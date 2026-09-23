Dòng vốn sau nâng hạng sẽ vào quỹ Việt Nam bằng cách nào?

Thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng mở ra cơ hội tiếp cận các dòng vốn quốc tế, song khả năng chuyển hóa cơ hội thành nguồn vốn dài hạn còn phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm, năng lực của công ty quản lý quỹ và mức độ sẵn sàng của hạ tầng thị trường.

Bên cạnh dòng vốn giao dịch qua các nhà môi giới toàn cầu, các định chế quốc tế có thể đầu tư gián tiếp hoặc ủy thác cho quỹ nội địa. Khi đó, tiêu chí lựa chọn sẽ không dừng ở hiệu suất đầu tư, mà còn bao gồm lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro, tính ổn định của kết quả, chiến lược và đội ngũ đứng sau quỹ, ông Nguyễn Quang Thuân, Chủ tịch HĐQT FiinGroup chia sẻ tại phiên thảo luận “Ngành quỹ trong kỷ nguyên mới: Khơi thông dòng vốn cho tăng trưởng cao và bền vững” trong khuôn khổ Vietnam Fund Award 2026.

Theo ông Thuân, “consistent return”, tức khả năng duy trì lợi nhuận ổn định, là yếu tố quan trọng của ngành quản lý quỹ. Một quỹ không thể chỉ đạt kết quả tốt trong một chu kỳ thuận lợi, mà cần duy trì hiệu quả dài hạn, vượt qua các giai đoạn khó khăn, tuân thủ tôn chỉ đầu tư và bảo đảm công bố thông tin minh bạch.

Cơ hội từ nâng hạng do đó không chỉ đặt ra câu hỏi Việt Nam có thể thu hút bao nhiêu vốn, mà còn là các công ty quản lý quỹ trong nước đã đủ năng lực tiếp nhận và quản lý nguồn vốn quy mô lớn theo chuẩn mực quốc tế hay chưa.

Ông Nguyễn Quang Thuân, Chủ tịch HĐQT FiinGroup. Ảnh: BTC

Đưa vốn ngoại vào quỹ nội địa

Từ kinh nghiệm tại các thị trường quốc tế, bà Nguyễn Thị Hải Bình, Giám đốc Quan hệ khách hàng Dịch vụ chứng khoán, Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam, cho biết sản phẩm quỹ nội địa cơ bản vẫn giữ vai trò cốt lõi. Điểm khác biệt là tại các thị trường phát triển, hệ sinh thái sản phẩm và kênh kết nối vốn đa dạng hơn.

Một trong những mô hình Việt Nam có thể tham chiếu là Master-Feeder Fund. Theo đó, Feeder Fund được thành lập ở nước ngoài để huy động tiền từ các nhà đầu tư quốc tế, sau đó đầu tư vào Master Fund là quỹ nội địa. Mô hình này đã được một số công ty quản lý quỹ tại Việt Nam áp dụng.

“Tôi nghĩ sản phẩm của chúng ta đã tương đối đa dạng và vẫn còn dư địa lớn để thu hút nguồn vốn cả trong và ngoài nước,” bà Bình nhận định.

Ngoài Master-Feeder Fund, mô hình Fund of Funds cũng có thể trở thành một kênh dẫn vốn ngoại vào các quỹ trong nước. Thay vì trực tiếp lựa chọn từng cổ phiếu, nhà đầu tư quốc tế có thể phân bổ vốn vào một quỹ chuyên đầu tư vào các quỹ khác, qua đó tận dụng năng lực của các tổ chức quản lý tài sản am hiểu thị trường Việt Nam.

Theo bà Bình, việc nâng hạng sẽ khiến các quỹ đầu tư quốc tế chú ý và phân bổ vốn vào Việt Nam nhiều hơn. Tuy nhiên, cần phân biệt giữa dòng vốn thụ động từ các quỹ chỉ số với dòng vốn chủ động.

Dòng vốn chủ động thường có tính chọn lọc cao, phụ thuộc vào mức độ phù hợp của sản phẩm, thanh khoản, rủi ro tỷ giá và sự ổn định kinh tế vĩ mô. Vì vậy, các công ty quản lý quỹ trong nước cần nâng cao năng lực huy động vốn, quản lý đầu tư và vận hành theo chuẩn mực quốc tế.

Điều thị trường hướng tới không chỉ là những dòng vốn có thể vào nhanh rồi rút ra theo biến động danh mục, mà là nguồn vốn được quản lý và phân bổ dài hạn, từng bước thẩm thấu vào thị trường cũng như nền kinh tế.

Hạ tầng đã sẵn sàng cho quy mô lớn hơn

Bên cạnh năng lực của các công ty quản lý quỹ, hệ thống lưu ký, thanh toán và quản lý tài khoản là điều kiện quan trọng để thị trường tiếp nhận lượng vốn lớn hơn.

Ông Dương Ngọc Tuấn, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), cho biết đơn vị này đang cung cấp dịch vụ cho 81 trong tổng số 85 quỹ mở trên thị trường, tương đương 95% thị phần, cùng toàn bộ 21 quỹ ETF.

VSDC không coi đây là một dịch vụ riêng lẻ mà xác định hệ thống là nền tảng hạ tầng phục vụ sự phát triển chung của ngành quỹ. Từ năm 2013, đơn vị bắt đầu cung cấp dịch vụ cho những quỹ mở đầu tiên, sau đó liên tục nâng cấp để đáp ứng các sản phẩm mới như ETF vào năm 2014 và quỹ hưu trí tự nguyện từ năm 2021.

Đến tháng 9/2024, VSDC quản lý hơn 1,3 triệu tài khoản nhà đầu tư, trong đó trên 900.000 tài khoản có số dư sở hữu.

“Năng lực xử lý hệ thống của chúng tôi đã rất sẵn sàng để phục vụ quy mô lớn hơn nữa theo mục tiêu năm 2030 của Chính phủ,” ông Tuấn cho biết.

Ông Dương Ngọc Tuấn, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC). Ảnh: BTC

Dù hạ tầng xử lý đã được chuẩn bị, khả năng đưa sản phẩm tới nhà đầu tư vẫn là một khoảng trống. Hiện hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ chủ yếu được thực hiện thông qua các công ty chứng khoán và một số nền tảng số, trong khi độ phủ còn hạn chế.

Ông Dương Ngọc Tuấn đề xuất mở rộng kênh phân phối qua hệ thống ngân hàng thương mại. Đây là những định chế có mạng lưới rộng, lượng khách hàng lớn và mức độ tin cậy cao đối với người dân, qua đó có thể phổ cập nhanh hơn kiến thức quản lý tài chính cá nhân và đầu tư chứng chỉ quỹ.

Còn bà Nguyễn Thị Hải Bình cho rằng cần hoàn thiện khung pháp lý để các kênh phân phối chứng chỉ quỹ có độ phủ rộng hơn, vượt ra ngoài phạm vi các công ty quản lý quỹ và kênh truyền thống.

Tuy nhiên, việc ngân hàng tham gia phân phối phải đi cùng với đào tạo, chuẩn hóa đội ngũ và phân định rõ giữa sản phẩm tiết kiệm với sản phẩm đầu tư. Đây là điều kiện để mở rộng thị trường nhưng vẫn kiểm soát rủi ro và bảo vệ nhà đầu tư.

Nâng chuẩn quản trị nhưng không giảm yêu cầu an toàn

Khi các sản phẩm mới được phát triển và dòng vốn ngoại tham gia sâu hơn, yêu cầu quản trị rủi ro đối với công ty quản lý quỹ cũng tăng lên.

Bà Nguyễn Thị Hằng Nga, Tổng giám đốc Công ty TNHH Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF), cho rằng các giới hạn đầu tư tại Việt Nam hiện tương đối phù hợp với thông lệ quốc tế.

Khi xây dựng khuôn khổ cho quỹ mở, Việt Nam đã tham khảo mô hình UCITS của châu Âu. Do quỹ mở là sản phẩm dành cho công chúng, các giới hạn đầu tư là cần thiết nhằm kiểm soát rủi ro và bảo vệ nhà đầu tư.

Tuy nhiên, để thu hút các quỹ ngoại vào Việt Nam, một số quy định trong nước vẫn cần được xem xét về mức độ tương thích với tiêu chuẩn của các định chế quốc tế.

Theo bà Nga, giải pháp không nhất thiết là nới lỏng giới hạn đầu tư đối với các sản phẩm đại chúng. Thay vào đó, thị trường có thể xây dựng cơ sở dữ liệu về những đơn vị cung cấp dịch vụ đã được đánh giá định kỳ.

Nếu công ty quản lý quỹ sử dụng các tổ chức nằm trong danh sách đã được thẩm định, họ không phải đánh giá và nộp lại toàn bộ hồ sơ từ đầu. Cách làm này có thể rút ngắn quá trình đưa quỹ mới ra thị trường, đồng thời vẫn duy trì yêu cầu về an toàn.

“Ngành quỹ là thị trường của niềm tin, mỗi sản phẩm phải được thiết kế riêng biệt và nhà đầu tư phải chọn đúng sản phẩm phù hợp với mình,” bà Nga nhấn mạnh.

Theo Tổng giám đốc VCBF, sự minh bạch cần được bảo đảm trong toàn bộ quá trình, từ thiết kế sản phẩm, định giá tài sản, lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ đến công bố kết quả đầu tư.

Đặc biệt, với những tài sản không có giá tham chiếu thường xuyên trên sàn, việc hoàn thiện hạ tầng dữ liệu và phương pháp định giá càng quan trọng. Đây là cơ sở để hạn chế rủi ro, tránh những biến động dây chuyền khi nhà đầu tư đồng loạt rút vốn và củng cố niềm tin với sản phẩm quỹ.