Đình chỉ kiểm toán viên ký BCTC 2024 của Garmex Sài Gòn

CTCP Garmex Sài Gòn (UPCoM: GMC) đã thông báo về việc nhận được thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) liên quan đến báo cáo kiểm toán năm 2024 của công ty.

Theo kiểm tra của UBCKNN năm 2025 đối với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam, hồ sơ kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) 2024 của Garmex Sài Gòn không đạt tiêu chuẩn chuyên môn.

Trong quá trình kiểm toán, các thủ tục chưa được thực hiện đầy đủ và bằng chứng kiểm toán chưa được thu thập một cách hợp lý.

Vì vậy, 2 kiểm toán viên ký báo cáo là ông Đỗ Khắc Thanh - Phó Tổng Giám đốc và bà Dương Thị Quỳnh Hoa - Kiểm toán viên, bị đình chỉ hoạt động kiểm toán do liên quan đến BCTC này.

Trích thông tin công bố của Garmex Sài Gòn.

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS) là một trong hai tổ chức kiểm toán chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam, được hình thành từ năm 1999 và chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước. Ông Đỗ Khắc Thanh hiện giữ vị trí Chủ tịch HĐTV kiêm Phó Tổng Giám đốc, trong khi ông Phùng Ngọc Toàn là Tổng Giám đốc.

UBCKNN cũng yêu cầu doanh nghiệp công bố thông tin này rộng rãi trên hệ thống Công bố thông tin (CBTT) của UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cũng như trên website công ty.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán, doanh thu của Garmex Sài Gòn chỉ đạt 2,1 tỷ đồng, giảm 75% so với năm 2023. Chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức 45 tỷ đồng, dẫn đến lỗ sau thuế 30 tỷ đồng.

Mặc dù kiểm toán viên từng đưa ra ý kiến rằng BCTC phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả của UBCKNN cho thấy hồ sơ kiểm toán chưa đáp ứng yêu cầu về bằng chứng.

Về kết quả kinh doanh của Garmex Sài Gòn, 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu thuần 1.350 tỷ đồng, đạt 79% kế hoạch năm và tăng 2,8 lần so với cùng kỳ. Tuy nhiên, công ty vẫn báo lỗ gần 21 tỷ đồng, gấp gần 3 lần mức lỗ của cùng kỳ năm trước.

