Đổi mới sản phẩm dịch vụ, doanh thu của đường sắt tăng mạnh

Báo cáo cho thấy, Đường sắt có doanh thu đạt hơn 5.200 tỷ đồng, tăng 4,1%; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 180 tỷ đồng, bằng 151% kế hoạch năm.

Tính riêng Công ty Mẹ đạt doanh thu gần 1.700 tỷ đồng, tăng 16,9%; lợi nhuận sau thuế đạt 50,6 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần kế hoạch năm.

Khối vận tải tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng khi doanh thu đạt gần 3.000 tỷ đồng, tăng 8,8%; vận tải hành khách phục vụ gần 3,92 triệu lượt khách, tăng 5,1%. Khối công nghiệp, cơ khí cũng tăng trưởng mạnh, với sản lượng đạt 94,5 tỷ đồng, tăng 26,3%; doanh thu đạt hơn 90 tỷ đồng, tăng 11,2%.

Toa xe chỉ huy và tổ hợp các toa xe dịch vụ đã được đưa vào khai thác thương mại trên toàn bộ các tuyến đường sắt Việt Nam. Ảnh: Thế Anh

Lý giải về kết quả nêu trên, lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, kết quả này đến từ việc điều hành vận tải linh hoạt trong các dịp Tết, nghỉ lễ và cao điểm hè, đồng thời đưa vào khai thác nhiều sản phẩm, dịch vụ mới.

"Một số tuyến đường sắt có mức tăng trưởng nổi bật như đường sắt Hà Nội - Lào Cai tăng 27%, tàu SE19/20 Hà Nội - Đà Nẵng tăng doanh thu 12%, và đoàn tàu "Hành trình kết nối di sản miền Trung" tăng trên 41%", lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết.

Ngoài ra, trong lĩnh vực công nghiệp, cơ khí, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã cải tạo, nâng cấp 162 toa xe khách phục vụ vận tải Tết, chỉnh bị 277 toa xe phục vụ chạy tàu hè và cải tạo 18 toa xe cho đoàn tàu "Hành trình kết nối di sản miền Trung".

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng đang nâng cấp 32 toa xe khách chất lượng cao tuyến Sài Gòn - Nha Trang và đẩy nhanh dự án đóng mới 50 toa xe hàng Mc phục vụ các nguồn hàng mới như LNG, khí hóa lỏng và xăng dầu.

Đối với công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã triển khai đầy đủ kế hoạch tuần gác, kiểm tra và bảo trì thường xuyên. Dự kiến giải ngân 6 tháng đầu năm đạt gần 1.954 tỷ đồng, tương đương 47,7% dự toán năm.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thừa nhận doanh thu toàn tổng công ty tuy tăng nhưng chưa đạt kỳ vọng. Khối quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đạt thấp so với cùng kỳ và kế hoạch năm; tiến độ giải ngân nguồn bảo dưỡng thường xuyên còn chậm.

Đáng chú ý, vận tải hàng hóa cũng chưa đạt kế hoạch, với sản lượng xếp dỡ lũy kế mới đạt 84% kế hoạch, ảnh hưởng đến doanh thu chung.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đặt chỉ tiêu 6 tháng cuối năm đạt sản lượng hợp nhất 6.857,4 tỷ đồng và doanh thu hợp nhất 6.641,9 tỷ đồng, đều tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Trong thời gian tới, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ tiếp tục nâng cao doanh thu vận tải, mở rộng các đoàn tàu du lịch, tàu charter, tàu chuyên đề và tàu chặng ngắn; kết hợp vận tải với du lịch, lưu trú và tham quan để gia tăng sức hút của đường sắt.

Đồng thời, doanh nghiệp sẽ cơ cấu lại vận tải hàng hóa theo hướng nâng cao hiệu quả khai thác đầu máy, toa xe, kho bãi và dịch vụ logistics; đẩy mạnh bảo trì hạ tầng và khai thác hiệu quả tài sản tại các khu ga có lợi thế thương mại.