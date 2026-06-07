Doanh nghiệp của ông Trần Bá Dương báo lãi tăng vọt, phát hành 2.200 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2025

CTCP Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Thiso mới đây đã công bố tình hình kinh doanh và tài chính năm 2025.

Tại thời điểm cuối năm 2025, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt 4.765,5 tỷ đồng, tăng 64,7% so với mức 2.892,6 tỷ đồng của kỳ trước.

Động lực chính đến từ việc vốn đầu tư của chủ sở hữu tăng mạnh từ 2.700 tỷ đồng lên 4.500 tỷ đồng, tương đương tăng thêm 1.800 tỷ đồng. Bên cạnh đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cũng tăng từ 192,2 tỷ đồng lên 265,1 tỷ đồng.

Bên cạnh việc tăng vốn chủ sở hữu, doanh nghiệp cũng huy động thêm nguồn vốn từ thị trường trái phiếu.

Tổng nợ phải trả tại cuối năm 2025 đạt 7.822,8 tỷ đồng, tăng khoảng 669,5 tỷ đồng so với mức 7.153,3 tỷ đồng trước đó. Đáng chú ý, dư nợ vay ngân hàng giảm từ 320,5 tỷ đồng xuống còn 222 tỷ đồng.

Tuy nhiên, doanh nghiệp đã phát hành mới 2.200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ trong nước, trong khi kỳ trước không có dư nợ trái phiếu.

Ngược lại, khoản "nợ phải trả khác" giảm mạnh từ 6.832,8 tỷ đồng xuống còn 5.400,9 tỷ đồng. Tính đến cuối kỳ, dư nợ trái phiếu tương đương 46,2% vốn chủ sở hữu.

Một trong những điểm tích cực nhất trong báo cáo là sự cải thiện rõ rệt của các chỉ tiêu đòn bẩy tài chính.

Hệ số nợ phải trả trên tổng tài sản giảm từ 0,712 lần xuống 0,621 lần. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu giảm mạnh từ 2,473 lần xuống còn 1,642 lần.

Năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 159 tỷ đồng, tăng gần 139% so với mức 66,5 tỷ đồng của kỳ trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 72,9 tỷ đồng, gấp gần 25 lần so với mức 2,96 tỷ đồng trước đó. Khoản lợi nhuận tích lũy cũng tăng thêm hơn 72 tỷ đồng, từ 192,2 tỷ đồng lên 265,1 tỷ đồng.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) tăng từ 0,03% lên 0,58%; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) tăng từ 0,102% lên 1,53%.

Trước đó, vào cuối tháng 12/2025, Thiso đã thu về 2.200 tỷ đồng từ trái phiếu. Lãi suất phát hành 8%/năm, gốc thanh toán 1 lần khi đến hạn vào ngày 23/12/2028. Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm, được lưu ký tại TCBS.Được thành lập năm 2021, Thiso là một trong những đơn vị thành viên chủ lực của Tập đoàn Trường Hải (Thaco Group), do Chủ tịch HĐQT Thaco Trần Bá Dương giữ cương vị Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Thiso hoạt động trong lĩnh vực sở hữu, kinh doanh và vận hành bất động sản thương mại, đồng thời đóng vai trò hạt nhân trong chiến lược phát triển hệ sinh thái “một điểm dừng, nhiều tiện ích, dịch vụ” của Thaco.

Doanh nghiệp kết nối hệ sinh thái ô tô, bán lẻ, dịch vụ và bất động sản thông qua các tổ hợp trung tâm thương mại tích hợp showroom ô tô, đại siêu thị, trung tâm hội nghị - tiệc cưới, khu ẩm thực và vui chơi giải trí. Bên cạnh đó, Thiso còn đảm nhận vai trò đại lý phân phối bất động sản cho Đại Quang Minh.

Thời điểm thành lập, Thiso có vốn điều lệ 200 tỷ đồng, trong đó CTCP Ô tô Trường Hải nắm 75%, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trần Oanh nắm 20%, và ông Trần Bá Dương nắm 5%.

Đến tháng 12/2022, doanh nghiệp thực hiện tăng vốn từ 200 tỷ đồng lên 2.700 tỷ đồng. Thời điểm này đại diện pháp luật là ông Nguyễn Hoàng Tuệ (SN 1968).

Vào tháng 11/2024, ông Trần Bá Dương thay ông Nguyễn Hoàng Tuệ giữ vị trí Tổng giám đốc/người đại diện pháp luật.

Tại thay đổi gần nhất vào tháng 1/2026, Thiso tăng vốn lên 4.500 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được tiết lộ. Ông Trần Bá Dương vẫn giữ chức Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật.