Dự án 232 tỷ đồng chậm tiến độ, lãnh đạo TP.Huế yêu cầu xử lý nhà thầu

Ngày 13/6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Huế Hoàng Hải Minh đã kiểm tra định kỳ tiến độ thực hiện các dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới A Lưới 3 và A Lưới 4.

Tại công trình ở xã A Lưới 3, ông Hoàng Hải Minh cho biết, trong cuộc họp ngày 29/5, đơn vị thi công là Tổng Công ty Thành An (trực thuộc Bộ Quốc phòng) đã cam kết bổ sung nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, nhà thầu vẫn chưa thực hiện đúng cam kết, chưa huy động thêm lực lượng thi công, dẫn đến tiến độ triển khai chậm hơn kế hoạch đề ra.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Huế Hoàng Hải Minh kiểm tra việc triển khai dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại xã A Lưới 3.

Ông Hoàng Hải Minh yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương rà soát, xem xét áp dụng các chế tài đối với nhà thầu theo đúng quy định của hợp đồng và pháp luật hiện hành.

Đối với nhà thầu, ông Hoàng Hải Minh yêu cầu tập trung tối đa nhân lực, phương tiện, tổ chức thi công liên tục để bù đắp khối lượng công việc còn chậm.

Ông Hoàng Hải Minh cho biết, UBND TP.Huế sẽ có văn bản gửi Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Binh đoàn 11 đề nghị tăng cường chỉ đạo, hỗ trợ bổ sung nhân lực, chấn chỉnh đơn vị thi công trong việc thực hiện các cam kết về tiến độ nhằm bảo đảm hoàn thành công trình đúng thời gian, phục vụ nhu cầu học tập của học sinh vùng biên giới.

Tại công trình ở xã A Lưới 4, ông Hoàng Hải Minh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu thi công cùng các đơn vị liên quan. So với đợt kiểm tra trước, khối lượng thi công đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Ông Hoàng Hải Minh biểu dương hơn 100 cán bộ, chiến sĩ lực lượng quân đội tham gia chiến dịch "60 ngày đêm" hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trường học. Theo ông, sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng quân đội không chỉ góp phần tháo gỡ khó khăn về nhân lực mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chung tay chăm lo cho sự nghiệp giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Huế cũng yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng quân đội để điều tiết, bổ sung nhân lực trong những giai đoạn cao điểm, đồng thời bảo đảm điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho các lực lượng tham gia hỗ trợ thi công.

Bên cạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, ông Hoàng Hải Minh nhấn mạnh chất lượng công trình phải được đặt lên hàng đầu. Các đơn vị thi công phải tuân thủ nghiêm các yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn xây dựng và thiết kế, tuyệt đối không vì tiến độ mà ảnh hưởng đến chất lượng, tuổi thọ công trình.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Huế Hoàng Hải Minh kiểm tra việc triển khai dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại xã A Lưới 4.

Đối với tình trạng thiếu nguồn vật liệu xây dựng từ các mỏ trên địa bàn, lãnh đạo TP.Huế chỉ đạo các sở, ngành và địa phương khẩn trương rà soát, có giải pháp tháo gỡ, bảo đảm nguồn cung ổn định để không làm gián đoạn các hạng mục còn lại.

Hai dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã A Lưới 3 và A Lưới 4 được khởi công ngày 30/8/2025. Đây là những công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất trường học ở khu vực biên giới.

Tại xã A Lưới 3, dự án xây mới trường trên diện tích 4,866 ha để phục vụ 1.527 học sinh (trong đó 160 nội trú), với khối lớp học, thư viện, ký túc xá, nhà ăn, nhà công vụ, sân thể thao; đồng thời nâng cấp Trường Tiểu học Hồng Thái và Hồng Thượng (hơn 500 học sinh bán trú). Tổng mức đầu tư cho các công trình thuộc dự án tại xã A Lưới 3 là 232 tỷ đồng.

Tại xã A Lưới 4, đầu tư trường phục vụ 1.842 học sinh (200 học sinh nội trú) trên diện tích 4,99 ha, gồm trường trung tâm và cải tạo hai điểm trường tại thôn A Roàng 2 và Ka Roòng - A Hơ; đầu tư các hạng mục hành chính, thư viện, ký túc xá, sân thể thao. Tổng đầu tư các công trình trường thuộc dự án tại xã A Lưới 4 là 278,5 tỷ đồng...