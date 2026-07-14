Doanh thu lao dốc nhưng nhờ đâu Thủy sản Mekong (AAM) vẫn lãi gấp 3 lần trong quý II/2026?

Doanh thu giảm mạnh

Theo báo cáo tài chính quý II/2026, AAM đạt doanh thu thuần 16,8 tỷ đồng, giảm 73,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Do giá vốn giảm tương ứng, lợi nhuận gộp quý II đạt 1,8 tỷ đồng, giảm 78,9% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp đạt khoảng 10,9%, thấp hơn mức 13,5% của quý II/2025.

Điểm sáng trong kỳ đến từ hoạt động tài chính khi doanh thu tài chính đạt 4,8 tỷ đồng, tăng gần 170% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm 27,3% xuống còn 619,9 triệu đồng. Công ty không phát sinh chi phí bán hàng trong quý, còn chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 29,3% xuống 1,4 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khoản lỗ khác chỉ còn 111,7 triệu đồng, cải thiện đáng kể so với mức lỗ khác 3,5 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Đây là yếu tố giúp lợi nhuận trước thuế quý II tăng 80,9%, lên 4,4 tỷ đồng.

Kết quả, AAM báo lãi ròng 3,4 tỷ đồng trong quý II, gấp khoảng 3 lần mức 1,1 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Giải trình về kết quả này, doanh nghiệp cho biết, mặc dù doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý II giảm 73,9% so với cùng kỳ năm 2025, song kết quả lợi nhuận vẫn tăng mạnh nhờ công ty chủ động bán cá nguyên liệu từ vùng nuôi có hiệu quả và ghi nhận lãi tiền gửi có kỳ hạn trong quý II/2026. Theo doanh nghiệp, các yếu tố này đã góp phần cải thiện đáng kể hiệu quả kinh doanh, qua đó giúp lợi nhuận sau thuế tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế đạt 5,8 tỷ đồng, tăng 147,3% so với 2,3 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025.

Nắm giữ lượng tiền gửi lớn, gần như không sử dụng đòn bẩy tài chính

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của AAM đạt 210,3 tỷ đồng, tăng 4,3% so với đầu năm. Trong đó, khoản mục lớn nhất là đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn với 135 tỷ đồng, tăng 32 tỷ đồng so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền đạt 12,5 tỷ đồng. Như vậy, khoản trữ tiền của AAM lên tới gần 147,5 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn giảm từ 6,8 tỷ đồng xuống 3,7 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng gần gấp đôi lên 1,6 tỷ đồng nhưng vẫn chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong cơ cấu tài sản.

Tài sản sinh học ngắn hạn, chủ yếu là cá nuôi giảm từ 29,3 tỷ đồng xuống còn 22,9 tỷ đồng, tương ứng giảm hơn 6,4 tỷ đồng sau 6 tháng.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả cuối kỳ ở mức 6,5 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm 5,5 tỷ đồng, chủ yếu là phải trả người bán ngắn hạn 3,1 tỷ đồng và các khoản thuế phải nộp Nhà nước hơn 1,1 tỷ đồng.

Công ty không ghi nhận vay nợ tài chính ngắn hạn hay dài hạn. Hệ số nợ phải trả trên tổng tài sản chỉ khoảng 3,1%.

Vốn chủ sở hữu đạt 203,9 tỷ đồng, tăng thêm gần 5,8 tỷ đồng so với đầu năm nhờ lợi nhuận tích lũy. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 7,8 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận phát sinh riêng 6 tháng đầu năm là 3,4 tỷ đồng.