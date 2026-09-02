Đón 680.000 lượt khách dịp nghỉ Lễ Quốc khánh, Lâm Đồng thu hơn 1.400 tỷ đồng

Ngày 2/9, thông tin từ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài liên tục trong 5 ngày tạo thuận lợi cho việc tổ chức đi du lịch ngắn ngày của du khách. Theo thống kê, trong dịp nghỉ lễ này (từ ngày 29/8 - 2/9), toàn tỉnh Lâm Đồng đã đón khoảng 680.000 lượt khách đến tham quan, lưu trú, doanh thu ước khoảng 1.400 tỷ đồng.

Theo đó, trong dịp lễ Quốc khánh 2/9, lượng khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh tập trung đông vào các ngày 29/8 - 1/9, công suất phòng bình quân đạt khoảng 65 - 70%, công suất phòng các khách sạn từ 3 - 5 sao đạt khoảng 80 - 85%, vào những ngày cao điểm (30/8 – 1/9) nhiều cơ sở đạt công suất phòng 100%.

Khoảng 680.000 lượt khách đã đến Lâm Đồng tham quan, du lịch trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9. Ảnh: TA.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho hay, việc Cảng hàng không quốc tế Liên Khương hoạt động trở lại ngay trước kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2026 đã tạo điều kiện thuận lợi để Lâm Đồng tăng cường khả năng kết nối với các thị trường khách trong nước và quốc tế, góp phần thu hút khách đến tỉnh trong dịp lễ và những tháng cuối năm 2026.

Hàng ngàn du khách đã đến Khu du lịch Thung lũng tình yêu để tham quan, du lịch. Ảnh: TA.

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt, trong những ngày từ 29/8 – 1/9 lượng du khách đổ về Đà Lạt tham quan, du lịch khá đông. Trên các tuyến đường chính như đường Ba tháng Tư, Hùng Vương, Trần Hưng Đạo, Bùi Thị Xuân (nơi có nhiều khách sạn, cơ sở lưu trú) lượng xe di chuyển rất đông, các phương tiện phải di chuyển từng chút một.

Chính vì vậy, lực lượng Công an địa phương, Cảnh sát giao thông đã phải phân luồng giao thông, đảm bảo trật tự trên các tuyến đường trên. Chính vì vậy, các phương tiện tham gia giao thông đã di chuyển trật tự, nghiêm túc.

Lực lượng Cảnh sát giao thông vất vả phân luồng giao thông trên các tuyến đường trung tâm Đà Lạt. Ảnh: TA.

Theo đánh giá của ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng, nhìn chung, các địa phương, đơn vị và doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh đã có sự chuẩn bị nghiêm túc, chủ động và trách nhiệm trong công tác phục vụ du khách, góp phần tạo ấn tượng tốt và mang lại kết quả tích cực cho hoạt động du lịch của tỉnh Lâm Đồng trong dịp lễ Quốc khánh 2/9.