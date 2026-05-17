Đôn đốc hoàn tất các phần việc sẵn sàng triển khai đường sắt tốc độ cao Bắc–Nam, đoạn Quảng Ngãi

Một số kết quả đã thực hiện

Thông tin từ Sở Xây dựng, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, đoạn Quảng Ngãi có chiều dài khoảng 86,3km, đi qua 19 xã, phường, với tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 365ha.

Tổng kế hoạch vốn bố trí cho dự án trong năm 2026 là 500 tỷ đồng, gồm 470 tỷ đồng bố trí mới và 30 tỷ đồng được chuyển tiếp từ năm 2025.

Đến thời điểm này, tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành phê duyệt đề cương, dự toán khảo sát, cắm mốc ranh giới quy hoạch và lập quy hoạch tổng mặt bằng 8 khu tái định cư và 20 khu cải táng mồ mả.

Đối với 10 khu tái định cư thực hiện theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, Quảng Ngãi đã hoàn thành lựa chọn đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ quy hoạch; đang hoàn thiện hồ sơ để lấy ý kiến các cơ quan liên quan trước khi trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Công tác lập hồ sơ thiết kế, cắm cọc GPMB và bàn giao mốc giới ngoài thực địa dự kiến triển khai từ quý III/2027. Sau khi tiếp nhận hồ sơ và mốc giới, tỉnh sẽ triển khai GPMB tuyến chính; di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật liên quan.

Riêng trong năm 2026, Quảng Ngãi sẽ tập trung hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, bảo đảm đủ điều kiện phê duyệt dự án; phấn đấu hoàn thành các điều kiện cần thiết để khởi công xây dựng các khu tái định cư theo đúng kế hoạch.

Khẩn trương hoàn thành phần việc còn lại

Ghi nhận sự nỗ lực và cố gắng của cấp, ngành và đơn vị liên quan trong quá trình triển khai dự án thời gian qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng nêu rõ, đây là dự án trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược, góp phần thúc đẩy liên kết vùng, hoàn thiện hạ tầng giao thông và tạo dư địa phát triển kinh tế, xã hội trong giai đoạn mới.

Vì vậy những phần việc còn lại cần phải được hoàn thành trong thời gian sớm và nhanh nhất có thể, nhằm đảm bảo cho dự án triển khai đúng tiến độ theo kế hoạch được giao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu BQL dự án các công trình Giao thông sớm hoàn thiện công tác quy hoạch; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi dự án.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo, đề xuất hướng xử lý để bảo đảm tiến độ chung của dự án.

Sở Xây dựng chịu trách nhiệm phối hợp với BQL dự án các công trình Giao thông rà soát, điều chỉnh nội dung kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, làm cơ sở tổ chức triển khai.

Xây dựng các phương án thực hiện, ưu tiên phân bổ dự án về cho địa phương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai đồng bộ.

Những địa phương có dự án đi qua phải khẩn trương lấy ý kiến nhân dân đối với hồ sơ quy hoạch tổng mặt bằng các khu tái định cư, cải táng mồ mả; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân để tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện dự án.