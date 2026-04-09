Đỗ xe tràn lan khiến giao thông ùn ứ, Đà Nẵng tìm cách “gỡ nghẽn”, siết đỗ xe trên các trục chính

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, TP đang phải triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kiểm soát tình trạng ô tô đậu đỗ tràn lan trên lòng đường, vỉa hè – một trong những nguyên nhân gây ùn ứ giao thông tại khu vực trung tâm.

Theo đó, trước tình trạng ùn ứ giao thông tại khu vực trung tâm, ngoài nguyên nhân phương tiện gia tăng nhanh, việc ô tô đậu đỗ tràn lan trên lòng đường, vỉa hè đang làm giảm năng lực lưu thông. TP đã rà soát và tổ chức cấm đỗ xe tại các đoạn đường có lưu lượng lớn, dễ xảy ra ùn tắc, đặc biệt tại các nút giao.

"Thời gian tới, việc cấm đỗ sẽ tiếp tục được mở rộng trên các trục giao thông chính, nhất là khu vực trung tâm", Sở Xây dựng TP Đà Nẵng thông tin.

Cạnh đó, việc kẻ vạch cho phép đỗ xe chỉ được thực hiện trên các tuyến đường có bề rộng mặt đường lớn, đảm bảo phần diện tích còn lại cho phương tiện lưu thông, không ảnh hưởng đến an toàn giao thông và tầm nhìn tại các nút giao.

Kẹt xe cục bộ gia tăng, Đà Nẵng siết quản lý đỗ xe khu vực trung tâm. Ảnh: D.B

Song song đó, TP cũng đang rà soát các bãi đỗ xe hiện có và quỹ đất do Nhà nước quản lý để xây dựng cơ chế, chính sách thu hút đầu tư bãi đỗ xe; đồng thời nghiên cứu sử dụng tạm thời các khu đất trống để tổ chức điểm đỗ xe phục vụ nhu cầu người dân.

Sở Xây dựng cho biết sẽ tiếp tục tham mưu hoàn thiện quy hoạch hệ thống bãi đỗ xe; phối hợp với các đơn vị liên quan ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành giao thông tĩnh; đồng thời đề xuất cơ chế xã hội hóa đầu tư bãi đỗ xe.

Quan điểm của TP là từng bước giảm đỗ xe trên lòng đường, tăng cường đỗ xe tập trung, qua đó nâng cao năng lực thông hành, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và phát triển đô thị bền vững.

Thời gian qua, tình trạng ùn ứ giao thông tại Đà Nẵng có xu hướng gia tăng cục bộ, đặc biệt vào giờ cao điểm tại các tuyến đường trung tâm và khu vực ven biển, nơi tập trung đông phương tiện và du khách. Nhiều tuyến như các trục chính qua khu vực trung tâm, các tuyến kết nối ra biển thường xuyên xảy ra tình trạng xe di chuyển chậm, thậm chí ùn ứ kéo dài vào buổi sáng và chiều tối.



