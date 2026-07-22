Dòng người đi trước, dòng tiền theo sau: Góc nhìn của một tiến sĩ kỹ thuật thông tin về công thức chọn bất động sản

Mười năm nữa, nơi này sẽ có bao nhiêu người muốn đến sống và trải nghiệm?

Có một sự thay đổi thú vị đang diễn ra trên thị trường bất động sản Nha Trang. Nếu vài năm trước, những cuộc trò chuyện của giới đầu tư thường xoay quanh giá bán, biên độ tăng giá hay cơ hội “lướt sóng”, thì nay xuất hiện một lớp nhà đầu tư với cách tiếp cận khác.

Thị trường bất động sản Nha Trang đang dịch chuyển từ cơ hội "lướt sóng" sang tầm nhìn dài hạn.

Họ dành nhiều thời gian đọc quy hoạch, quan sát dòng người, nghiên cứu hạ tầng và tự đặt ra một câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản: Mười năm nữa, nơi này sẽ có bao nhiêu người muốn đến sống?

Đó cũng là câu hỏi mà anh Bùi Xuân Tiến luôn tự đặt ra trước mỗi quyết định đầu tư. Là một quân nhân đã nghỉ hưu, từng có nhiều năm học tập và nghiên cứu tại Nga trước khi trở về Việt Nam làm giảng viên tại Trường Đại học Thông tin Liên lạc (Nha Trang), anh tự nhận mình không phải mẫu nhà đầu tư thích chạy theo những đợt tăng giá ngắn hạn.

“Tôi có thói quen nhìn mọi thứ bằng dữ liệu nhiều hơn cảm xúc”, anh Tiến chia sẻ. Là một tiến sĩ ngành thông tin, dữ liệu anh chọn nghiên cứu đầu tiên là hồ sơ và năng lực chủ đầu tư trong việc tạo nên đô thị giàu sức sống và trải nghiệm, cũng như chiến lược phát triển đường dài của địa phương. Bởi vậy, thay vì quan tâm một dự án hôm nay bán bao nhiêu tiền, anh chia sẻ “muốn biết khu vực ấy sẽ phát triển ra sao trong mười hay hai mươi năm tới”.

Sau nhiều năm học tập tại Nga, TS. Bùi Xuân Tiến lựa chọn trở về và sinh sống tại Nha Trang.





Quyết định đầu tư bắt đầu từ niềm tin vào tương lai của Nam Nha Trang

Quyết định gắn bó với Nha Trang của TS ngành kĩ thuật thông tin từng khiến không ít bạn bè bất ngờ. Sau nhiều năm học tập và nghiên cứu ở nước ngoài, anh hoàn toàn có thể chọn Hà Nội hay TP.HCM để phát triển sự nghiệp. Nhưng anh chọn đến với phố biển.

Ban đầu là công việc giảng dạy. Sau đó là kinh doanh. Rồi trở thành một nhà đầu tư. “Nha Trang sở hữu những điều kiện tự nhiên mà không nhiều địa phương có được. Điều tôi quan tâm là thành phố đang dần bước vào giai đoạn khai thác những lợi thế ấy một cách bài bản hơn. Điển hình là tại Nam Nha Trang”

Theo anh, hạ tầng ngày càng hoàn thiện, không gian đô thị mở rộng thay vì chỉ tập trung vào khu vực trung tâm như trước đây, cùng định hướng phát triển du lịch chất lượng cao đang tạo nền tảng cho một chu kỳ tăng trưởng mới của Nha Trang. Quan trọng hơn là sự xuất hiện của các tập đoàn lớn với những dự án được quy hoạch bài bản, đa trải nghiệm và đặc biệt thúc đẩy kinh tế đêm phố biển.

Các đô thị đa trải nghiệm thúc đẩy chu kỳ phát triển mới tại Nam Nha Trang.

Nha Trang rất cần những dự án như vậy, bởi một khu đô thị tốt không chỉ là nơi để ở. Nó còn phải là nơi nhiều người có thể làm việc, kinh doanh và tạo dựng cuộc sống. Khi cộng đồng phát triển, giá trị bất động sản sẽ tăng lên một cách tự nhiên.”, anh Bùi Xuân Tiến nhận định.

Bất động sản chỉ tăng giá bền vững khi được vận hành sôi động ngày đêm

Thực tế, đây cũng là xu hướng đang ngày càng rõ nét trên thị trường. Sau nhiều chu kỳ tăng trưởng, người mua không còn chỉ đánh giá một dự án bằng quy mô hay số lượng tiện ích. Thay vào đó, khách hàng quan tâm nhiều hơn đến khả năng vận hành và bài toán kinh doanh thực tế.

“Điều nhà đầu tư quan tâm nhất là cần bao nhiêu vốn ban đầu, dòng tiền kỳ vọng thế nào, và dùng đòn bẩy thì hiệu quả ra sao. Một số dự án tại Nha Trang đã giải đáp được điều này, đồng thời gieo niềm tin mạnh mẽ từ lịch sử thành công trước đó” anh Tiến nhân định.

Đơn cử, căn hộ The Fest thuộc dự án Charmora City giới thiệu bài toán đầu tư thực tế với căn studio có giá khoảng 2,4 tỷ đồng. Theo đó, nhờ các chính sách chiết khấu và tiến độ thanh toán linh hoạt, nhà đầu tư có đa dạng lựa chọn về số vốn bỏ ra ban đầu, nhưng tỷ suất lợi nhuận ước tính có thể ở mức từ 20-40% trong vòng 2 năm đầu khi công suất lấp đầy phòng lưu trú đạt 90%.

Căn hộ The Fest thuộc dự án Charmora City tối ưu bài toán đầu tư nhờ giải pháp tài chính linh hoạt.

Bên cạnh phương án dòng vốn, giá trị của bất động sản du lịch ảnh hưởng lớn bởi khả năng đón đầu dòng khách và dòng chi tiêu được tạo ra từ một hệ sinh thái vận hành liên tục. Với định hướng phát triển Festival Island thành trung tâm lễ hội, giải trí và kinh tế đêm của Charmora City, dự án của Sun Group ở Nam Nha Trang là hình mẫu ấn tượng. Dự án đang theo đuổi công thức đã tạo sức sống cho nhiều điểm đến du lịch do doanh nghiệp này phát triển (Phú Quốc, Đà Nẵng,..): tạo ra trải nghiệm hấp dẫn để giữ chân du khách lâu hơn, kích hoạt hoạt động thương mại và lưu trú. Trong bức tranh đó, các sản phẩm như shophouse và tổ hợp căn hộ thương mại dịch vụ The Fest không đơn thuần mang lại quyền sở hữu mà là cơ hội khai thác kinh doanh bền vững từ tâm điểm lễ hội xuyên ngày đêm.

Theo anh Tiến, các nhà đầu tư như anh dành nhiều sự quan tâm tới định hướng phát triển kinh tế đêm của Charmora City vì đó là “chìa khóa” tạo dòng tiền. Và Chamrora City có lợi thế đặc biệt, không chỉ từ địa thế bốn mặt giáp sông, mà còn ở vị trí kết nối trực tiếp với các khu dân cư hiện hữu tại Nam Nha Trang. Điều đó tạo nền tảng để các hoạt động thương mại, dịch vụ và giải trí hình thành một cách tự nhiên, song hành với lượng khách du lịch đông đảo.

Có những điểm đến “bán một kỳ nghỉ”. Khách phải quyết định lên máy bay, ở lại vài ngày, nên nơi đó phải đủ hấp dẫn để “đáng một chuyến đi”.

Nha Trang giờ đây khác biệt hơn, có thể bán một lối sống.

Ngoài khách du lịch, còn có cư dân địa phương và vùng lân cận có thể ghé mỗi chiều, mỗi tối, mỗi cuối tuần.

Vì vậy, thay vì cạnh tranh để người ta bay đến, Charmora City và Nha Trang nếu thành công sẽ cạnh tranh để người ta muốn quay lại thường xuyên, rồi dần dần muốn ở lại.

Festival Island được định hướng trở thành tâm điểm lễ hội, giải trí và kinh tế đêm của Charmora City.

“Được bao quanh bởi sông, tôi nghĩ nơi đây có điều kiện rất thuận lợi để hình thành chợ nổi, chợ đêm và nhiều hoạt động văn hóa, show nghệ thuật trên sông. Nếu chủ đầu tư nghiên cứu, quy hoạch tốt, đó không chỉ là sản phẩm du lịch mà còn có thể mang lại kế sinh nhai cho rất nhiều người dân địa phương. Người chèo thuyền, người bán trái cây, người bán hải sản, người làm nghề thủ công, người biểu diễn nghệ thuật đường phố,... Chính những con người ấy cũng sẽ tạo nên linh hồn của khu đô thị, thu hút dòng khách khổng lồ từ trong và ngoài nước đến trải nghiệm”, anh Tiến nói thêm.

Có thể đây cũng là cách nhiều nhà đầu tư đang nhìn thị trường hôm nay: thay vì đi tìm nơi tăng giá nhanh nhất, họ tìm những nơi có khả năng trở thành một phần sống động của điểm đến tầm cỡ quốc tế trong tương lai.