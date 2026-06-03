Động thái mới nhất của Ngân hàng Nhà nước khi lãi suất qua đêm lên mức 11%

Trước tình hình lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng tăng mạnh trở lại, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có động thái kích hoạt công cụ hoán đổi ngoại tệ nhằm hạ nhiệt căng thẳng thanh khoản cho toàn hệ thống.

Cụ thể, theo thông báo phát đi, NHNN thực hiện giao dịch hoán đổi USD/VND kỳ hạn 14 ngày với các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Cơ chế giao dịch là NHNN mua USD giao ngay và bán lại USD theo kỳ hạn. Ngày thanh toán được xác định là 2/6.

Tỷ giá mua USD giao ngay được NHNN niêm yết ở mức 23.932 VND/USD, trong khi tỷ giá bán lại sau 14 ngày là 23.944 VND/USD. Với quy mô tối đa 1 tỷ USD, lượng tiền đồng có thể được bơm ra thị trường lên tới gần 24.000 tỷ đồng nếu các ngân hàng sử dụng hết hạn mức.

Sau thời gian 14 ngày, các tổ chức tín dụng sẽ thanh toán lại cho NHNN khoảng 23.944 tỷ đồng để nhận lại số ngoại tệ đã bán trước đó. Chênh lệch giữa hai mức tỷ giá tương đương chi phí khoảng 1,3%/năm. Nếu cộng thêm chi phí vốn USD trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất VND quy đổi từ nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ này vào khoảng 5%/năm.

Mức chi phí này hiện thấp hơn đáng kể so với lãi suất vay VND trên thị trường liên ngân hàng, trong bối cảnh lãi suất qua đêm tăng vọt lên 11%/năm trong phiên 1/6. Đây được xem là một kênh hỗ trợ vốn ngắn hạn tương đối hiệu quả đối với các ngân hàng đang nắm giữ nguồn ngoại tệ.

Song song với hoạt động hoán đổi ngoại tệ, NHNN cũng tiếp tục bơm thanh khoản qua thị trường mở. Tại phiên 2/6, trên kênh cầm cố, NHNN chào thầu 2.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 07 ngày, 4.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 35 ngày và 5.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 56 ngày, lãi suất đều ở mức 4,5%.

Có 996,20 tỷ đồng trúng thầu ở kỳ hạn 7 ngày, 1.467,66 tỷ đồng ở kỳ hạn 35 ngày và 3.561,66 tỷ đồng ở kỳ hạn 56 ngày. Có 24.645,98 tỷ đồng đáo hạn. NHNN không chào thầu tín phiếu NHNN.

Như vậy, tổng cộng NHNN hút ròng 18.620,46 tỷ đồng từ thị trường.

Theo đó, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng giảm mạnh từ 0,20 - 4,40 điểm phần trăm ở tất cả các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống so với phiên đầu tuần, giao dịch tại: 6,60% (qua đêm); 6,95% (1 tuần); 7,30% (2 tuần) và 7,20% (1 tháng). Trong phiên giao dịch trước đó (1/6/2026), lãi suất cho vay qua đêm vọt lên 11%.

Như vậy, lãi suất cho vay qua đêm sụt giảm mạnh dù NHNN giảm tốc độ bơm tiền trên kênh OMO. Nguyên nhân là do ngày 1/6, Ngân hàng Nhà nước thông báo thực hiện nghiệp vụ hoán đổi USD/VND với các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Giao dịch có kỳ hạn 14 ngày, theo cấu trúc Ngân hàng Nhà nước mua USD giao ngay và bán USD kỳ hạn. Ngày giá trị là T+1, tương ứng ngày 2/6.



Diễn biến trên xuất hiện trong bối cảnh áp lực vốn ngắn hạn của hệ thống ngân hàng đang gia tăng, do tốc độ phục hồi của tín dụng nhanh hơn hẳn so với nguồn vốn huy động.

Thực tế này khiến đà giảm sâu của lãi suất tiền gửi hồi đầu năm chính thức dừng lại, thậm chí một số nhà băng đã bắt đầu điều chỉnh tăng nhẹ lãi suất ở các kỳ hạn trung và dài hạn.

Trước áp lực đó, giới chuyên gia nhận định việc Ngân hàng Nhà nước liên tục kết hợp cả kênh thị trường mở (OMO) và nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ nhằm ưu tiên bình ổn thanh khoản, ngăn làn sóng tăng lãi suất trên thị trường.

Về bản chất, công cụ hoán đổi USD/VND chỉ là giải pháp hỗ trợ tạm thời; lượng tiền đồng bơm ra sẽ tự động đáo hạn và quay về nhà điều hành sau 14 ngày, giúp giải tỏa áp lực thanh khoản ngắn hạn mà không gây hệ lụy lên cung tiền trong dài hạn.

Tỷ giá USD/VND trong nước hôm nay

Hôm nay, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết 25.145 VND/USD, tăng 4 đồng so với phiên đầu tuần. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.889 - 26.399 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.934 - 26.348 VND/USD, tăng 2 đồng chiều mua và 4 đồng chiều bán so với chốt phiên tuần trước.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.092 - 26.402 VND/USD, giảm 16 đồng cả chiều mua và tăng 4 chiều bán so với phiên gần nhất.

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) biến động trong phạm vi hẹp, ở mức 99,2 điểm.

Diễn biến của đồng USD diễn ra trong bối cảnh thị trường tiếp tục theo dõi sát sao những tín hiệu về tiến triển của một thỏa thuận nhằm mở lại eo biển Hormuz.

Theo đó, một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran về việc khôi phục hoạt động lưu thông qua tuyến hàng hải chiến lược này sẽ giúp giảm áp lực đối với đồng tiền của các quốc gia nhập khẩu dầu mỏ như Nhật Bản và các nước trong khu vực đồng EUR, đồng thời làm suy giảm nhu cầu nắm giữ USD như một tài sản trú ẩn an toàn.