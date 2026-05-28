Đối thoại tháo gỡ vướng mắc giao khoán, Chủ tịch Gia Lai yêu cầu: "Không để đất cà phê bỏ hoang gây lãng phí nguồn lực"





Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại, tháo gỡ vướng mắc giao nhận khoán tại Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai

Ngày 28/5, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, ông Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh vừa chủ trì buổi đối thoại với các hộ nhận khoán tại Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai nhằm tháo gỡ những vướng mắc kéo dài liên quan đến hoạt động giao nhận khoán.

Buổi đối thoại tập trung làm rõ các khó khăn, bất cập để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

Theo phản ánh của các hộ dân, những vướng mắc liên quan đến hoạt động nhận khoán tại Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai phát sinh từ năm 2019 đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn.

Người dân kiến nghị Nhà nước xem xét giao đất hoặc cho thuê đất để tự tổ chức sản xuất thay vì tiếp tục thực hiện ký hợp đồng nhận khoán với doanh nghiệp. Đồng thời, các hộ nhận khoán đề nghị công ty bồi thường thiệt hại đối với vườn cây, tài sản trên đất; giải quyết chế độ tiền lương và các quyền lợi liên quan cho công nhân trong bối cảnh việc làm, thu nhập thiếu ổn định và phát sinh việc chấm dứt hợp đồng lao động.

Ngoài ra, nhiều ý kiến cho rằng quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp còn tồn tại một số nội dung chưa phù hợp với quy định hiện hành, đặc biệt liên quan đến chính sách ưu đãi, điều kiện cổ phần hóa cũng như việc lấy ý kiến người lao động và các hộ nhận khoán trước khi triển khai thực hiện.

Tại buổi làm việc, đại diện Thanh tra tỉnh đã công bố kết luận thanh tra liên quan đến quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp, đồng thời thông tin kết quả xem xét, giải quyết các kiến nghị của người dân về phương án giao khoán vườn cà phê. Qua rà soát, một số nội dung kiến nghị như đề xuất giao đất trực tiếp cho các hộ dân tự sản xuất; yêu cầu bồi thường do doanh nghiệp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động; bồi thường thiệt hại đối với vườn cây cà phê… được xác định không đủ cơ sở xem xét, giải quyết theo quy định hiện hành.

Tránh tình trạng bỏ hoang kéo dài gây lãng phí nguồn lực

Phát biểu kết luận buổi đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Đặc biệt, ông Tuấn thẳng thắn nhìn nhận quá trình xử lý vụ việc thời gian qua còn chậm.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp xây dựng phương án giao khoán phù hợp, xác định mức hỗ trợ hợp lý nhằm sớm đưa diện tích đất vào sản xuất hiệu quả.

Theo ông Tuấn, doanh nghiệp, cơ quan chức năng và các hộ dân sớm thống nhất mức hỗ trợ phù hợp, xây dựng phương án giao khoán khả thi, bảo đảm ổn định sản xuất.

Đối với các hộ tiếp tục canh tác, việc ký hợp đồng nhận khoán với doanh nghiệp là yêu cầu bắt buộc do diện tích đất thuộc diện Nhà nước cho doanh nghiệp thuê trong thời hạn 50 năm, địa phương không có thẩm quyền giao trực tiếp cho người dân.

Đại diện doanh nghiệp phát biểu tại buổi đối thoại.

Đồng thời, chính quyền sẽ phối hợp xác định mức khoán phù hợp với thực tế, yêu cầu doanh nghiệp xây dựng chính sách ưu tiên đối với các hộ nhận khoán.

Đối với các trường hợp không tiếp tục nhận khoán, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị các hộ dân phối hợp bàn giao lại đất cho doanh nghiệp để bố trí cho các hộ khác có nhu cầu sản xuất, phấn đấu hoàn thành trong tháng 6/2026.

Ông Tuấn mong muốn người dân tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình tổ chức sản xuất, triển khai đồng bộ các phương án giao khoán nhằm sớm đưa diện tích đất vào khai thác hiệu quả. Tránh tình trạng bỏ hoang kéo dài gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.



