DT Group Khánh Hòa đẩy mạnh chương trình chuyển đổi xanh, giảm phát thải khí nhà kính

Ngày 10/6, lãnh đạo Tập đoàn DT Group cho biết, đơn vị và Ban Thủy sản Xanh và Ban ESG/Net Zero thuộc Hiệp hội Chuyển đổi xanh Việt Nam (VGA) vừa phối hợp tổ chức buổi trao đổi chuyên đề về “Chuyển đổi xanh, giảm phát thải khí nhà kính, ESG và Net Zero".

Tại đây, ông Nguyễn Phát Lợi - Trưởng phòng Phát triển dự án của Công ty Cổ phần DT FOOD, cho rằng: “Sạch là những gì liên quan đến sức khỏe con người. Xanh là những gì liên quan đến môi trường, giúp con người sống khỏe hơn”.

Các đại biểu tham dự trao đổi chuyên đề về “Chuyển đổi xanh, giảm phát thải khí nhà kính. Ảnh: Q.Duy

Bà Nguyễn Thị Xuân Thu - Phó Chủ tịch VGA, Trưởng ban Thủy sản Xanh đã nhấn mạnh, trong bối cảnh các thị trường xuất khẩu lớn ngày càng siết chặt các tiêu chuẩn về môi trường, phát thải carbon và phát triển bền vững, chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn mà đang trở thành yêu cầu tất yếu đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Việc áp dụng các mô hình sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính và thực hiện các tiêu chí ESG không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu của đối tác quốc tế mà còn tạo điều kiện tiếp cận các nguồn vốn xanh, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Chuyển đổi xanh vì vậy được xem là động lực quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao giá trị gia tăng, xây dựng thương hiệu và phát triển bền vững trong dài hạn.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đối với ngành thủy sản, chuyển đổi xanh càng có ý nghĩa đặc biệt khi đây là một trong những ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, chịu tác động trực tiếp từ các quy định về truy xuất nguồn gốc, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của các thị trường nhập khẩu. Việc áp dụng các mô hình nuôi trồng, khai thác và chế biến theo hướng xanh không chỉ giúp giảm chi phí sản xuất, sử dụng hiệu quả tài nguyên mà còn góp phần bảo vệ hệ sinh thái biển, nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp thủy sản duy trì thị phần, gia tăng khả năng cạnh tranh và thích ứng với xu hướng tiêu dùng xanh đang ngày càng phổ biến trên toàn cầu.

Theo đại diện Ban Thủy sản Xanh và Ban ESG/Net Zero thuộc Hiệp hội Chuyển đổi xanh Việt Nam, các hoạt động đào tạo, tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng lộ trình ESG sẽ tiếp tục được triển khai tại Khánh Hòa và nhiều địa phương khác trong thời gian tới. Mục tiêu là hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của thị trường, từng bước hình thành cộng đồng doanh nghiệp xanh, phát thải thấp và phát triển bền vững, góp phần thực hiện cam kết phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) của Việt Nam vào năm 2050.



