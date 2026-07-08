Doanh nghiệp Hàn Quốc muốn đầu tư phát triển cảng biển xanh tại Huế

Ngày 8/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Huế Hoàng Hải Minh đã có buổi tiếp và làm việc với ông Kim Joon - Tổng Giám đốc Công ty The Energy Consulting (Hàn Quốc) nhân chuyến thăm, tìm hiểu cơ hội đầu tư phát triển hạ tầng cảng biển và dịch vụ logistics trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Huế Hoàng Hải Minh tặng quà lưu niệm cho Ông Kim Joon - Tổng Giám đốc Công ty The Energy Consulting (Hàn Quốc).

Tại buổi làm việc, đại diện The Energy Consulting cho biết mong muốn tìm hiểu môi trường đầu tư tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, đồng thời nghiên cứu triển khai các dự án phù hợp với thế mạnh của doanh nghiệp này.

Trong đó, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm đến các giải pháp chuyển đổi mô hình cảng xanh, sử dụng năng lượng sạch và giảm phát thải khí nhà kính tại các cảng biển của Việt Nam.

Theo ông Kim Joon, Công ty The Energy Consulting đang xem xét khả năng đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời, hệ thống cấp điện từ bờ cho tàu biển (AMP - Alternative Maritime Power), hệ thống quản lý năng lượng cảng và cơ chế giám sát phát thải carbon tại Cảng Chân Mây.

Phía doanh nghiệp đề nghị lãnh đạo TP.Huế hỗ trợ cung cấp thông tin về quy hoạch phát triển cảng biển, cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, đồng thời tạo điều kiện để khảo sát thực tế, đánh giá tính khả thi của dự án, hướng tới xây dựng các chương trình hợp tác trong thời gian tới.

Hoan nghênh The Energy Consulting lựa chọn Huế để tìm hiểu cơ hội đầu tư, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Huế Hoàng Hải Minh đánh giá cao định hướng phát triển các giải pháp cảng xanh, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải mà doanh nghiệp theo đuổi.

Lãnh đạo TP.Huế chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác Công ty The Energy Consulting.

Theo ông Hoàng Hải Minh, đây cũng là định hướng phù hợp với chiến lược phát triển bền vững và tăng trưởng xanh của thành phố.

Ông Hoàng Hải Minh khẳng định địa phương luôn chào đón và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư có năng lực, nhất là những dự án ứng dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường.

Ông giao Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố cùng các sở, ngành liên quan phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình khảo sát, cung cấp thông tin về quy hoạch, thủ tục đầu tư và kết nối với các đơn vị liên quan để nghiên cứu, đề xuất phương án hợp tác phù hợp.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.Huế, việc thu hút các dự án cảng biển xanh sẽ góp phần xây dựng Cảng Chân Mây trở thành cảng biển hiện đại, giảm phát thải, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế biển bền vững của thành phố.