Nhịp sống miền Trung

Đỗ xe tràn lan khiến giao thông ùn ứ, Đà Nẵng tìm cách “gỡ nghẽn”, siết đỗ xe trên các trục chính

+ aA -
Diệu Bình
09/04/2026 15:36 GMT +7
Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết thành phố đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó siết chặt việc đỗ xe trên các trục giao thông chính nhằm giảm ùn ứ, nâng cao năng lực lưu thông tại khu vực trung tâm.

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, TP đang phải triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kiểm soát tình trạng ô tô đậu đỗ tràn lan trên lòng đường, vỉa hè – một trong những nguyên nhân gây ùn ứ giao thông tại khu vực trung tâm.

Theo đó, trước tình trạng ùn ứ giao thông tại khu vực trung tâm, ngoài nguyên nhân phương tiện gia tăng nhanh, việc ô tô đậu đỗ tràn lan trên lòng đường, vỉa hè đang làm giảm năng lực lưu thông. TP đã rà soát và tổ chức cấm đỗ xe tại các đoạn đường có lưu lượng lớn, dễ xảy ra ùn tắc, đặc biệt tại các nút giao.

"Thời gian tới, việc cấm đỗ sẽ tiếp tục được mở rộng trên các trục giao thông chính, nhất là khu vực trung tâm", Sở Xây dựng TP Đà Nẵng thông tin.

Cạnh đó, việc kẻ vạch cho phép đỗ xe chỉ được thực hiện trên các tuyến đường có bề rộng mặt đường lớn, đảm bảo phần diện tích còn lại cho phương tiện lưu thông, không ảnh hưởng đến an toàn giao thông và tầm nhìn tại các nút giao.

Kẹt xe cục bộ gia tăng, Đà Nẵng siết quản lý đỗ xe khu vực trung tâm. Ảnh: D.B

Song song đó, TP cũng đang rà soát các bãi đỗ xe hiện có và quỹ đất do Nhà nước quản lý để xây dựng cơ chế, chính sách thu hút đầu tư bãi đỗ xe; đồng thời nghiên cứu sử dụng tạm thời các khu đất trống để tổ chức điểm đỗ xe phục vụ nhu cầu người dân.

Sở Xây dựng cho biết sẽ tiếp tục tham mưu hoàn thiện quy hoạch hệ thống bãi đỗ xe; phối hợp với các đơn vị liên quan ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành giao thông tĩnh; đồng thời đề xuất cơ chế xã hội hóa đầu tư bãi đỗ xe.

Quan điểm của TP là từng bước giảm đỗ xe trên lòng đường, tăng cường đỗ xe tập trung, qua đó nâng cao năng lực thông hành, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và phát triển đô thị bền vững.

Thời gian qua, tình trạng ùn ứ giao thông tại Đà Nẵng có xu hướng gia tăng cục bộ, đặc biệt vào giờ cao điểm tại các tuyến đường trung tâm và khu vực ven biển, nơi tập trung đông phương tiện và du khách. Nhiều tuyến như các trục chính qua khu vực trung tâm, các tuyến kết nối ra biển thường xuyên xảy ra tình trạng xe di chuyển chậm, thậm chí ùn ứ kéo dài vào buổi sáng và chiều tối.


Tham khảo thêm
Sở Xây dựng Đà Nẵng nói gì về 3 dự án Bách Đạt An chậm tiến độ?

Sở Xây dựng Đà Nẵng nói gì về 3 dự án Bách Đạt An chậm tiến độ?

Đà Nẵng cho phép dùng VNeID thay CCCD đi máy bay từ 10/4, hành khách cần biết ngay

Đà Nẵng cho phép dùng VNeID thay CCCD đi máy bay từ 10/4, hành khách cần biết ngay

Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng bứt phá trong thu hút đầu tư, dòng vốn trong nước và FDI cùng tăng tốc

Đà Nẵng bứt phá trong thu hút đầu tư, dòng vốn trong nước và FDI cùng tăng tốc

Kiểm tra nơi đề xuất làm nhà máy tuyển, luyện quặng đồng 3108 tỷ, Phó Chủ tịch Quảng Ngãi nói gì?

Kiểm tra nơi đề xuất làm nhà máy tuyển, luyện quặng đồng 3108 tỷ, Phó Chủ tịch Quảng Ngãi nói gì?

Huế kích hoạt bộ tiêu chí du lịch xanh, doanh nghiệp phải làm gì?

Huế kích hoạt bộ tiêu chí du lịch xanh, doanh nghiệp phải làm gì?

Công an Đà Nẵng khai mạc hội thao quy mô lớn với 1.600 vận động viên

Công an Đà Nẵng khai mạc hội thao quy mô lớn với 1.600 vận động viên

Lãnh đạo TP.Huế phê bình một Ban QLDA, yêu cầu kiểm điểm vì dự án chậm tiến độ

Lãnh đạo TP.Huế phê bình một Ban QLDA, yêu cầu kiểm điểm vì dự án chậm tiến độ

Lấy ý kiến quy hoạch dự án sân golf 18 hố tại Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh

Lấy ý kiến quy hoạch dự án sân golf 18 hố tại Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh

Bài liên quan

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng bứt phá trong thu hút đầu tư, dòng vốn trong nước và FDI cùng tăng tốc

Đà Nẵng bứt phá trong thu hút đầu tư, dòng vốn trong nước và FDI cùng tăng tốc

Kiểm tra nơi đề xuất làm nhà máy tuyển, luyện quặng đồng 3108 tỷ, Phó Chủ tịch Quảng Ngãi nói gì?

Kiểm tra nơi đề xuất làm nhà máy tuyển, luyện quặng đồng 3108 tỷ, Phó Chủ tịch Quảng Ngãi nói gì?

Huế kích hoạt bộ tiêu chí du lịch xanh, doanh nghiệp phải làm gì?

Huế kích hoạt bộ tiêu chí du lịch xanh, doanh nghiệp phải làm gì?

Công an Đà Nẵng khai mạc hội thao quy mô lớn với 1.600 vận động viên

Công an Đà Nẵng khai mạc hội thao quy mô lớn với 1.600 vận động viên