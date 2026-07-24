Đòn bẩy tín dụng nâng tầm sầu riêng Khánh Sơn

Theo tìm hiểu của PV, đặc thù của cây sầu riêng là loại cây ăn quả lâu năm, đòi hỏi chi phí đầu tư ban đầu lớn và thời gian kiến thiết cơ bản kéo dài từ 4 đến 6 năm mới bắt đầu cho thu hoạch. Đối với nông dân miền núi xã Khánh Sơn, Khánh hòa việc kiếm đủ hàng trăm triệu đồng để cải tạo đất, mua giống Monthong hay Ri6 lắp đặt hệ thống tưới tự động và phân bón từng là giấc mơ xa xỉ.

Ông Trần Xuân Khuyến (thôn Tà Gụ, xã Khánh Sơn, Khánh Hòa) khấm khá nhờ trồng sầu riêng. Ảnh: C.T

Hiểu rõ chu kỳ sinh trưởng của cây trồng và khó khăn của bà con, Agribank Chi nhánh Khánh Sơn (Khánh Hòa) đã chủ động đưa vốn về tận các thôn, bản. Với thủ tục giải ngân linh hoạt, lãi suất ưu đãi theo chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn của Chính phủ, ngân hàng đã trở thành "bà đỡ" tài chính đáng tin cậy.

Vừa xuất bán giống Ri6 cho các thương lái, ông Trần Xuân Khuyến (thôn Tà Gụ, xã Khánh Sơn, Khánh Hòa) cho biết, trước đây gia đình khó khăn lắm, toàn bộ diện tích của gia đình trong vườn chỉ trồng tiêu, cà phê, mía tím nên thu nhập chẳng được bao nhiêu.

Đến nay, nhờ làm ăn hiệu quả gia đình ông Khuyến tích góp trồng được 10ha gồm giống sầu riêng Ri6 và Monthong, chủ yếu trồng giống sầu riêng Monthong chất lượng đang thu hút người tiêu dùng. Riêng năm 2025, gia đình ông Khuyến thu hoạch gần 200 tấn sầu riêng giá bán bình quân 45.000 đồng/kg, trừ chi phí lãi trên 1 tỷ đồng. Hiện tại, một số thương lái đang chào giá sầu riêng trên 48.000 đồng/kg, cao hơn năm trước.

Nhiều hộ nông dân ở xã Khánh Sơn, Khánh Hòa đã có cuộc sống ổn định nhờ cây chủ lực sầu riêng. Ảnh: Công Tâm

Theo ông Khuyến, năm nay sản lượng thu hoạch khoảng 170 tấn sầu riêng, nhờ chuyển đổi cây trồng và sự tiếp sức kịp thời của Agribank Chi nhánh Khánh Sơn mà kinh tế của gia đình khấm khá hơn trước. Gia đình ông trước đây từ hai bàn tay trắng, từ năm 2008 ông đã tiếp cận vốn của ngân hàng với số tiền 30 triệu, rồi dần dần ông vay vốn số tiền cao hơn để mở rộng diện tích cùng với việc mua giống về trồng, mua máy móc để đầu tư trong vườn. Với sự cần cù đến nay gia đình ông đã khấm khá hẳn lên và vườn sầu riêng cho thu tiền tỷ và đồng thời tạo thêm công ăn việc làm cho địa phương.

Theo lãnh đạo Agribank Chi nhánh Khánh Sơn, dư nợ đến 20/7/2026 đạt 219,4 tỷ đồng, tăng 21,7% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ nông nghiệp nông thôn đạt 213 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 97,10% tổng dư nợ. Công tác cho vay qua tổ chức hội đoàn thể luôn được chi nhánh quan tâm, trong tháng 6/2026 chi nhánh đã tổ chức tập huấn công tác cho vay qua tổ hội nông dân - phụ nữ cho các xã Khánh Sơn, Đông Khánh Sơn, Tây Khánh Sơn. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đầu tư cho vay đối tượng kinh tế trang trại, hộ nông dân có quy mô sản xuất hiệu quả. Chủ động tiếp cận với các hộ dân có nhu cầu vay vốn cho vụ mùa mới, tái đầu tư sản xuất sau thu hoạch. Đồng thời, mở rộng tín dụng sang lĩnh vực phi nông nghiệp như tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, chăn nuôi để giảm dần phụ thuộc vào tính mùa vụ. Phối hợp với chính quyền địa phương, các cấp hội trong việc tuyên truyền, phổ biến các chính sách tín dụng ưu đãi đến đúng đối tượng, giúp hội viên khách hàng tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng, hiệu quả.