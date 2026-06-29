Đòn bẩy tài chính thổi bùng chứng khoán Mỹ đang bất ngờ trở thành "quả bom hẹn giờ" mới

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Một trong những dấu hiệu rõ nhất là chi phí vay vốn trên thị trường đã tăng mạnh giữa năm, điều hiếm khi xảy ra. Thông thường, lãi suất tài trợ chỉ tăng vào cuối năm khi các ngân hàng điều chỉnh bảng cân đối kế toán. Hiện chi phí này đã lên mức cao nhất kể từ tháng 12/2024, phản ánh nhu cầu vay tiền để đầu tư chứng khoán đang tăng rất mạnh.

Theo Andy Kent, chuyên gia môi giới tại Kyte, đòn bẩy tài chính đã trở thành chủ đề nổi bật nhất trên thị trường.

"Đòn bẩy đã trở thành một trong những chủ đề định hình thị trường đối với các nhà đầu tư. Dư nợ ký quỹ đang ở mức cao, trong khi hoạt động vay mượn ở một số khu vực của hệ thống tài chính phi ngân hàng vẫn tiếp tục mở rộng", ông nhận định.

Làn sóng sử dụng đòn bẩy đến từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm các quỹ ETF sử dụng đòn bẩy, tài khoản giao dịch ký quỹ của nhà đầu tư cá nhân và lượng vốn vay ngày càng lớn của các quỹ đầu cơ thông qua các ngân hàng môi giới.

Sự gia tăng đòn bẩy diễn ra trong bối cảnh triển vọng thị trường ngày càng khó đoán. Nhà đầu tư vẫn phải đối mặt với nhiều biến số như lạm phát, lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và khả năng thị trường cổ phiếu, đặc biệt là nhóm công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI), điều chỉnh sau giai đoạn tăng nóng.

Theo các chuyên gia, nguy cơ lớn nhất của việc sử dụng quá nhiều đòn bẩy là thị trường trở nên nhạy cảm hơn với các cú sốc thanh khoản. Chỉ một biến động giá tương đối nhỏ cũng có thể kích hoạt làn sóng bán giải chấp, tạo hiệu ứng dây chuyền khiến đà giảm ngày càng mạnh.

"Tất cả những yếu tố này làm thị trường nhạy cảm hơn với các cú sốc thanh khoản, làm gia tăng nguy cơ những biến động tương đối nhỏ sẽ tự khuếch đại thành các đợt bán tháo lớn hơn", ông Andy Kent nhấn mạnh.

Để phòng ngừa rủi ro, nhiều nhà đầu tư đã bắt đầu chuyển sang sử dụng các công cụ phòng hộ kết hợp giữa nhiều loại tài sản, như quyền chọn liên quan đồng thời đến cổ phiếu và lãi suất.

Ban đầu, nhiều người đặt cược vào kịch bản "đình lạm", trong đó cổ phiếu giảm còn lãi suất tiếp tục tăng. Tuy nhiên, một bộ phận khác lại chuyển sang chiến lược phòng thủ trước nguy cơ suy thoái, kỳ vọng cả cổ phiếu lẫn lãi suất cùng giảm và trái phiếu sẽ trở lại vai trò tài sản trú ẩn.

Các ngân hàng đầu tư cũng liên tục tung ra những sản phẩm phái sinh mới nhằm đáp ứng nhu cầu bảo vệ danh mục đầu tư trong bối cảnh rủi ro gia tăng. Chẳng hạn, JPMorgan gần đây khuyến nghị nhà đầu tư sử dụng quyền chọn gắn với chỉ số S&P 500 trong trường hợp lãi suất tiếp tục tăng.

Điều đáng chú ý là dù thị trường xuất hiện nhiều dấu hiệu rủi ro, các chỉ số đo lường biến động vẫn khá bình lặng. Trong tháng 6, S&P 500 nhiều lần giảm trên 1% và Nasdaq 100 còn biến động mạnh hơn, nhưng chỉ số VIX - thường được gọi là "thước đo nỗi sợ hãi" của Phố Wall - chỉ tăng trong thời gian ngắn trước khi nhanh chóng hạ nhiệt.

Theo Bloomberg, điều này cho thấy giới đầu tư vẫn chưa thực sự lo ngại về một đợt bán tháo quy mô lớn. Tuy nhiên, nếu xảy ra cú sốc kinh tế vĩ mô khiến các nhóm cổ phiếu đồng loạt lao dốc, mức đòn bẩy cao hiện nay có thể khiến thị trường phản ứng dữ dội hơn nhiều so với những gì các chỉ số biến động đang phản ánh.