Dự án cầu qua Cồn Hến hơn 2.200 tỷ đồng ở Huế bước vào giai đoạn triển khai

UBND TP.Huế vừa ban hành quyết định phê duyệt đầu tư dự án Cầu qua Cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP.Huế làm chủ đầu tư.

Phương án thiết kế kiến trúc cầu qua Cồn Hến ở TP.Huế đạt giải Nhất. Ảnh: BQLDA.

Theo quyết định, dự án được chia thành hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 sẽ triển khai xây dựng đường dẫn hai đầu cầu kết hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng.

Phạm vi đầu tư giai đoạn 1 gồm hai đoạn tuyến với tổng chiều dài khoảng 2,1 km. Đoạn tuyến thứ nhất dài khoảng 450m, bắt đầu từ nút giao đường Trương Gia Mô - Lê Đức Anh nối dài đến nút giao đường Nguyễn Sinh Cung - Ưng Bình (phường Vỹ Dạ).

Đoạn tuyến thứ hai dài khoảng 1.650m, từ nút giao đường Chi Lăng - Nguyễn Bỉnh Khiêm đến nút giao đường Nguyễn Gia Thiều - Hồ Quý Ly (phường Phú Xuân).

Các tuyến đường được thiết kế với mặt cắt ngang rộng 26m, vận tốc thiết kế 60km/h. Hệ thống nút giao được tổ chức theo dạng giao cùng mức, bố trí đầy đủ vạch sơn, biển báo hướng dẫn giao thông. Đối với các nút giao với các tuyến đường quy hoạch sẽ được thiết kế chờ để đấu nối trong tương lai.

Dự án cũng đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật như hè đi bộ, vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước, hộp kỹ thuật và các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông. Những đoạn tuyến đi qua khu vực bàu nước sẽ được gia cố mái taluy bằng kết cấu phù hợp nhằm bảo đảm ổn định nền đường.

Phương án thiết kế kiến trúc cầu qua Cồn Hến ở TP.Huế đạt giải Nhì. Ảnh: BQLDA.

Theo quyết định phê duyệt, tổng mức đầu tư toàn dự án khoảng 2.200 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 có kinh phí gần 1.000 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách trung ương hỗ trợ 1.100 tỷ đồng, phần còn lại do ngân sách TP.Huế bố trí. Thời gian thực hiện dự án là 4 năm.

UBND TP.Huế cho biết công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sẽ được triển khai trên toàn bộ phạm vi dự án với chiều dài khoảng 2,76 km, bao gồm cả giai đoạn 1 và giai đoạn 2.

Riêng phần diện tích giải phóng mặt bằng liên quan đến hạng mục cầu thuộc giai đoạn 2 sẽ được xác định sau khi phương án kiến trúc và thiết kế kỹ thuật được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thành phố dự kiến bố trí khoảng 9,73 ha đất để xây dựng các khu tái định cư phục vụ các hộ dân bị ảnh hưởng.

Dự án cầu qua Cồn Hến sau khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch, tăng cường kết nối khu vực Cồn Hến với trung tâm TP.Huế, giảm áp lực giao thông cho các tuyến đường nội đô, đồng thời mở rộng không gian phát triển đô thị về phía đông nam.

Phương án thiết kế kiến trúc cầu qua Cồn Hến ở TP.Huế đạt giải Ba. Ảnh: BQLDA.

Hiện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP.Huế đang hoàn thiện các thủ tục cần thiết để sớm triển khai dự án theo kế hoạch.

Trước đó, TP.Huế đã tổ chức cuộc thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình cầu qua Cồn Hến vượt sông Hương và đường dẫn hai đầu cầu nhằm lựa chọn thiết kế tạo điểm nhấn cho cảnh quan đô thị.

Hội đồng thi tuyển đã phê duyệt kết quả cuộc thi, trong đó phương án mang mã số 168 giành giải Nhất, phương án CH108 đạt giải Nhì và phương án mang mã số 125 đạt giải Ba.