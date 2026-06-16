Dòng vốn chính sách tiếp tục “chảy mạnh” sau hợp nhất, đời sống người dân vùng cao Đà Nẵng đổi thay rõ nét

Duy trì mạng lưới sâu rộng, vốn không “đứt gãy” sau sáp nhập

Ông Nguyễn Quang Minh - Phó Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Đông Giang cho biết, ngay sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, mạng lưới giao dịch tại cơ sở vẫn được duy trì ổn định với 11 điểm giao dịch xã hoạt động định kỳ hàng tháng, đảm bảo người dân tiếp cận vốn ngay tại địa bàn, không phải đi xa.

Sau hợp nhất đơn vị hành chính xã, Phòng giao dịch NHCSXH Đông Giang vẫn giữ được mạng lưới giao dịch tại cơ sở, duy trì ổn định với 11 điểm giao dịch xã. Ảnh: T.H.

Cùng với đó, 122 tổ tiết kiệm và vay vốn tiếp tục phát huy vai trò “cánh tay nối dài” của ngân hàng, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác trong việc rà soát nhu cầu, bình xét công khai, hướng dẫn hồ sơ và giám sát sử dụng vốn vay đúng mục đích.

Những phiên giao dịch xã đã trở thành hình ảnh quen thuộc ở vùng cao. Từ sáng sớm, người dân tại các xã như Sông Vàng, Sông Kôn hay Bến Hiên đã có mặt để gửi tiết kiệm, trả nợ, trả lãi hoặc nhận vốn vay, tạo nên nhịp sinh hoạt tín dụng đều đặn, gắn bó với đời sống người dân.

Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp xã của 4 địa phương mà đơn vị quản lý đã được thành lập. Ảnh: T.H.

Đáng chú ý, trong tháng 4/2026, các địa phương đã đồng loạt tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp xã, đánh giá kết quả quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2026, qua đó tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát và nâng cao hiệu quả triển khai tín dụng chính sách.

“Sau khi thực hiện hợp nhất các đơn vị hành chính xã và vận hành mô hình mới, chúng tôi luôn bám sát chỉ đạo của cấp trên, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở và các tổ chức nhận ủy thác để đảm bảo nguồn vốn tín dụng chính sách được chuyển tải kịp thời, đúng đối tượng. Đến nay, hoạt động vẫn duy trì ổn định, không bị gián đoạn, thậm chí còn phát huy hiệu quả rõ rệt trong hỗ trợ người dân phát triển kinh tế”, ông Minh nói.

Tín dụng chính sách mở lối thoát nghèo cho người dân vùng cao

Ông Minh cho biết, từ nguồn vốn ưu đãi, nhiều hộ dân đã mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất, phát triển chăn nuôi bò, dê, heo đen bản địa, trồng rừng sản xuất, trồng quế, cây ăn quả và mở rộng kinh doanh nhỏ lẻ.

Các chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tiếp tục phát huy hiệu quả, giúp người dân từng bước vươn lên bằng chính nội lực. Trong khi đó, chương trình cho vay giải quyết việc làm góp phần tạo sinh kế tại chỗ, hạn chế tình trạng lao động trẻ rời quê đi làm ăn xa.

Ông Nguyễn Quang Minh - Phó Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Đông Giang trực tiếp xuống thăm mô hình kinh tế nấu rượu nuôi heo của bà Bríu Thị Thắm ở xã Sông Kôn, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: T.H.

Bên cạnh đó, chương trình cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn đã giúp người dân tận dụng hiệu quả đất đai, phát triển kinh tế hộ. Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cũng góp phần cải thiện điều kiện sống, nâng cao chất lượng sinh hoạt của người dân vùng cao.

Những đồi keo xanh tốt, đàn gia súc sinh trưởng ổn định hay các công trình nước sạch kiên cố đang dần trở thành minh chứng rõ nét cho hiệu quả của dòng vốn tín dụng chính sách tại địa phương.

Sau gần 1 năm hợp nhất đơn vị hành chính, có thể thấy hoạt động tín dụng chính sách tại 4 xã Sông Kôn, Sông Vàng, Bến Hiên, Đông Giang, thành phố Đà Nẵng (trước đây thuộc huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam) không những không bị gián đoạn mà còn tiếp tục được củng cố, mở rộng và nâng cao hiệu quả.

Dòng vốn ưu đãi đang thực sự trở thành “bệ phóng” giúp người dân vùng cao ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Tính đến tháng 6/2026, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách tại Phòng giao dịch NHCSXH Đông Giang đạt hơn 425,8 tỷ đồng, tăng gần 38,7 tỷ đồng, tương đương tăng trưởng 10% so với thời điểm trước sáp nhập. Nguồn vốn ưu đãi đang đồng hành cùng 5.354 khách hàng còn dư nợ.

Riêng từ đầu năm đến nay, doanh số cho vay đạt hơn 53,9 tỷ đồng, trong khi doanh số thu nợ đạt trên 28,3 tỷ đồng. Những con số này không chỉ phản ánh quy mô tín dụng ngày càng mở rộng mà còn cho thấy dòng vốn đang được quản lý chặt chẽ, quay vòng hiệu quả.