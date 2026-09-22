Đón sóng nâng hạng FTSE Russell: Khởi động "cuộc chơi lớn" cho ngành quỹ Việt Nam

Ngày 22/9 tại Hà Nội, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), Báo Tài chính - Đầu tư và CTCP FiinGroup phối hợp tổ chức Chương trình Xếp hạng Quỹ đầu tư Chứng khoán tại Việt Nam năm 2026 - Vietnam Fund Award 2026 (VFA 2026).

Sự kiện diễn ra một ngày sau khi thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp, đồng thời bắt đầu quá trình gia nhập bộ chỉ số FTSE Global Equity Index Series (FTSE GEIS).

Toàn cảnh sự kiện. Ảnh: TL

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch Hội đồng thành viên VSDC, Trưởng Ban tổ chức VFA 2026 nhận định, việc thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng là cột mốc sau nhiều năm nỗ lực của Chính phủ, cơ quan quản lý và các thành viên thị trường.

Trong bối cảnh dòng vốn quốc tế được kỳ vọng tìm đến Việt Nam nhiều hơn, ngành quỹ càng cần một chuẩn tham chiếu minh bạch và đáng tin cậy, giúp nhà đầu tư nhận diện, đánh giá và lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Tính đến cuối tháng 6/2026, Việt Nam có 43 công ty quản lý quỹ và 141 quỹ đầu tư chứng khoán. Tổng giá trị tài sản quản lý của các quỹ đạt khoảng 93.000 tỷ đồng, tương đương gần 3,6 tỷ USD. Nếu tính cả danh mục ủy thác đầu tư, tổng tài sản do các công ty quản lý quỹ quản lý đạt khoảng 846.000 tỷ đồng, tương đương 32,5 tỷ USD.

Theo ông Nguyễn Sơn, để ngành quỹ thực sự trở thành trụ cột của thị trường vốn, nhà đầu tư cần có công cụ tham chiếu khách quan, minh bạch và đáng tin cậy.

Phát biểu tại chương trình, bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho rằng, phát triển ngành quỹ cần được đặt trong tổng thể quá trình tái cấu trúc cơ sở nhà đầu tư, nâng cao chất lượng thị trường và tăng khả năng huy động, phân bổ nguồn vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế.

Định hướng này được thể hiện tại Quyết định số 1413/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam và Quyết định số 3168/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về tái cấu trúc cơ sở nhà đầu tư, phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán.

Theo Chủ tịch UBCKNN, phát triển ngành quỹ không chỉ nhằm tạo thêm sản phẩm đầu tư cho người dân mà còn hướng tới hình thành lực lượng nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp, có khả năng chuyển hóa nguồn vốn phân tán trong xã hội thành dòng vốn dài hạn cho nền kinh tế.

Trong 10 năm qua, tổng giá trị tài sản do các công ty quản lý quỹ quản lý tăng bình quân trên 20% mỗi năm. Quỹ mở và quỹ ETF hiện chiếm khoảng 80% tổng giá trị tài sản ròng của ngành quỹ, nhờ ưu thế về thanh khoản, khả năng phân bổ danh mục linh hoạt và mức độ minh bạch.

Trong thời gian tới, UBCKNN sẽ tập trung vào 6 định hướng để thúc đẩy ngành quỹ phát triển thực chất, chuyên nghiệp và bền vững.

Thứ nhất, UBCKNN sẽ tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và cơ chế chính sách, mở rộng không gian cho ngành quỹ. Các quy định liên quan đến công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư, đại lý phân phối và tổ chức cung cấp dịch vụ sẽ được rà soát nhằm phát triển đa dạng sản phẩm, phù hợp với nhu cầu tích lũy dài hạn của người dân. Việc khuyến khích đổi mới phải đi cùng quản trị rủi ro, minh bạch, an toàn hệ thống và bảo vệ nhà đầu tư.

Thứ hai, cơ quan quản lý sẽ thúc đẩy tái cấu trúc cơ sở nhà đầu tư theo hướng tăng tỷ trọng nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư chuyên nghiệp. Mục tiêu không chỉ là tăng số lượng mà còn xây dựng cơ sở nhà đầu tư cân bằng, có khả năng cung cấp nguồn vốn dài hạn cho thị trường.

Thứ ba, sản phẩm quỹ sẽ được phát triển theo hướng đa dạng và gắn với nhu cầu vốn của nền kinh tế. Bên cạnh sản phẩm phục vụ tích lũy dài hạn, ngành quỹ cần nghiên cứu các sản phẩm kết nối nguồn vốn với hạ tầng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Thông tư 136/2025/TT-BTC đã mở rộng khuôn khổ pháp lý đối với quỹ đầu tư trái phiếu hạ tầng, quỹ đầu tư công cụ thị trường tiền tệ và bổ sung quy định cho quỹ chỉ số, tạo cơ sở để tiếp tục phát triển hệ sinh thái sản phẩm.

Thứ tư, các công ty quản lý quỹ cần nâng cao năng lực cạnh tranh và chuẩn mực hoạt động, gắn với ứng dụng công nghệ, tính minh bạch và đạo đức nghề nghiệp.

Các doanh nghiệp cần cải thiện chất lượng quản trị, năng lực phân tích, quản lý danh mục và quản trị rủi ro; đồng thời phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ và chuẩn hóa quy trình theo thông lệ quốc tế.

Những rủi ro liên quan đến định giá tài sản, thanh khoản, xung đột lợi ích và quản lý tài sản của nhà đầu tư cần được kiểm soát chặt chẽ. UBCKNN sẽ tăng cường giám sát dựa trên rủi ro và xử lý nghiêm vi phạm để củng cố kỷ luật và niềm tin thị trường.

Thứ năm, UBCKNN sẽ đẩy mạnh phổ biến kiến thức cho nhà đầu tư cá nhân thông qua sự phối hợp với các sở giao dịch chứng khoán, VSDC, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, hiệp hội và cơ quan truyền thông.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào cơ chế hoạt động của các loại quỹ, mức độ rủi ro, chi phí, thanh khoản, phương pháp lựa chọn sản phẩm và nguyên tắc phân bổ tài sản. Qua đó, nhà đầu tư có thể hiểu đúng về đầu tư qua quỹ và từng bước hình thành thói quen đầu tư có kỷ luật, dài hạn.

Thứ sáu, ngành quỹ cần chủ động hội nhập và thu hút dòng vốn dài hạn từ các định chế tài chính toàn cầu.

Theo FTSE Russell, quá trình đưa thị trường chứng khoán Việt Nam vào bộ chỉ số FTSE GEIS sẽ được thực hiện qua 4 đợt, từ tháng 9/2026 đến tháng 9/2027. Việt Nam không chỉ hướng tới dòng vốn theo chỉ số mà còn cần thu hút dòng vốn chủ động, dài hạn từ các quỹ đầu tư, công ty quản lý tài sản và định chế tài chính quốc tế.

Ngành quỹ vì vậy cần nâng cao năng lực quản lý tài sản theo chuẩn mực quốc tế, mở rộng kết nối với các trung tâm tài chính, phát triển sản phẩm phù hợp với nhà đầu tư nước ngoài và nâng cao khả năng quản lý danh mục quy mô lớn.

UBCKNN sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để duy trì tiêu chí nâng hạng, tăng cường đối thoại với nhà đầu tư quốc tế và tạo điều kiện để các định chế tài chính nước ngoài tham gia sâu hơn vào thị trường Việt Nam.

Theo bà Vũ Thị Chân Phương, ngành quỹ cần được nhìn nhận không chỉ là bộ phận cung cấp sản phẩm đầu tư mà còn là lực lượng định chế chuyên nghiệp, có vai trò tập hợp nguồn vốn, chuyển hóa thành dòng vốn dài hạn và phân bổ hiệu quả vào nền kinh tế.