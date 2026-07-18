DPM chốt phương án chi trả cổ tức tiền mặt 15% cho năm 2025

Theo nghị quyết được HĐQT thông qua ngày 16/7/2026, DPM sẽ chi trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 15% bằng tiền mặt, tương ứng 1.500 đồng/cổ phiếu. Nguồn chi trả được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2025 của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp đang lưu hành gần 680 triệu cổ phiếu. Như vậy, ước tính DPM sẽ chi hơn 1.019 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông trong đợt này.

HĐQT giao Tổng giám đốc PVFCCo thực hiện các thủ tục thông báo, lập danh sách cổ đông đủ điều kiện nhận cổ tức trong tháng 7/2026 và tổ chức chi trả theo đúng quy định hiện hành.

Theo thông tin doanh nghiệp công bố đầu tháng 7/2026, tổng sản lượng phân bón và hóa chất sản xuất trong nửa đầu năm của PVFCCo đạt khoảng 551.500 tấn, với nhiều sản phẩm chủ lực vượt kế hoạch đề ra.

Cụ thể, sản lượng ure quy đổi đạt 434.300 tấn, cao hơn 6% so với kế hoạch; NPK đạt 111.200 tấn, vượt 26%; trong khi sản phẩm hóa chất UFC85 đạt 6.000 tấn, vượt 30% chỉ tiêu.

Về hoạt động tiêu thụ, PVFCCo ghi nhận sản lượng bán hàng gần 972.300 tấn, trong đó riêng nhóm phân bón đạt 906.600 tấn, vượt 32% kế hoạch 6 tháng. Đáng chú ý, phân bón NPK tiếp tục là mặt hàng đóng góp doanh thu lớn nhất với hơn 1.800 tỷ đồng, tương ứng sản lượng tiêu thụ 144.200 tấn. Kết quả này tăng hơn 45% kế hoạch nửa đầu năm, hoàn thành khoảng 80% mục tiêu cả năm 2026 và gần bằng tổng sản lượng tiêu thụ của cả năm 2025.

Bước sang nửa cuối năm, doanh nghiệp định hướng duy trì hoạt động của Nhà máy Đạm Phú Mỹ ở mức công suất cao, đồng thời cân đối nguồn cung theo nhu cầu từng mùa vụ và khu vực thị trường. Bên cạnh đó, PVFCCo tiếp tục thúc đẩy các dự án chiến lược nhằm mở rộng lĩnh vực hóa chất như Nhà máy sản xuất oxy già (H₂O₂), dự án thu hồi khí Off-gas và Trung tâm đổi mới sáng tạo nông nghiệp công nghệ cao.

Trên thị trường, cổ phiếu DPM đã tăng khoảng 5,6% kể từ đầu năm 2026. Mã này từng đạt đỉnh 34.000 đồng/cổ phiếu vào ngày 12/3 trước khi điều chỉnh về vùng giá dưới 30.000 đồng/cổ phiếu. Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/7, DPM dừng ở mức 23.500 đồng/cổ phiếu.