DIFF 2026 hút hơn nửa triệu lượt khách sau 5 đêm thi, đêm chung kết hứa hẹn bùng nổ

Sau năm đêm thi vòng loại diễn ra từ ngày 30/5 đến 27/6, DIFF 2026 ghi nhận hơn 557.000 lượt khách lưu trú, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2025. Bình quân mỗi đêm pháo hoa thu hút trên 100.000 lượt khách lưu trú, trong đó đêm thi thứ năm (27/6) đạt khoảng 117.400 lượt khách - mức cao nhất kể từ đầu mùa lễ hội.

Theo Ban tổ chức, kết quả này cho thấy DIFF không chỉ tạo sức hút trong một vài ngày cao điểm mà còn góp phần duy trì lượng khách ổn định trong nhiều tuần liên tiếp, giúp các cơ sở lưu trú, nhà hàng, doanh nghiệp lữ hành, vận chuyển và các điểm vui chơi nâng cao công suất, gia tăng doanh thu.



DIFF không chỉ tạo sức hút trong một vài ngày cao điểm mà còn góp phần duy trì lượng khách ổn định trong nhiều tuần liên tiếp.

Đáng chú ý, hơn 233.000 lượt khách quốc tế, chiếm khoảng 42% tổng lượng khách lưu trú, đã đến Đà Nẵng trong 5 đêm thi. Khách quốc tế đến từ nhiều quốc gia như Ấn Độ, Kazakhstan, Ireland, Vương quốc Anh, Australia, Hà Lan... Đây đều là những thị trường có mức chi tiêu cao, góp phần thúc đẩy doanh thu từ lưu trú, nghỉ dưỡng, ẩm thực và các dịch vụ trải nghiệm.



Trong khi đó, hơn 324.000 lượt khách nội địa tiếp tục khẳng định sức hút của DIFF đối với thị trường trong nước. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ và khách du lịch cuối tuần lựa chọn Đà Nẵng không chỉ để thưởng thức pháo hoa mà còn kết hợp nghỉ dưỡng, khám phá các điểm đến nổi tiếng như Bà Nà Hills, biển Mỹ Khê, phố cổ Hội An hay Thánh địa Mỹ Sơn.



Theo ghi nhận, vào các đêm diễn ra lễ hội, khu vực hai bờ sông Hàn cùng hệ thống khách sạn, nhà hàng, quán cà phê, du thuyền và các điểm vui chơi luôn trong tình trạng đông khách từ rất sớm. Chuỗi trải nghiệm đa dạng đã góp phần kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu của du khách và lan tỏa lợi ích đến nhiều lĩnh vực của ngành du lịch.



Ban tổ chức cho biết, sức hút của DIFF 2026 còn thể hiện ở tình trạng "cháy vé" nhiều đêm thi. Thay vì chỉ mở khán đài A4 trong đêm chung kết như kế hoạch ban đầu, ban tổ chức đã phải mở từ đêm thi thứ năm để đáp ứng nhu cầu của khán giả.



DIFF 2026 ghi nhận hơn 557.000 lượt khách lưu trú, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2025.

Đánh giá về chất lượng mùa giải năm nay, Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, thành viên Ban giám khảo DIFF, nhận định các đội thi đã thể hiện tinh thần sáng tạo, liên tục đổi mới, mang đến những màn trình diễn ngày càng đặc sắc, góp phần khẳng định vị thế quốc tế của lễ hội.



Trong khi đó, bà Nadia Shakira Wong, Giám đốc điều hành Global2000 và Cố vấn Ban giám khảo, cho rằng điểm khác biệt của DIFF so với nhiều lễ hội pháo hoa nổi tiếng thế giới là mỗi đêm thi đều được xây dựng như một chương trình nghệ thuật hoàn chỉnh, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, ánh sáng, câu chuyện văn hóa và pháo hoa, mang đến trải nghiệm giàu cảm xúc cho khán giả.



Đặc biệt, năm 2026, DIFF còn được tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Travel + Leisure bình chọn vào top 9 lễ hội đáng trải nghiệm nhất hành tinh, góp phần nâng cao vị thế của Đà Nẵng trên bản đồ du lịch quốc tế.



Sau thành công của 5 đêm thi vòng loại, đêm chung kết DIFF 2026 sẽ diễn ra tối 11/7 với màn tranh tài giữa hai đội pháo hoa đến từ Trung Quốc và Bồ Đào Nha. Ban tổ chức kỳ vọng đây sẽ là đại tiệc nghệ thuật, âm nhạc và pháo hoa đẳng cấp quốc tế, tiếp tục tạo cú hích cho du lịch Đà Nẵng trong mùa cao điểm hè.