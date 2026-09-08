Đoàn tàu Bạch Mai “đắt khách”, Tập đoàn Đường sắt quốc gia hé lộ kế hoạch mới

Để đáp ứng nhu cầu di chuyển ngày càng tăng đối với đoàn tàu Bạch Mai, kể từ tháng 9, Tập đoàn Đường sắt quốc gia đã nối thêm một toa xe 64 chỗ ngồi vào thành phần đoàn tàu, nâng lực chuyên chở lên gần 1.300 hành khách mỗi ngày.

Theo đánh giá của lãnh đạo Tập đoàn Đường sắt quốc gia, khác hoàn toàn với việc di chuyển bằng xe ô tô vốn dễ bị động, ùn tắc vào giờ cao điểm, đoàn tàu Bạch Mai có lộ trình cố định: Rời Ga Hà Nội lúc 6h15, đón khách tại Ga Giáp Bát và đến Ga Phủ Lý đúng 7h22.

Sau khi xuống khỏi tàu tại Ga Phủ Lý, xe trung chuyển sẽ đưa thẳng y bác sỹ đến cơ sở Ninh Bình, bảo đảm giờ giấc làm việc luôn chuẩn xác.

Đoàn tàu Bạch Mai. Ảnh: VNR

Với cấu trúc gồm 9 toa ghế ngồi mềm điều hòa hiện đại, đoàn tàu Bạch Mai mang đến một không gian di chuyển lý tưởng. Thay vì phải căng thẳng điều khiển phương tiện cá nhân trên quãng đường dài, các y bác sỹ giờ đây có thể thư thái nghỉ ngơi, ăn sáng hoặc tranh thủ xử lý công việc ngay trên tàu, giúp tái tạo năng lượng trước khi bước vào ca làm việc.

Không dừng lại ở việc hỗ trợ nội bộ ngành y, đoàn tàu Bạch Mai còn mang lại hiệu quả xã hội to lớn khi góp phần giảm đáng kể lượng phương tiện cá nhân lưu thông trên tuyến đường sắt Hà Nội - Ninh Bình, giảm bớt áp lực giao thông ra vào nội đô các khung giờ cao điểm.

Từ những kết quả thành công ban đầu của đoàn tàu Bạch Mai và tàu công chức Hải Phòng, là cơ sở thực tiễn quan trọng để ngành đường sắt tiếp tục nghiên cứu, nhân rộng mô hình “đoàn tàu chuyên biệt.”

Trong tương lai, các hành trình chuyên biệt tương tự sẽ được Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam thiết kế riêng, sát với nhu cầu thực tế của từng nhóm hành khách cố định như cán bộ công chức, công nhân, người lao động và học sinh, sinh viên trên các tỉnh thành khắp cả nước.

Bên cạnh việc nối thêm toa đoàn tàu Bạch Mai, trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, từ ngày 23/1 - 25/2/2027 (tức từ ngày 16 tháng Chạp năm Bính Ngọ đến 20 tháng Giêng năm Đinh Mùi), Tập đoàn Đường sắt quốc gia sẽ tổ chức vận dụng 57 đoàn tàu với tổng số trên 800 toa xe.

Cụ thể, ngành Đường sắt tổ chức chạy thường xuyên hàng ngày 7 đôi tàu khách chạy suốt (SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8, SE9/SE10, SE11/SE12, SE23/SE24); 2 đôi tàu chạy tăng cường (TN3/4 và TN5/6) giữa Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại.

Tàu khách khu đoạn chạy 11 đôi tàu/ngày, đồng thời chạy tăng cường thêm tàu khách khu đoạn: Sài Gòn-Vinh và ngược lại 2 đôi (SE13/SE14, SE15/SE16); Sài Gòn - Quảng Ngãi và ngược lại đôi SE25/SE26; Nha Trang - Sài Gòn chạy tàu SNT12 giai đoạn trước Tết và tàu SNT11 giai đoạn sau kỳ nghỉ Tết.

Trong thời gian nghỉ Tết từ ngày 5 - 8/2/2027 (tức từ ngày 29/Chạp năm Bính Ngọ đến hết ngày mùng 3 Tết Đinh Mùi), Công ty cổ phần Đường sắt căn cứ nhu cầu đi lại của hành khách để tổ chức chạy thêm một số đôi tàu khu đoạn như: Sài Gòn đi Đà Nẵng, Tam Kỳ, Diêu Trì, Nha Trang, Hà Nội đi Vinh… và ngược lại phục vụ hành khách đi du Xuân. KhámPhá Tour

Trong dịp vận tải Tết Nguyên Đán Đinh Mùi, mỗi khách hàng được đặt tối đa 10 vé cho chiều đi và 10 vé cho chiều về.

Đáng chú ý, sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề được giảm từ 10 - 20% giá vé tàu trong thời gian vận tải Tết. Hành khách mua vé tập thể từ 11 người trở lên được giảm từ 2 - 12%, tùy theo số lượng người, thời gian mua vé và lịch trình.

Với hành khách mua vé khứ hồi, ngành Đường sắt áp dụng mức giảm 5% giá vé lượt về; hành khách mua vé xa ngày, từ 10 ngày trở lên có cự ly trên 900km, mức giảm giá từ 5 - 20%.

Ngành Đường sắt cũng giảm từ 3 - 5% giá vé tàu cho hành khách mua vé các đoàn tàu Thống Nhất số chẵn chạy ngày 29 - 30/1 và 3 - 4/2/2027; các đoàn tàu Thống Nhất số lẻ chạy ngày 9 - 10/2 và 15 - 17/2/2027.