Doanh nghiệp Hà Nội đầu tư dự án khu dân cư hơn 267 tỷ đồng tại vùng ven biển ở Huế

UBND TP.Huế vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Phú Diên 2 tại xã Phú Diên cũ, nay là xã Phú Vinh.

Theo quyết định được UBND TP.Huế ban hành, nhà đầu tư trúng thầu thực hiện dự án Khu dân cư Phú Diên 2 là Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng VINA2.

Dự án Khu dân cư Phú Diên 2 được triển khai tại vùng ven biển Phú Diên, nay là xã Phú Vinh, TP.Huế. Ảnh: Lê Đình Hoàng.

UBND TP.Huế giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 3 căn cứ nội dung được phê duyệt để tổ chức đàm phán, hoàn thiện hợp đồng với nhà đầu tư theo quy định.

Dự án Khu dân cư Phú Diên 2 được UBND TP.Huế chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 8/2025. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 267,282 tỷ đồng, sử dụng diện tích đất khoảng 110.670,6m², quy mô dân số dự kiến 804 người.

Theo chủ trương đầu tư, dự án Khu dân cư Phú Diên 2 hướng đến hình thành một khu dân cư nông thôn hoàn thiện, đồng bộ, phát triển theo hướng xanh và bền vững.

Dự án sẽ được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, góp phần hoàn thiện không gian dân cư, bảo đảm an toàn môi trường và tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.



Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng VINA2 có trụ sở tại phường Định Công, TP.Hà Nội, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư bất động sản.

Doanh nghiệp này từng tham gia thi công nhiều công trình và phát triển các dự án khu đô thị trên cả nước.

