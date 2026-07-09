Động lực tăng trưởng tài chính xanh

Theo bà Hoàng Thị Diệu Thúy, Giám đốc quan hệ khách hàng cấp cao, Khối Khối Khách hàng Doanh nghiệp và Định chế Tài chính, HSBC Việt Nam, có rất nhiều lý do thúc đẩy doanh nghiệp hướng đến “xanh hóa” hoạt động.

"Trước hết, tình hình biến đổi khí hậu ngày càng để lại nhiều tác động trực tiếp lên tài sản và dòng tiền của họ, từ bão lũ, ngập lụt, nắng nóng kéo dài, hạn hán đến xâm nhập mặn. Bên cạnh đó, trong bối cảnh giá năng lượng biến động mạnh như hiện nay, mục tiêu tiết kiệm điện, tối ưu hóa vận hành đã trở nên thiết yếu và đánh thẳng vào kinh tế chứ không chỉ đơn thuần là câu chuyện về trách nhiệm", bà Thúy cho biết.

Xét tổng thể, “xanh hóa” thường đi cùng với ứng dụng công nghệ hiện đại hóa, giảm hao hụt và tăng hiệu suất. Điểm đáng chú ý là bài toán chuyển đổi xanh không chỉ dành cho doanh nghiệp xuất khẩu mà còn tác động tới doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ hay logistics. Mỗi doanh nghiệp đều phải tìm cách giảm chi phí, quản trị rủi ro, giữ thị trường và nâng cao trách nhiệm với xã hội.

Bà Thúy nhấn mạnh, điểm then chốt là vốn cho chuyển đổi xanh không chỉ là một khoản vay dài hạn cho một dự án lớn. Doanh nghiệp cần một loạt công cụ tài chính đa dạng, phù hợp cả nhu cầu vốn lưu động lẫn đầu tư cho tài sản cố định như thiết bị, dây chuyền, hạ tầng năng lượng, xử lý nước… Khi nhìn theo nhu cầu sử dụng vốn như vậy, tài chính bền vững sẽ bớt “xa vời” và trở thành một phần của kế hoạch kinh doanh.

Để tiếp cận dòng vốn xanh, doanh nghiệp cần một loạt công cụ tài chính đa dạng, phù hợp cả nhu cầu vốn lưu động lẫn đầu tư cho tài sản cố định.

Từ thực tế đó, dòng vốn xanh không nên được hiểu đơn thuần là những khoản vay dài hạn dành cho các dự án lớn. Doanh nghiệp cần nhiều công cụ tài chính khác nhau, đáp ứng đồng thời nhu cầu vốn đầu tư và vốn lưu động.

Với các dự án có mục tiêu cụ thể như thay thế thiết bị tiết kiệm điện, lắp đặt điện Mặt Trời mái nhà hoặc nâng cấp hệ thống xử lý nước, khoản vay xanh là lựa chọn phù hợp vì nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích và có thể chứng minh tác động môi trường.

Trong khi đó, khoản vay liên kết bền vững phù hợp hơn với những doanh nghiệp muốn sử dụng vốn linh hoạt nhưng vẫn cam kết cải thiện các chỉ số phát triển bền vững. Các điều kiện vay có thể gắn với những KPI như giảm tiêu thụ năng lượng trên một đơn vị sản phẩm hoặc tăng tỷ lệ nguyên liệu đạt chuẩn. Nếu đáp ứng yêu cầu công bố thông tin, doanh nghiệp cũng có thể huy động vốn thông qua trái phiếu xanh để đa dạng hóa nguồn vốn trung và dài hạn.

Bà Thúy cho rằng, để tài chính bền vững thực sự lan tỏa, không thể chỉ tập trung vào vốn đầu tư. Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn nhất ở nhu cầu vốn lưu động để mua nguyên liệu, thực hiện đơn hàng, kéo dài kỳ thanh toán hoặc cải tiến quy trình theo yêu cầu của khách hàng.

"Các giải pháp tài trợ thương mại như tài trợ xuất nhập khẩu, thư tín dụng, bảo lãnh, tài trợ khoản phải thu hay tài trợ chuỗi cung ứng sẽ đóng vai trò quan trọng vì bám sát dòng hàng và dòng tiền. Nếu được thiết kế gắn với các tiêu chí bền vững, những công cụ này sẽ giúp doanh nghiệp từng bước xanh hóa hoạt động thường nhật mà không cần chờ tới các dự án đầu tư quy mô lớn", bà Thúy chia sẻ.

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tổng dư nợ tín dụng xanh tính đến quý I/2026 đạt 828.000 tỷ đồng, tăng gấp 4,6 lần so với năm 2017 (thời điểm bắt đầu triển khai). Tuy tăng trưởng đều nhưng tín dụng xanh mới chỉ chiếm 4,3% tổng dư nợ toàn nền kinh tế, cho thấy tiềm năng phát triển vẫn còn rất lớn.



Giải pháp tiếp cận dòng vốn xanh

Theo đại diện HSBC, để tiếp cận dòng vốn xanh, doanh nghiệp không nhất thiết phải bắt đầu bằng một bộ báo cáo dày hàng trăm trang. Điều quan trọng hơn là lựa chọn đúng các hạng mục vừa tạo tác động môi trường, vừa mang lại hiệu quả tài chính rõ ràng.

"Doanh nghiệp nên ưu tiên một số dự án có khả năng chứng minh lợi ích nhanh như tiết kiệm điện, giảm tiêu hao nhiên liệu, tối ưu logistics hoặc giảm hao hụt nguyên vật liệu. Sau đó, các hạng mục này cần được xây dựng thành kế hoạch chuyển đổi trong khoảng 12 - 24 tháng với mục tiêu và KPI cụ thể", bà Thúy chia sẻ.

Bà Thúy cho biết thêm, kế hoạch tốt không cần “đao to búa lớn”, nhưng phải trả lời được 3 câu hỏi: doanh nghiệp sẽ làm gì, làm trong bao lâu và đo kết quả bằng gì. Song song với đó là dữ liệu tối thiểu và một số KPI cốt lõi (ví dụ mức tiêu thụ điện trên một đơn vị sản phẩm, tỷ lệ tái chế, mức giảm nhiên liệu cho vận tải nội bộ…) là đã đủ tạo khung rõ ràng cho cả nội bộ lẫn bên cấp vốn.

Bên cạnh đó, yếu tố thường bị xem nhẹ nhưng lại quyết định khả năng được duyệt vốn là dữ liệu tối thiểu. Doanh nghiệp nên bắt đầu từ những thứ sẵn có và dễ kiểm chứng như hóa đơn điện/nhiên liệu, sản lượng theo tháng, định mức nguyên vật liệu, lượng nước sử dụng, phát sinh chất thải và mô tả quy trình vận hành.

"Điểm mấu chốt không phải là dữ liệu hoàn hảo, mà là dữ liệu nhất quán và có thể đối soát theo thời gian. Khi dữ liệu được lưu trữ đều đặn, doanh nghiệp sẽ dễ chứng minh cơ sở ban đầu làm mốc so sánh và mức cải thiện sau đầu tư", đại diện HSBC cho biết.

Bà Hoàng Thị Diệu Thúy, Giám đốc quan hệ khách hàng cấp cao, Khối Khối Khách hàng Doanh nghiệp và Định chế Tài chính, HSBC Việt Nam.

Cuối cùng, doanh nghiệp cần chuẩn hóa hồ sơ dự án theo ngôn ngữ tài chính. Hồ sơ nên thể hiện rõ tổng mức đầu tư, cơ cấu chi phí, hiệu quả kỳ vọng, dòng tiền, thời gian hoàn vốn cùng các rủi ro và biện pháp kiểm soát.

Đối với các khoản vay xanh, doanh nghiệp cũng cần làm rõ mục đích sử dụng vốn để tránh bị đánh giá thiếu minh bạch hoặc có nguy cơ "greenwashing" - "tẩy xanh" ( hành vi doanh nghiệp phóng đại hoặc đưa ra thông tin sai lệch về tính bền vững và lợi ích môi trường của sản phẩm).

Cùng với đó, sự hỗ trợ của cơ quan quản lý đóng vai trò quan trọng. Vai trò này thể hiện qua sự rõ ràng, nhất quán trong quy định về quản trị, công bố thông tin và chuẩn mực hành xử trên thị trường. Nhìn sang các nước láng giềng ASEAN, thị trường phát triển tài chính bền vững nhanh và mạnh thường có những điểm chung như hệ thống phân loại rõ ràng, cơ chế khuyến khích đủ mạnh, hạ tầng dữ liệu tốt…

Bà Thúy dẫn chứng, một số quốc gia Đông Nam Á như Singapore hay Indonesia đều có chính sách và cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp triển khai những đề xuất của "Taskforce for Climate-related Financial Disclosure" (Nhóm Đặc nhiệm về Công bố Thông tin Tài chính Liên quan đến Khí hậu) về các loại thông tin cần đưa vào báo cáo để giúp nhà đầu tư, bên cho vay, đơn vị thẩm định có thể đánh giá rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, Việt Nam rất cần phát triển hệ sinh thái xác minh, đánh giá để thị trường vận hành trơn tru: đào tạo nhân lực, nâng năng lực các đơn vị đánh giá độc lập, xây dựng tiêu chuẩn và quy trình kiểm tra phù hợp với bối cảnh Việt Nam.

"Các tiêu chuẩn xanh và cơ chế chứng nhận nằm trong nhóm chính sách ESG mà 56% doanh nghiệp tại Việt Nam mong muốn Chính phủ triển khai trong tương lai. Một hệ sinh thái xác minh đủ mạnh sẽ giúp giảm lo ngại “greenwashing”, tăng tính tin cậy của sản phẩm tài chính bền vững, và tạo nền tảng để Việt Nam hội nhập tốt hơn với thông lệ khu vực", bà Thúy nhấn mạnh.

Khi những mảnh ghép này được triển khai đồng bộ, tài chính bền vững sẽ trở thành đòn bẩy để cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nâng cấp, bền bỉ và cạnh tranh hơn trong một thế giới đang xanh hoá rất nhanh.