Doanh nghiệp, nhà thầu có thể truy vấn thông tin bảo lãnh dự thầu điện tử e-GP trên các kênh ngân hàng số của Agribank

Truy vấn thông tin bảo lãnh dự thầu trên Website của Agribank và các kênh ngân hàng số Agribank eBanking.

Agribank thực hiện tiếp nhận đề nghị phát hành bảo lãnh dự thầu điện tử của khách hàng tổ chức tham gia đấu thầu được truyền từ Hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia sang hệ thống của Agribank, doanh nghiệp có thể thực hiện các thủ tục liên quan đến bảo lãnh dự thầu trên môi trường điện tử.

Thông qua chức năng truy vấn trực tuyến, người dùng có thể tra cứu các thông tin quan trọng của bảo lãnh điện tử như số thư bảo lãnh, đơn vị phát hành, thời hạn hiệu lực, giá trị bảo lãnh, bên được bảo lãnh, bên nhận bảo lãnh và các thông tin liên quan khác. Việc cho phép tra cứu trực tuyến giúp các chủ đầu tư, bên mời thầu, doanh nghiệp tham gia đấu thầu… dễ dàng xác thực tính hợp lệ của thư bảo lãnh, giảm thời gian xác minh thủ công, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động đấu thầu điện tử.

Sự kết nối giữa chức năng phát hành và truy vấn bảo lãnh điện tử tạo nên một quy trình khép kín, thuận tiện và minh bạch cho khách hàng trong suốt quá trình tham gia đấu thầu trực tuyến.

Không chỉ đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình tham gia đấu thầu, Agribank còn cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện phục vụ triển khai dự án sau khi trúng thầu. Doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận các chương trình tín dụng quy mô lớn với lãi suất cạnh tranh, thời hạn vay trung và dài hạn linh hoạt theo nhu cầu và tiến độ thực hiện dự án. Nguồn vốn của Agribank hiện đang được ưu tiên cho nhiều lĩnh vực quan trọng như hạ tầng giao thông, năng lượng, công nghệ chiến lược, các dự án trọng điểm quốc gia, lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ và các dự án phát triển xanh, bền vững.

Để được tư vấn chi tiết về chức năng truy vấn thông tin bảo lãnh điện tử và thông tin về sản phẩm bảo lãnh dự thầu điện tử kết nối Hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia (e-GP), Quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng Agribank: 1900558818 / 0243.2053205 hoặc các điểm giao dịch Agribank trên toàn quốc.