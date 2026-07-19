Đoàn Hiệp Hội siêu thị Nhật Bản khảo sát DT Group, mở ra cơ hội đưa sản phẩm Khánh Hòa vào thị trường khó tính

Trong khuôn khổ Festival Biển Khánh Hòa 2026, Đoàn công tác cấp cao của Nhật Bản vừa đến tham quan mô hình nuôi rong nho và nhà máy sản xuất rong biển, yến sào của DT Group Khánh Hòa.

Đoàn gồm có ông Tạ Đức Minh – Tham tán Thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản (Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản); ông Jiro Nagura – Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Toàn quốc Nhật Bản; bà Kristina Hagiwara – Chủ tịch NK Holdings Ecosystem; ông Naoya Hagiwara – Giám đốc K'LUXE Japan LLC; ông Nguyễn Quốc Khang – Đại diện NK Holdings Co., Ltd.; lãnh đạo Tập đoàn AEON TopValu, đại diện Kikkoman Vietnam, ông Yozo Saita – Giám đốc Sanyoshigyo Vietnam cùng nhiều doanh nghiệp Nhật Bản. Tham dự buổi làm việc còn có lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa.

Ông Tạ Đức Minh, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Nhật Bản làm việc với Ông Nguyễn Quang Duy - Chủ tịch HĐQT DT Group.

Tại đây, Đoàn đã trực tiếp khảo sát vùng nuôi rong nho, quy trình sản xuất và hệ thống quản lý chất lượng tại nhà máy DT Group.

Tại buổi làm việc, DT Group đã giới thiệu hệ sinh thái sản xuất và các dòng sản phẩm chủ lực gồm rong nho tươi, rong nho hữu cơ, rong nho tách nước, snack rong biển, các loại nước sốt và gia vị từ rong biển, đồ uống rong biển, yến sào, nước yến, cùng nhiều sản phẩm thực phẩm giá trị gia tăng từ nguồn nguyên liệu biển Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Quang Duy - Chủ tịch HĐQT DT Group giới thiệu quy trình sản xuất và hệ thống quản lý chất lượng tại nhà máy DT Group.

Đại diện Hiệp hội Siêu thị Toàn quốc Nhật Bản và Tập đoàn AEON TopValu đánh giá cao chất lượng sản phẩm, công nghệ chế biến, hệ thống quản lý chất lượng và định hướng phát triển xanh của DT Group. Đặc biệt, các sản phẩm giá trị gia tăng từ rong nho và yến sào được nhận định phù hợp với xu hướng tiêu dùng của người dân Nhật Bản. Các bên thống nhất sẽ sớm triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối với hệ thống phân phối để đưa sản phẩm DT Group vào thị trường Nhật Bản.

Ông Tạ Đức Minh, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Nhật Bản, khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ kết nối giữa doanh nghiệp Khánh Hòa với các nhà nhập khẩu và hệ thống bán lẻ Nhật Bản, góp phần đưa nhiều sản phẩm đặc trưng của địa phương tiếp cận thị trường này.

DT Group trong thời gian qua đã sản xuất ra nhiều sản phẩm có chất lượng để phục vụ người tiêu dùng và sản phẩm được người dân ưa chuộng.

Ông Nguyễn Quang Duy - Chủ tịch HĐQT DT Group, chia sẻ rằng Khánh Hòa có lợi thế lớn về kinh tế biển và nguồn nguyên liệu tự nhiên để phát triển các sản phẩm mang giá trị gia tăng cao. DT Group mong muốn không chỉ xuất khẩu sản phẩm mà còn lan tỏa hình ảnh Việt Nam thông qua những sản phẩm chất lượng.

Ông Nguyễn Quang Duy cũng đề xuất ý tưởng đưa biểu tượng lá cờ Việt Nam lên bao bì các sản phẩm xuất khẩu, góp phần quảng bá thương hiệu quốc gia, khẳng định nguồn gốc xuất xứ và nâng cao giá trị của các sản phẩm Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Chuyến khảo sát được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa DT Group với Hiệp hội Siêu thị Toàn quốc Nhật Bản, AEON TopValu và các doanh nghiệp Nhật Bản, góp phần đưa các sản phẩm đặc trưng của Khánh Hòa vào hệ thống bán lẻ tại Nhật Bản trong thời gian tới.