DIFF 2026 chưa khai màn, nhiều khách sạn Đà Nẵng đã đạt công suất hơn 90%

Theo ghi nhận từ nhiều khách sạn lớn, lượng khách đặt phòng năm nay đến sớm hơn so với các mùa DIFF trước. Bên cạnh khách nội địa, lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng trong dịp hè cũng tăng đáng kể, chủ yếu là các đoàn khách gia đình và nhóm du lịch kết hợp nghỉ dưỡng, tham quan.

Nhiều khách sạn nằm dọc tuyến sông Hàn hiện bước vào giai đoạn cao điểm đặt phòng. Đại diện Wyndham Danang Golden Bay cho biết đêm khai mạc ngày 30/5, công suất phòng của khách sạn đã đạt gần 100%, đặc biệt các hạng phòng có tầm nhìn hướng khu vực trình diễn pháo hoa được khách đặt kín.



Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 trở lại, nhiều khách sạn ven sông Hàn và khu vực trung tâm Đà Nẵng đã ghi nhận tình trạng kín phòng vào các đêm cuối tuần. Ảnh: Viết Niệm

Đối với các đêm thi tiếp theo, lượng khách đặt phòng vẫn duy trì ở mức khả quan và tiếp tục tăng vào thời điểm cận sự kiện. So với các mùa DIFF trước, lượng khách lưu trú năm nay tăng nhẹ, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch Đà Nẵng cũng như sức hút ngày càng lớn của lễ hội pháo hoa quốc tế.



Theo đại diện Wyndham Danang Golden Bay, năm nay khách sạn ghi nhận lượng khách quốc tế đi theo các đoàn tour và khách nghỉ dưỡng kết hợp tham quan Đà Nẵng tăng đáng kể.



Để phục vụ mùa lễ hội, khách sạn đã chuẩn bị nhiều sản phẩm và trải nghiệm riêng dành cho du khách. Điểm nhấn nổi bật là chương trình buffet kết hợp xem pháo hoa tại nhà hàng F29 Golden Beef and Sky Bar trên tầng 29. Từ vị trí này, du khách có thể quan sát toàn cảnh thành phố và thưởng thức các màn trình diễn pháo hoa từ trên cao.

Sức hút từ lễ hội pháo hoa cùng mùa du lịch cao điểm đang khiến thị trường lưu trú thành phố biển này sôi động. Ảnh: Viết Niệm

Ông Nguyễn Đức Quỳnh, Chủ tịch Chi hội Khách sạn Đà Nẵng, cho biết trong dịp khai mạc DIFF 2026 và các đêm pháo hoa tiếp theo, công suất phòng tại các cơ sở lưu trú ven biển dao động từ 85 đến 95%, nhiều khách sạn đạt mức kín phòng trên 90%.



Riêng trong tháng 6, lượng đặt phòng tăng hơn 10% so với năm 2025, phản ánh sức hút mạnh mẽ của DIFF 2026 cũng như mùa du lịch hè năm nay.



Bên cạnh dịch vụ lưu trú, nhiều khách sạn và resort tại Đà Nẵng đang tập trung nâng cao chất lượng phục vụ, ứng dụng công nghệ nhằm tối ưu trải nghiệm cho du khách. Nhiều đơn vị triển khai các gói nghỉ dưỡng kết hợp ẩm thực, spa, hoạt động biển và chương trình dành cho gia đình nhằm kéo dài thời gian lưu trú cũng như gia tăng mức chi tiêu của khách.



Theo ông Nguyễn Đức Quỳnh, lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng hiện tăng hơn 12% so với năm 2025 và chiếm khoảng 53% tổng lượng khách du lịch đến thành phố. Đây được xem là tín hiệu tích cực để ngành khách sạn tiếp tục phục hồi và khẳng định vị thế Đà Nẵng là điểm đến lễ hội, nghỉ dưỡng hàng đầu khu vực.



Không chỉ khu vực ven sông Hàn, nhiều khách sạn và resort ven biển Đà Nẵng cũng ghi nhận lượng khách đặt phòng tăng nhanh. Ảnh: Viết Niệm

Không chỉ khu vực ven sông Hàn, nhiều khách sạn và resort ven biển Đà Nẵng cũng ghi nhận lượng khách đặt phòng tăng nhanh. Đại diện Furama Resort Đà Nẵng cho biết công suất phòng trong dịp khai mạc DIFF 2026 và mùa cao điểm hè đạt khoảng 85 đến 95%, tương đồng với xu hướng chung của thị trường.

Đáng chú ý, lượng khách nội địa tại Furama tăng gần 20% so với năm 2025 nhờ sức hút của DIFF 2026, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng DANAFF 3 cùng hàng loạt sự kiện văn hóa và du lịch diễn ra trong tháng 6 và tháng 7.

Với sức nóng từ DIFF 2026 cùng chuỗi sự kiện mùa hè sôi động, Đà Nẵng tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của một điểm đến lễ hội, nghỉ dưỡng hàng đầu cả nước, hứa hẹn bùng nổ lượng khách du lịch trong mùa hè năm nay.

Đêm khai mạc với chủ đề "Thiên nhiên" vào ngày 30/5 sẽ là màn tranh tài giữa đội chủ nhà Đà Nẵng (Việt Nam) và đội Trung Quốc.

Đêm thứ 2 (6/6) với chủ đề “Di sản” giữa đội Pháp và đội Z121 Vina Pyrotech (Việt Nam).

Đêm thứ 3 (13/6) với chủ đề “Văn hóa” là màn so tài giữa tân binh Nhật Bản và đội pháo hoa của Italia.

Đêm thứ 4 (20/6) với chủ đề “Sáng tạo” là phần so tài giữa đội Đức và Macau (Trung Quốc).

Đêm thứ 5 (27/6) với chủ đề “Tầm nhìn” do đội Úc và Bồ Đào Nha trình diễn.

Đêm chung kết (11/7) là phần trình diễn của 2 đội đạt điểm cao nhất với chủ đề “Đà Nẵng - Những chân trời kết nối”.