ đồng chỉ sau một quý. Trong khi đó, nợ vay dài hạn duy trì ở mức 19,3 tỷ đồng. Tổng dư nợ vay tài chính của doanh nghiệp hiện vào khoảng 110,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, doanh nghiệp có 19,3 tỷ đồng nợ vay dài hạn từ hai cá nhân là ông Lê Văn Công ( 1,2 tỷ đồng) và bà Trịnh Thế Uyên (18,1 tỷ đồng). Đây đều là các khoản vay được ký từ tháng 7/2024 nhằm bổ sung vốn đầu tư, có thời hạn đến ngày 31/7/2027, lãi suất 10,5%/năm và không có tài sản bảo đảm.

Tính đến cuối quý I/2026, vốn chủ sở hữu của Kiên Hùng đạt 238,68 tỷ đồng, chiếm hơn 63% tổng nguồn vốn. Vốn góp chủ sở hữu ở mức hơn 139 tỷ đồng. Trong đó, ông Trần Quốc Hùng - Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc nắm 5,95%, ông Trần Quốc Dũng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc - bố ruột ông Trần Quốc Hùng nắm 24,19%, bà Lâm Thị Hương Mai - mẹ ông Trần Quốc Dũng nắm 13,43% và vợ ông Dũng là bà Nguyễn Thị Huyền Trang nắm 3,32%. Như vậy, riêng gia đình ông Trần Quốc Hùng đã nắm 43,57% vốn tại Kiên Hùng.

Công ty Cổ phần Kiên Hùng (KHS) được thành lập vào ngày 04/10/2000. Ngày 19/12/2017, cổ phiếu KHS được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và chính thức được giao dịch vào ngày 26/12/2017. Lĩnh vực hoạt động chính của công ty là xuất khẩu thủy sản. Mặt hàng chủ lực là mực, cá đông lạnh, và nguyên liệu cho thức ăn gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản.