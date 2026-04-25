Doanh nghiệp quy mô tài sản hơn 51 tỷ dự bán tối thiểu 50 tỷ đồng chứng chỉ quỹ ra thị trường

Công ty CP Quản lý quỹ HD (HDCapital) vừa có thông báo về việc chào bán ra công chúng chứng chỉ Quỹ đầu tư cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính (HDBF) theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 69/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17/4/2026.

Theo kế hoạch, quỹ sẽ chào bán tối thiểu 5 triệu chứng chỉ quỹ với mệnh giá và giá bán 10.000 đồng/đơn vị, tương ứng mục tiêu huy động tối thiểu 50 tỷ đồng. Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành tối đa không bị giới hạn.

HDCapital dự kiến bán tối thiểu 50 tỷ đồng chứng chỉ quỹ. Ảnh minh họa

Thông báo của doanh nghiệp cho biết, nhà đầu tư có thể tham gia với số tiền tối thiểu từ 100.000 đồng.

Đợt chào bán có hiệu lực từ ngày 17/4 đến 16/7/2026, trong khi thời gian nhận đăng ký mua và thanh toán diễn ra từ 11/5 đến 14/7/2026.

HDCapital cho biết, có thể kết thúc sớm đợt phát hành nếu đạt đủ các điều kiện về thời gian tối thiểu, số lượng nhà đầu tư và quy mô vốn huy động.

Cụ thể, HDCapital cho biết sẽ kết thúc sớm nếu đáp ứng đồng thời các điều kiện gồm thời hạn nhận đăng ký mua không ít hơn 20 ngày, kể từ 11/5/2025;

Có tối thiểu 100 nhà đầu tư không bao gồm nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đăng ký mua và thanh toán chứng chỉ quỹ; Giá trị chứng chỉ quỹ được đăng ký mua tối thiểu là 50 tỷ đồng.

Cùng đó, doanh nghiệp cho biết sẽ thông báo về việc chấm dứt thời hạn nhận đăng ký mua/thanh toán trước hạn chậm nhất 3 ngày, trước ngày chính thức chấm dứt thời hạn đăng ký mua/thanh toán trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Theo công bố, ngân hàng giám sát và quản lý tài khoản phong tỏa nhận tiền mua chứng chỉ quỹ là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Nhà đầu tư sẽ thực hiện thanh toán bằng đồng Việt Nam vào tài khoản của quỹ trong thời gian đăng ký theo quy định.

Về HDCapital, theo Báo cáo tài chính năm 2025, HDCapital có vốn điều lệ 75 tỷ đồng, ngành nghề chính về hoạt động quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, tư vấn đầu tư, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán. Tài sản đến cuối năm 2025 của doanh nghiệp là 51,5 tỷ đồng.