DT Group tổ chức hội thao cán bộ, công nhân viên và người lao động chào mừng lễ quốc Khánh

Ngày 28/8, hòa trong không khí cả nước hân hoan chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2026), DT Group tổ chức hội thao cán bộ, công nhân viên và người lao động năm 2026, thời gian diễn ra trong hai ngày 28–29/8/2026.

Cán bộ, công nhân viên và người lao động DT Group tham gia hội thao năm 2026. Ảnh:D.T

Chương trình là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện sức khỏe, tăng cường giao lưu và xây dựng tinh thần đoàn kết trong đội ngũ cán bộ, công nhân viên, người lao động; đồng thời tạo khí thế thi đua tích cực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Cán bộ, công nhân viên và người lao động tham gia môn bida. Ảnh: D.T

Hội thao có sự tham gia của 4 khối gồm: Khối văn phòng, khối Sản xuất, khối Đóng gói và khối xưởng rong – ĐDX – HTX, tranh tài ở các nội dung: Chạy Marathon tập thể 3.000m, cầu lông, bóng bàn và bida.

Điểm nhấn mở đầu chương trình là nghi thức chào cờ chào mừng Quốc khánh 2/9, tiếp đến là hoạt động chạy Marathon 3.000m với sự tham gia và cổ vũ của đông đảo cán bộ, công nhân viên và người lao động DT Group.

Thông qua những hoạt động tập thể, DT Group hướng tới xây dựng một đội ngũ khỏe về thể chất – mạnh về tinh thần – đoàn kết trong hành động – đồng lòng trong mục tiêu, tạo nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục phát triển bền vững và đóng góp tích cực cho kinh tế, xã hội địa phương.