Doanh thu Sonadezi Châu Đức giảm gần 40%, lợi nhuận "bốc hơi" 80% trong quý II

Lợi nhuận "bốc hơi" 80% sau quý II

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, Sonadezi Châu Đức đạt 132,3 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 39,3% so với mức 217,8 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, giá vốn hàng bán chỉ giảm nhẹ từ 81,4 tỷ đồng xuống 80,7 tỷ đồng. Điều này khiến lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 136,4 tỷ đồng xuống còn 51,6 tỷ đồng, tương ứng giảm khoảng 62%.

Về hoạt động tài chính, doanh thu tăng nhẹ lên 7,4 tỷ đồng nhưng chi phí tài chính cũng tăng lên 10,3 tỷ đồng, trong đó riêng chi phí lãi vay ở mức 6,7 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi phí bán hàng gần gấp đôi so với cùng kỳ, lên 3,2 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng từ 16,2 tỷ đồng lên 22,5 tỷ đồng.

Khép lại quý II, Sonadezi Châu Đức ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất 18,94 tỷ đồng, giảm khoảng 80% so với mức 94,93 tỷ đồng của quý II/2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận 234,2 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm mạnh so với mức 632 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 86,3 tỷ đồng, giảm từ 324,7 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế chỉ còn 36 tỷ đồng, giảm khoảng 84% so với mức 221,3 tỷ đồng của nửa đầu năm 2025.

Kết quả trên cho thấy hoạt động kinh doanh cốt lõi của Sonadezi Châu Đức suy giảm đáng kể trong nửa đầu năm nay.

Năm 2026, Sonadezi Châu Đức đặt kế hoạch kinh doanh khá thận trọng với mục tiêu doanh thu hợp nhất 518,1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 56,1 tỷ đồng, lần lượt thấp hơn khoảng 54,3% và 83,7% so với kết quả thực hiện năm 2025 là 1.134,1 tỷ đồng doanh thu và 344,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Như vậy, sau nửa đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 45,2% kế hoạch doanh thu và 64,3% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Trích BCTC doanh nghiệp.

Tài sản hơn 8.400 tỷ đồng, gần 5.500 tỷ đồng “neo” ở các dự án

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Sonadezi Châu Đức đạt 8.463,1 tỷ đồng, giảm 2,9% so với đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản, tiền và các khoản tương đương tiền tăng 13,8%, lên 474,8 tỷ đồng. Đáng chú ý, doanh nghiệp nâng giá trị đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn từ 34,8 tỷ đồng lên 210,8 tỷ đồng, tương đương mức tăng hơn 505%.

Các khoản phải thu ngắn hạn tăng nhẹ 1,2%, lên 126 tỷ đồng.

Hàng tồn kho vẫn duy trì ở mức cao với 1.851 tỷ đồng, giảm 2,2% so với đầu năm và chiếm khoảng 21,9% tổng tài sản. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, gần như toàn bộ giá trị tồn kho là chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang, đạt 1.850,5 tỷ đồng.

Trong đó, Dự án Khu đô thị Châu Đức tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 1.600,4 tỷ đồng, tăng so với mức 1.579,2 tỷ đồng đầu năm. Ngược lại, giá trị dở dang tại Dự án Khu dân cư Hữu Phước giảm từ 210,5 tỷ đồng xuống còn 200,6 tỷ đồng, còn Dự án nhà ở xã hội giảm mạnh từ 102,5 tỷ đồng xuống 49,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 3,4%, lên 3.676,3 tỷ đồng. Riêng Dự án Khu công nghiệp Châu Đức ghi nhận 3.638,4 tỷ đồng, tăng từ 3.516,5 tỷ đồng đầu năm và chiếm gần 99% tổng giá trị xây dựng cơ bản dở dang.

Ngoài ra, doanh nghiệp ghi nhận 37,3 tỷ đồng tại Dự án Golf Châu Đức, gần như không thay đổi so với đầu năm. Dự án đường BOT 768 đã hoàn thành nên không còn ghi nhận chi phí dở dang, trong khi đầu năm còn 65,3 triệu đồng. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang khác duy trì ở mức 628,1 triệu đồng.

Nợ phải trả tăng lên hơn 5.432 tỷ đồng

Tính đến cuối quý II/2026, nợ phải trả của Sonadezi Châu Đức đạt 5.432,1 tỷ đồng, tăng 9,4% so với đầu năm.

Trong đó, nợ ngắn hạn tăng 0,6%, lên 1.473,6 tỷ đồng, còn nợ dài hạn tăng 13%, lên 3.958,5 tỷ đồng.

Vay và nợ thuê tài chính dài hạn ở mức 1.949,8 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,6% so với đầu năm. Tổng nợ vay của doanh nghiệp đạt 2.510 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn ghi nhận 2.100,8 tỷ đồng phải trả dài hạn khác, giảm 10,6%, trong khi doanh thu chưa thực hiện dài hạn tăng mạnh 170,6%, lên 786,2 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, vốn chủ sở hữu giảm 5,4%, còn 3.031 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm từ 590,9 tỷ đồng xuống còn 369 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2026, Sonadezi Châu Đức có vốn điều lệ 1.799,9 tỷ đồng. Trong đó, Tổng công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi) nắm giữ 843,1 tỷ đồng, tương đương 46,8% vốn điều lệ; CTCP Sonadezi Long Thành sở hữu 181,4 tỷ đồng, chiếm khoảng 10,1%; các cổ đông khác nắm giữ 775,3 tỷ đồng, tương ứng khoảng 43,1% vốn điều lệ.

Giao dịch với các bên liên quan

Theo thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất, trong quý II/2026, Sonadezi Châu Đức tiếp tục phát sinh nhiều giao dịch với các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Sonadezi.

Ở chiều bán hàng và cung cấp dịch vụ, tổng giá trị giao dịch đạt 2,9 tỷ đồng, giảm khoảng 59,9% so với mức 7,4 tỷ đồng của quý II/2025. Doanh thu chủ yếu đến từ Tổng công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp với 1,56 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Cấp nước Châu Đức gần 691,7 triệu đồng, Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình khoảng 470 triệu đồng và Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình khoảng 20,7 triệu đồng.

Ở chiều mua hàng hóa và dịch vụ, giá trị giao dịch đạt 7,4 tỷ đồng, giảm 75,2% so với mức 30,02 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Phần lớn chi phí đến từ Công ty Cổ phần Cấp nước Châu Đức với 6,6 tỷ đồng, tiếp đến là Tổng công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp khoảng 667,1 triệu đồng, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Sonadezi 176 triệu đồng, Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi 23,3 triệu đồng và Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai khoảng 5,6 triệu đồng.

Tại ngày 30/6/2026, Sonadezi Châu Đức ghi nhận 8,56 tỷ đồng phải thu ngắn hạn từ các bên liên quan, tăng so với mức 4,5 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, khoản phải thu lớn nhất là 6,2 tỷ đồng từ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành. Ngoài ra, doanh nghiệp còn có 2,3 tỷ đồng phải thu từ hợp tác đầu tư Dự án Khu dân cư Hữu Phước với Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2.

Ở chiều ngược lại, phải trả người bán ngắn hạn đối với các bên liên quan giảm mạnh từ 27 tỷ đồng xuống còn 4,66 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng ghi nhận 4,2 tỷ đồng người mua trả tiền trước ngắn hạn từ ông Phan Hoàng Nam, không thay đổi so với đầu năm.

Đáng chú ý, Sonadezi Châu Đức còn ghi nhận 8,6 tỷ đồng phải trả liên quan đến hợp tác đầu tư Dự án Khu dân cư Hữu Phước, giảm từ 11,8 tỷ đồng đầu năm. Các khoản phải trả này chủ yếu liên quan đến Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình và các cá nhân là thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành như ông Phan Hoàng Nam Anh, ông Phạm Anh Tuấn, bà Nguyễn Phương Hằng, bà Đỗ Trần Chân Nhi, ông Nguyễn Văn Lương, ông Nguyễn Minh Tân và bà Phạm Thị Anh Thi.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn ghi nhận 26,3 tỷ đồng phải trả tiền hợp tác đầu tư Dự án Nhà ở xã hội, không thay đổi so với đầu năm, chủ yếu với Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 và Công ty Cổ phần Xây dựng Đồng Nai.