Doanh thu du lịch Khánh Hòa: 5 tháng đầu năm đạt trên 33,8 nghìn tỷ đồng

Ngày 30/5, nguồn tin từ Sở Văn hóa thể thao du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, tính chung 5 tháng đầu năm 2026, du lịch địa phương tiếp tục bứt phá mạnh mẽ khi đón hơn 9,2 triệu lượt khách, tăng gần 53% so với cùng kì.

Trong đó, lượng khách quốc tế tăng trưởng ấn tượng 65,99%, đạt hơn 3,8 triệu lượt, góp phần mang về tổng doanh thu ước đạt 33.893 tỷ đồng (tăng 32,95%).

Du khách trải nghiệm ở khu du lịch Yang Bay Khánh Vĩnh, Khánh Hòa.

Riêng trong tháng 5/2026, tỉnh đã đón hơn 1,9 triệu lượt khách tham quan, tăng 60,36% so với cùng kì năm ngoái. Trong đó, lượng khách quốc tế đạt 768 ngàn lượt, ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 75,06%. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 6.750 tỷ đồng, tăng 31,60% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tỉnh Khánh Hòa đón đông du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Các điểm tham quan biển đảo thu hút nhiều du khách, chủ yếu đến các điểm nổi tiếng khu vực vịnh Nha Trang như: Bãi Tranh, Con Sẻ Tre, vịnh San Hô, Hòn Tằm. Các Khu du lịch Đảo Hoa Lan và Khu du lịch Đảo Khỉ, Khu du lịch Yang Bay Khánh vĩnh cũng thu hút lượng khách nhờ cảnh quan đẹp, không khí trong lành và nhân viên phục vụ chu đáo.

Vườn hoa đẹp ở Yang Bay thu hút du khách du lịch.

Bên cạnh đó, tại Wyndham Grand KN Cam Ranh và CaraBeach Retreat, 2 khu nghỉ dưỡng tại đô thị biển CaraWorld đã mang đến không gian thưởng thức ẩm thực biển kết hợp thư giãn bên vịnh. Trong khi đó, CaraBeach Retreat tạo dấu ấn với mô hình bungalow gần gũi thiên nhiên, bổ sung lựa chọn lưu trú khác biệt cho du khách tìm kiếm trải nghiệm riêng tư tại CaraBeach.

Hiện nay, Khánh Hòa đang tích cực triển khai Bộ Tiêu chuẩn Du lịch xanh, xây dựng kế hoạch đánh giá và tăng tỉ lệ khách quay trở lại, áp dụng giá bán lẻ điện cho các cơ sở lưu trú, và vận hành đồng bộ các hoạt động dịch vụ sau sáp nhập địa giới hành chính.