Doanh thu tăng vẫn không cứu nổi HAGL Agrico: Lỗ sau soát xét phình to 187 tỷ, bị nghi ngờ khả năng hoạt động

Báo cáo tài chính bán niên 2026 sau soát xét của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, mã: HNG) vừa công bố ghi nhận khoản lỗ ròng 187 tỷ đồng, tăng thêm 152 tỷ đồng so với báo cáo doanh nghiệp tự lập. Chênh lệch chủ yếu xuất phát từ cách hạch toán chi phí lãi vay giữa HAGL Agrico và đơn vị kiểm toán.

Lỗ ròng tăng thêm 152 tỷ đồng sau soát xét

Theo báo cáo tự lập trước đó, HAGL Agrico báo lỗ ròng khoảng 35 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026. Tuy nhiên, sau soát xét, khoản lỗ được điều chỉnh lên 187 tỷ đồng.

Nguyên nhân chính đến từ chi phí tài chính sau soát xét tăng lên 228 tỷ đồng, cao gấp 2,36 lần số liệu chưa kiểm toán, trong đó phần lớn là chi phí lãi vay.

HAGL Agrico cho biết trong 6 tháng đầu năm, tổng chi phí lãi vay thực tế phát sinh là 431 tỷ đồng. Ban đầu, doanh nghiệp vốn hóa 335 tỷ đồng vào giá trị các dự án mới và ghi nhận 96 tỷ đồng vào chi phí lãi vay trong kỳ.

Tuy nhiên, đơn vị kiểm toán E&Y chỉ chấp thuận cho doanh nghiệp vốn hóa 204 tỷ đồng vào giá trị dự án. Theo đó, 227 tỷ đồng còn lại được hạch toán vào chi phí lãi vay, khiến khoản mục này trên báo cáo sau soát xét tăng thêm 131 tỷ đồng.

Ngoài điều chỉnh liên quan đến lãi vay, HAGL Agrico còn tăng giá vốn thêm 17 tỷ đồng đối với chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các vườn chuối cũ. Các điều chỉnh này khiến khoản lỗ của doanh nghiệp tăng đáng kể so với báo cáo tự lập.

Dù vậy, nếu so với cùng kỳ năm 2025, kết quả kinh doanh của HAGL Agrico đã có một số chuyển biến.

Doanh thu thuần 6 tháng đầu năm đạt hơn 289 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ. Giá vốn tăng 34%, song lợi nhuận gộp vẫn đạt 55 tỷ đồng, tăng 30%.

Lợi nhuận từ các đơn vị liên kết đạt 28 tỷ đồng, cao hơn đáng kể mức 1,3 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, khoản lỗ khác thu hẹp còn 36 tỷ đồng. Nhờ vậy, mức lỗ ròng 187 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay đã giảm so với khoản lỗ 259 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Hơn 15.700 tỷ đồng nợ ngắn hạn

Áp lực tài chính của HAGL Agrico thể hiện rõ hơn trên bảng cân đối kế toán. Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt gần 21.800 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Tuy nhiên, tài sản ngắn hạn chỉ đạt khoảng 3.280 tỷ đồng.

Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, lượng tiền mặt còn khoảng 7 tỷ đồng. Hàng tồn kho ở mức gần 2.040 tỷ đồng, tăng 4,6% so với đầu năm.

Một phần lớn nguồn lực của HAGL Agrico nằm tại các dự án đang triển khai. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang đạt gần 9.400 tỷ đồng, chủ yếu tập trung vào các hạng mục phát triển vườn cây ăn trái, cơ sở hạ tầng và dự án chăn nuôi bò.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả của doanh nghiệp đến cuối tháng 6 vượt 20.900 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm và tương đương gần 96% tổng nguồn vốn.

Riêng nợ ngắn hạn ở mức hơn 15.700 tỷ đồng, trong khi tổng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn đạt gần 11.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nợ.

Như vậy, nợ ngắn hạn của HAGL Agrico hiện cao gần 5 lần tài sản ngắn hạn. Chênh lệch giữa hai khoản mục lên tới hơn 12.400 tỷ đồng.

Cùng với áp lực nợ, khoản lỗ lũy kế của doanh nghiệp đã vượt 13.000 tỷ đồng, khiến vốn chủ sở hữu đến cuối tháng 6 chỉ còn 893 tỷ đồng.

Kiểm toán lưu ý khả năng hoạt động liên tục

Trước tình trạng lỗ lũy kế lớn và nợ ngắn hạn vượt đáng kể tài sản ngắn hạn, E&Y đã đưa ra ý kiến nhấn mạnh liên quan đến khả năng hoạt động liên tục của HAGL Agrico.

Theo đơn vị kiểm toán, cơ sở của vấn đề này nằm ở khoản lỗ lũy kế hơn 13.000 tỷ đồng, cùng mức chênh lệch hơn 12.400 tỷ đồng giữa nợ ngắn hạn và tài sản ngắn hạn tại thời điểm cuối tháng 6/2026.

Về phía HAGL Agrico, ban lãnh đạo cho biết doanh nghiệp đang triển khai các dự án đầu tư nhằm cải thiện dòng tiền từ hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Song song với quá trình triển khai dự án, công ty cũng đang đàm phán để huy động và bổ sung nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng, qua đó bảo đảm nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các nghĩa vụ tài chính đến hạn.