Đòn bẩy Agribank chi nhánh Tháp Chàm - Ninh Thuận giúp nông dân vùng nắng gió làm giàu

Trên những vùng đất từng một thời gian khó, sự chuyển mình mạnh mẽ của kinh tế nông thôn hôm nay ghi dấu ấn đậm nét của dòng vốn tín dụng Agribank chi nhánh Tháp Chàm - Ninh Thuận. Không chỉ đơn thuần là sự hỗ trợ tài chính, nguồn vốn ưu đãi đã thực sự trở thành "điểm tựa" vững chắc, giúp nhiều hộ nông dân tự tin chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và hiện đại hóa sản xuất.

Anh Trần Trúc Kha (xã Mỹ Sơn, Khánh Hòa) chia sẻ hiệu quả sau khi vay vốn ngân hàng. Ảnh: Công Tâm

Qua tìm hiểu của PV, hiệu quả của dòng vốn Agribank thể hiện rõ nhất qua sự hồi sinh và phát triển vượt bậc của các mô hình kinh tế địa phương. Nhờ được tiếp cận nguồn vốn kịp thời với thủ tục thuận tiện, người dân có thêm điều kiện để mở rộng quy mô trang trại, đầu tư hệ thống tưới tiêu tiết kiệm, mua sắm con giống chất lượng cao và áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào canh tác.

Chúng tôi đến thăm mô hình kinh tế của anh Trần Trúc Kha (xã Mỹ Sơn, Khánh Hòa) mới thấy được hiệu quả sau khi vay vốn. Cách đây khoảng 10 năm kinh tế của gia đình anh gặp nhiều khó khăn và được sự tạo điều kiện của Agribank chi nhánh Tháp Chàm - Ninh Thuận gia đình anh tiếp cận nguồn vốn với số tiền 30 triệu đồng để làm táo, mía với diện tích 2 sào.

Anh Trần Trúc Kha (xã Mỹ Sơn, Khánh Hòa) đang chăm sóc lại vườn táo của mình. Ảnh: Công Tâm

Nhờ làm ăn hiệu quả, gia đình anh đã mở rộng diện tích đến nay gia đình anh đã có 2ha táo, riêng vụ vừa rồi gia đình anh thu nhập bán cho thương lái gần 400 triệu đồng. Ngoài ra, anh còn làm gần 6ha mía, bình quân mỗi năm mang lại doanh thu trên 200 triệu đồng. Thừa thắng xông lên, mới đây anh tiếp tục vay vốn 500 triệu đồng để tiếp tục làm ăn. Đặc biệt, trong vườn táo của mình anh áp dụng hệ thống tưới nước tiết kiệm và dùng hệ thống lưới che để giảm ruồi đục quả.

Đến thăm vùng trù phú ở với đàn dê cừu mập và vườn cây xanh tốt ở thôn Lương Cang 2, phường Đô Vinh, nông dân Trần Văn Long chia sẻ, gia đình đã gắn bó nhiều năm từ nghề nuôi dê, cừu. Thông qua vốn Agribank chi nhánh Tháp Chàm - Ninh Thuận gia đình anh tiếp cận nguồn vốn hơn 2 tỷ đồng để đầu tư chuồng trại và mua con giống.

Hiện nay, hệ thống chuồng trại của anh được làm bài bản và phân từng khu vực để thuận tiện quản lý và chăm sóc. Đến nay, gia đình anh đã có hơn 100 con dê giống sinh sản và 70 con cừu. Toàn bộ đàn dê, anh mua giống chất lượng cao về nuôi để cung cấp giống cho các nông dân trên địa bàn. Với cách làm bài bản và hỗ trợ nguồn vốn kịp thời nên đến nay kinh tế gia đình anh ổn định hơn so với trước.

Mô hình nuôi dê, cừu của anh Trần Văn Long đang mang lại hiệu quả kinh tế ổn định. Ảnh: Công Tâm

Theo lãnh đạo Agribank chi nhánh Tháp Chàm - Ninh Thuận, tính đến 31/8/2026, dư nợ đạt 1.441 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp 349,7 tỷ đồng. Có thể khẳng định, sự đồng hành của đơn vị không chỉ giải "cơn khát" vốn cho nông nghiệp mà còn gieo niềm tin, truyền cảm hứng đổi mới sáng tạo cho người nông dân. Dòng vốn tín dụng Agribank đã và đang tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột, trở thành "đòn bẩy" vàng giúp nông nghiệp trên địa bàn bứt phá và phát triển bền vững.