Dự án 4F Quế Lâm gần 1.300 tỷ đồng sắp khởi công tại Hà Tĩnh, hình thành tổ hợp nông nghiệp hữu cơ lớn nhất cả nước

UBND xã Cẩm Xuyên vừa phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm, tạo cơ sở để nhà đầu tư triển khai các bước tiếp theo trước khi khởi công.

Trước đó, ngày 29/5/2026, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Organic Quế Lâm Lam Hồng là nhà đầu tư dự án.

Theo quy hoạch, dự án được triển khai tại thôn Thiện Nộ, xã Cẩm Xuyên trên diện tích gần 47 ha, với tổng mức đầu tư 1.276 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 191 tỷ đồng, phần còn lại được huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất.

Phối cảnh sơ đồ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm tại xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh). Ảnh: (ảnh minh họa được tạo bởi AI)

Điểm nổi bật của Dự án 4F Quế Lâm là được xây dựng theo mô hình kinh tế tuần hoàn 4F (Farm - Food - Feed - Fertilizer), tích hợp đồng bộ các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, chế biến thực phẩm, sản xuất thức ăn chăn nuôi và phân bón hữu cơ.

Mô hình này hướng tới xây dựng chuỗi sản xuất khép kín, tận dụng tối đa phụ phẩm để tái chế thành nguyên liệu đầu vào, giảm thiểu chất thải, góp phần bảo vệ môi trường và nâng cao giá trị gia tăng cho nông nghiệp.

Ngoài mục tiêu sản xuất nông sản hữu cơ chất lượng cao, dự án còn tập trung nghiên cứu, sản xuất dinh dưỡng cây trồng, dinh dưỡng vật nuôi bằng công nghệ vi sinh và chế phẩm sinh học; đồng thời đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị.

Theo quy hoạch, tổ hợp sẽ đầu tư đồng bộ 5 nhà máy sản xuất và chế biến hiện đại, gồm nhà máy sản xuất dinh dưỡng cây trồng công suất 150.000 tấn/năm; nhà máy chế biến lúa gạo 100.000 tấn/năm; nhà máy sản xuất vi sinh, chế biến thảo dược 50.000 tấn/năm; nhà máy sản xuất dinh dưỡng vật nuôi 50.000 tấn/năm và nhà máy sản xuất than viên nén thảo mộc công suất 10.000 tấn/năm.

Dự án 4F Quế Lâm tại Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) được xây dựng theo mô hình kinh tế tuần hoàn 4F (Farm - Food - Feed - Fertilizer). Ảnh: (ảnh minh họa được tạo bởi AI).

Song song với khu công nghiệp chế biến, dự án còn bố trí hệ thống trang trại chăn nuôi và vùng sản xuất nguyên liệu quy mô lớn. Trong đó có trang trại ruồi lính đen công suất khoảng 400 tấn nhộng khô mỗi năm; khu chăn nuôi 500 lợn nái, 4.000 lợn thịt, khoảng 1.000 con bò cùng hàng chục nghìn gia cầm.

Lĩnh vực trồng trọt cũng được đầu tư bài bản với hơn 14,8 ha cây ăn quả, hơn 5,1 ha vườn ươm công nghệ cao và gần 8,7 ha trồng chuối, cỏ phục vụ chăn nuôi. Các giống cây chủ lực gồm bưởi, vú sữa tím, thanh long ruột đỏ cùng nhiều loại cây ăn quả chất lượng cao khác.

Tổng diện tích xây dựng công trình gần 102.700 m2, chiếm khoảng 22% diện tích toàn dự án. Phần diện tích còn lại được quy hoạch thành hồ điều hòa, khu trồng trọt, bãi tập kết nguyên liệu hữu cơ, hệ thống giao thông nội bộ và các công trình xử lý môi trường.

Hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ với các tuyến đường nội bộ rộng 15 m, hệ thống cấp điện, cấp nước, hồ chứa và công trình phục vụ sản xuất.

Đặc biệt, nước mưa và nước thải được thiết kế thu gom riêng biệt; toàn bộ nước thải phải được xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả ra môi trường. Chất thải rắn và phụ phẩm sản xuất được phân loại, thu gom, tái sử dụng hoặc xử lý theo đúng quy định.

Phối cảnh khu trồng trọt, chăn nuôi, vườn ươm công nghệ cao, trang trại ruồi lính đen và hồ sinh thái thuộc Dự án Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm tại xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh). Ảnh: (ảnh minh họa được tạo bởi AI).

Theo kế hoạch của nhà đầu tư, Dự án 4F Quế Lâm sẽ khởi công vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9/2026 và hoàn thành trong vòng 30 tháng. Giai đoạn đầu tập trung xây dựng các nhà máy sản xuất dinh dưỡng cây trồng, vi sinh và thức ăn chăn nuôi; tiếp đó là nhà máy chế biến lúa gạo, than viên nén và hoàn thiện hệ thống trang trại cùng các hạng mục phụ trợ.

Khi đi vào hoạt động, tổ hợp được kỳ vọng trở thành trung tâm sản xuất và chế biến nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao của Hà Tĩnh, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tận dụng hiệu quả phụ phẩm nông nghiệp, tạo việc làm cho người dân địa phương và thúc đẩy phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn.

Đồng thời, đây sẽ là địa điểm nghiên cứu, trình diễn, đào tạo và chuyển giao công nghệ nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn cho Hà Tĩnh và khu vực Bắc Trung Bộ.