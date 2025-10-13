Doanh nhân Đông Gia Nghĩa, những người dẫn đầu nông nghiệp sạch, công nghệ cao của Lâm Đồng

Lâm Đồng - nơi doanh nhân được tiếp thêm động lực để cống hiến và phát triển

Ngày 12/10, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2025 với chủ đề “Lâm Đồng: Bứt phá tiềm năng, nâng tầm vị thế”. Tham dự có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, đại diện các địa phương, cùng hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Trong khuôn khổ hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã trao Bằng khen cho 80 doanh nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) và 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (1945-2025), nhằm tôn vinh tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ dám làm của đội ngũ doanh nhân Lâm Đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, tặng bằng khen cho các doanh nhân tiêu biểu của tỉnh năm 2025.

Trong số 80 doanh nhân được tôn vinh, phường Đông Gia Nghĩa gây chú ý khi là địa phương có nhiều doanh nhân tiêu biểu nhất tỉnh, với 5 gương mặt được trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng gồm:

Bà Bùi Thị Khánh Hòa, Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp sạch Đắk Nông; Ông Nguyễn Khánh Dư, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Inno Genetics; Ông Bùi Phú Tôn, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Xuất nhập khẩu Nghiệp Xuân; Bà Trần Thị Dịu, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ An Phát; Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Macca Sachi Thịnh Phát.

Họ là những doanh nhân tiêu biểu trong nhiều lĩnh vực - nông nghiệp sạch, công nghệ cao, chế biến nông sản, thương mại dịch vụ, công nghệ sinh học - góp phần đưa sản phẩm địa phương vươn xa, tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động và lan tỏa giá trị tốt đẹp của doanh nhân Việt Nam thời kỳ hội nhập.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen cho các doanh nhân tiêu biểu.

Trao đổi với phóng viên Etime, bà Bùi Thị Khánh Hòa cho biết: “Những năm gần đây, chúng tôi cảm nhận rõ sự đổi thay tích cực trong cải cách hành chính và xúc tiến thương mại. Lãnh đạo tỉnh, các sở ngành và chính quyền địa phương luôn đồng hành, lắng nghe, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất. Danh hiệu "Doanh nhân tiêu biểu" lần này không chỉ là niềm tự hào, mà còn là sự ghi nhận quý giá cho nỗ lực của tập thể.

Đây cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục phát triển nông nghiệp sạch, gắn với bảo vệ môi trường, nâng cao giá trị nông sản quê hương - góp phần nhỏ bé vào sự phát triển chung của tỉnh Lâm Đồng.”

Bà Bùi Thị Khánh Hòa, Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp sạch Đắk Nông.

Cùng cảm nhận, ông Nguyễn Khánh Dư, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Inno Genetics, chia sẻ: “Tôi rất vui mừng tự hào khi những nỗ lực được địa phương ghi nhận. Hiện công ty đang tập trung nghiên cứu các giống rau màu F1 thế hệ mới và mở rộng xuất khẩu sang các thị trường quốc tế.

Đồng thời, mong muốn tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp để có thể được tiếp cận thêm các chương trình hỗ trợ đổi mới sáng tạo để đóng góp hiệu quả hơn cho kinh tế địa phương.”

Ông Bùi Phú Tôn, Giám đốc Công ty TNHH Nghiệp Xuân, cho biết doanh nghiệp đang quản lý gần 100 ha sầu riêng giống Dona, thu mua và xuất khẩu đạt khoảng 1.000 tấn sầu riêng mỗi năm.

Theo ông Tôn, bằng khen của tỉnh là sự ghi nhận và cũng là động lực để doanh nghiệp tiếp tục phát triển, mở rộng vùng trồng, tăng cường liên kết với nông dân, đầu tư chế biến sâu và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu sang Trung Quốc, Canada, Ấn Độ cùng các thị trường tiềm năng khác.

Lâm Đồng “Xem khó khăn của doanh nghiệp cũng là khó khăn của mình”

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nhấn mạnh: “Đây là sự kiện hết sức có ý nghĩa đối với tỉnh Lâm Đồng. Chúng ta có thể đôi lúc chưa thật đồng bộ, có lúc vấp ngã, nhưng nhờ sự kiên định, đoàn kết và niềm tin, hôm nay chúng ta đã và đang đi đúng hướng - tiến tới mục tiêu phát triển nhanh, xanh và bền vững.”

Ông Mười cũng khẳng định, tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục thực hiện tinh thần “hai cấp cùng hành động” - từ cấp tỉnh đến cấp xã - trong hỗ trợ doanh nghiệp, coi việc của doanh nghiệp là việc của chính quyền.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng thời, tỉnh sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, minh bạch hóa quy trình hành chính, giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận thông tin, giảm chi phí và tăng niềm tin vào môi trường đầu tư.

“Thay vì chỉ nói bằng lời, chúng ta phải thể hiện bằng hành động cụ thể. UBND tỉnh cùng các sở, ngành cam kết lắng nghe và tiếp thu ý kiến quý báu từ cộng đồng doanh nghiệp - đó chính là tài sản tinh thần vô giá để cùng nhau phát triển”, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định.

Sự ghi nhận của tỉnh Lâm Đồng không chỉ là niềm vinh dự của đội ngũ doanh nhân, mà còn thể hiện quyết tâm xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thân thiện; nơi chính quyền thật sự gần dân, sát dân, đồng hành cùng doanh nghiệp vì một Lâm Đồng phát triển thịnh vượng và nghĩa tình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình: “Để Lâm Đồng phát triển nhanh và bền vững”



Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao quyết tâm của tỉnh Lâm Đồng khi công bố hơn 490 dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2025 – 2030, tập trung vào hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, năng lượng sạch, đô thị xanh, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, giáo dục, y tế và môi trường.



Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư – kinh doanh, huy động nguồn lực cho hạ tầng chiến lược; đồng thời áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù để Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững, trở thành cực tăng trưởng mới của vùng và cả nước.