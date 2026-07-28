Doanh thu chuối, sầu riêng đi lùi, HAGL vẫn lãi bán niên 2.300 tỷ với lý do đặc biệt thú vị

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - HoSE: HAG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 với doanh thu thuần đạt 1.926 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước.

Dù doanh thu đi lùi, doanh nghiệp vẫn ghi nhận lợi nhuận tăng mạnh nhờ được miễn giảm chi phí lãi vay.

Trong quý II, doanh thu từ mảng trái cây - chủ yếu là chuối và sầu riêng - đạt 1.381 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ.

Ngược lại, doanh thu bán hàng hóa tăng 73%, lên 461 tỷ đồng, trong khi doanh thu từ chăn nuôi heo cũng cải thiện, đạt 76 tỷ đồng.

Dù giá vốn hàng bán được tiết giảm nhưng chưa đủ bù đắp mức sụt giảm doanh thu, khiến lợi nhuận gộp của HAGL đạt 652 tỷ đồng, giảm 26% so với quý II/2025.

Điểm sáng trong kỳ đến từ hoạt động tài chính của doanh nghiệp với doanh thu tài chính đạt 58 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính ghi nhận âm 560 tỷ đồng, trái ngược khoản chi phí 286 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, HAGL được miễn giảm 784 tỷ đồng tiền lãi vay. Nhờ đó, sau khi trừ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế quý II của công ty do bầu Đức làm Chủ tịch HĐQT đạt 1.126 tỷ đồng, tăng 116% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của HAGL đạt 3.732 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế đạt gần 2.300 tỷ đồng, tăng 161%.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu thuần 8.624 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.202 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp này đã hoàn thành khoảng 54% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2026.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của HAGL đạt 28.265 tỷ đồng, tăng 1.884 tỷ đồng so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền đạt 1.243 tỷ đồng, tăng khoảng 80%.

Ngoài ra, doanh nghiệp đang nắm giữ 3.963 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn, bao gồm khoảng 400 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, 1.395 tỷ đồng cho vay và hơn 2.000 tỷ đồng từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Trên bảng cân đối kế toán, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tiếp tục là khoản mục có giá trị lớn nhất với hơn 9.700 tỷ đồng, tăng khoảng 1.300 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong đó, HAGL đã đầu tư khoảng 5.700 tỷ đồng vào các dự án trồng cây ăn quả, hơn 3.000 tỷ đồng cho các dự án cà phê và 763 tỷ đồng cho dự án chăn nuôi.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả tại doanh nghiệp giảm còn 10.921 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 10% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay tài chính chiếm hơn 8.600 tỷ đồng. Ngược lại, vốn chủ sở hữu tăng lên 17.343 tỷ đồng, phản ánh kết quả kinh doanh tích cực trong nửa đầu năm.