Đỉnh cao nguy hiểm: Lý do bất ngờ đẩy chứng khoán Mỹ bùng nổ giữa lúc rủi ro lạm phát dâng cao

Chứng khoán Mỹ bùng nổ

Theo Yahoo Finance, hiện tại, các ước tính lợi nhuận đang quay trở lại xu hướng tăng, trở thành động lực chính giúp thị trường chứng khoán lập những đỉnh mới.

Chỉ số S&P 500 đã tăng 12% kể từ đáy ngày 30/3, vượt mốc 7.000 điểm lần đầu tiên trong tuần trước, trong bối cảnh kỳ vọng xung đột giữa Mỹ và Iran có thể sớm hạ nhiệt. Trong khi đó, các dự báo lợi nhuận đồng thuận cho năm 2026 và 2027 hiện cao hơn khoảng 4% so với tháng 1, theo chiến lược gia Ben Snider của Goldman Sachs.

Tính từ đầu năm đến nay, chỉ số S&P 500 đã tăng khoảng 8% và tiến gần các mức đỉnh lịch sử, trong khi các cổ phiếu công nghệ lớn tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt thị trường với mức tăng trưởng vượt trội so với phần còn lại, theo Indexbox.

Theo Yahoo Finance, các lĩnh vực năng lượng và công nghệ thông tin đóng góp gần như toàn bộ vào đà điều chỉnh tăng này, trong khi phần lớn các doanh nghiệp thuộc S&P 500 không có thay đổi đáng kể trong dự báo lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho năm 2026 trong vài tháng qua.

Hai “ông lớn” là Micron Technology (MU) và Exxon Mobil (XOM) chiếm hơn 60% mức điều chỉnh tăng trong dự báo EPS của S&P 500 cho năm 2026 kể từ khi xung đột bùng nổ.

Dữ liệu cho thấy các ước tính EPS đồng thuận đang có xu hướng đi lên rõ rệt, và những nhóm ngành có điều chỉnh tích cực nhất cũng chính là những nhóm có hiệu suất vượt trội trên thị trường.

“Những điều chỉnh lợi nhuận tích cực gần đây đã tạo nền tảng cơ bản cho đà tăng mạnh của thị trường cổ phiếu lên các mức cao mới”, Snider nhận định.

Ông cũng cho rằng nếu triển vọng địa chính trị tiếp tục cải thiện, đà tăng này có thể lan rộng hơn, cả về kỳ vọng lợi nhuận lẫn độ rộng của thị trường.

Nhìn chung, mùa công bố kết quả kinh doanh quý I khởi đầu khá tích cực - dù điều này có thể khiến nhiều người bất ngờ.

Các ngân hàng lớn như Goldman Sachs (GS), JPMorgan Chase (JPM) và Bank of America (BAC) đều công bố kết quả vượt kỳ vọng, nhờ sức tiêu dùng vẫn duy trì ổn định.

CEO Ramon Laguarta của PepsiCo (PEP) cho biết người tiêu dùng vẫn chưa bị “quật ngã” bởi mức giá xăng 4 USD/gallon, đồng thời công ty sở hữu thương hiệu Frito-Lay cũng vượt dự báo lợi nhuận và giữ nguyên triển vọng kinh doanh.

“Thị trường leo lên một bức tường của những nỗi lo. Trong ngắn hạn, thị trường giống như một cỗ máy bỏ phiếu, bị chi phối bởi cảm xúc và tin tức. Chúng ta đã thấy S&P 500 giảm 10% vì chiến tranh. Nhưng trong trung và dài hạn, nó là một cỗ máy cân đo dựa trên nền tảng cơ bản - và các yếu tố cơ bản hiện vẫn đang tốt”, Chủ tịch Great Hill, Tom Hayes, nhận định.

Đà tăng đối mặt rủi ro kinh tế kéo dài

Tuy nhiên, theo Indexbox, thị trường lao động ở Mỹ lại có dấu hiệu chững lại khi số việc làm mới thấp hơn kỳ vọng, số lượng vị trí tuyển dụng giảm, trong khi nhu cầu ở nhiều lĩnh vực cũng bắt đầu suy yếu. Những yếu tố này cho thấy nền kinh tế có thể đang bước vào giai đoạn tăng trưởng chậm hơn, dù bề ngoài thị trường chứng khoán vẫn duy trì đà hưng phấn.

Một trong những rủi ro lớn nhất hiện nay là áp lực lạm phát vẫn chưa thực sự được kiểm soát. Các chính sách thuế quan và căng thẳng thương mại có thể tiếp tục đẩy chi phí lên cao, làm gia tăng nguy cơ “lạm phát đình trệ” – kịch bản vừa tăng giá vừa suy giảm tăng trưởng. Nếu điều này xảy ra, dư địa để các ngân hàng trung ương nới lỏng chính sách tiền tệ sẽ bị thu hẹp, qua đó đe dọa trực tiếp đến đà tăng của thị trường chứng khoán.

Dữ liệu cho thấy lạm phát trong 12 tháng gần nhất đã tăng mạnh từ tháng 2 sang tháng 3. Một công cụ dự báo cũng chỉ ra rằng lạm phát trong tháng 4 có thể còn cao hơn nữa, với ước tính này liên tục được điều chỉnh tăng trong những tuần gần đây.

Các chính sách và hành động của chính quyền Tổng thống Mỹ hiện tại được dự báo sẽ tạo ra áp lực lạm phát kéo dài, có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế trong nhiều quý tới.

Dù vậy, nhiều nhà đầu tư vẫn tin rằng nền kinh tế Mỹ đủ mạnh để hỗ trợ thị trường, với các chỉ số tiêu dùng và việc làm vẫn duy trì ở mức tích cực. Chính niềm tin này đã giúp thị trường “phớt lờ” phần nào các rủi ro vĩ mô, tạo ra một trạng thái mà theo các chuyên gia là thiếu sự đồng thuận rõ ràng – khi dòng tiền vẫn tiếp tục đổ vào cổ phiếu nhưng tâm lý thận trọng chưa biến mất hoàn toàn.

Ngoài ra, kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể cắt giảm lãi suất trong tương lai cũng là một yếu tố hỗ trợ quan trọng, giúp duy trì dòng tiền vào thị trường và giảm áp lực từ lợi suất trái phiếu. Tuy nhiên, triển vọng này phụ thuộc lớn vào diễn biến của lạm phát, và bất kỳ dấu hiệu tăng trở lại nào cũng có thể khiến chính sách tiền tệ đảo chiều nhanh chóng.

Tổng thể, theo Indexbox, thị trường chứng khoán hiện đang ở trong trạng thái “leo cao trong lo ngại” – nơi các chỉ số liên tục lập đỉnh mới nhưng nền tảng kinh tế phía sau lại xuất hiện ngày càng nhiều dấu hiệu rạn nứt. Điều này đồng nghĩa với việc bất kỳ cú sốc nào liên quan đến lạm phát, chính sách tiền tệ hoặc căng thẳng thương mại đều có thể kích hoạt một đợt điều chỉnh mạnh trong thời gian tới.