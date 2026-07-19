Dự án chậm trễ, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai phê bình loạt UBND xã cùng Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh
Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai phê bình Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh cùng loạt UBND xã
UBND tỉnh Gia Lai vừa có thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tại cuộc họp đôn đốc tiến độ các dự án/phương án bố trí, ổn định dân cư khẩn cấp vùng thiên tai trên địa bàn.
Theo UBND tỉnh Gia Lai, việc thực hiện các dự án/phương án bố trí, ổn định dân cư khẩn cấp vùng thiên tai còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của UBND tỉnh.
Đến ngày 30/6/2026, công tác phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng nơi ở cũ mới đạt 161/980 hộ, tương đương 16,43%; số hộ đã bốc thăm, giao đất mới đạt 245/980 hộ; số hộ đã di dời vào khu tái định cư mới đạt 31/980 hộ.
Công tác thi công hạ tầng tại một số khu tái định cư chưa đáp ứng yêu cầu, chưa bảo đảm đầy đủ điều kiện để giao đất, xây dựng nhà ở cho người dân, nhất là các hạng mục thiết yếu như san nền, cấp điện, cấp nước, cắm mốc, phân lô.
Công tác phối hợp giữa chủ đầu tư, địa phương, nhà thầu và các sở, ngành có lúc, có nơi chưa chặt chẽ; một số địa phương còn lúng túng, thiếu quyết liệt trong tuyên truyền, vận động, kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất, lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng.
Trước thực tế trên, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai phê bình Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh; UBND các xã: An Hòa, Phù Mỹ Đông, Cát Tiến, Đề Gi, Ia Hiao và các đơn vị, địa phương khác có liên quan.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế nêu trên.
Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh, thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc còn rất lớn, nhất là bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất, xây dựng nhà ở và di dời dân cư.
Nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ năm 2026 đã được phân bổ với quy mô lớn, yêu cầu phải hoàn thành giải ngân trước ngày 31/12/2026.
Nếu không triển khai quyết liệt, đồng bộ, nguy cơ chậm giải ngân, bị thu hồi, hủy dự toán hoặc mất vốn là rất lớn. Trách nhiệm trực tiếp, chủ yếu thuộc về các địa phương, nhất là người đứng đầu.
Bí thư Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã, phường và Chủ tịch UBND các xã, phường phảitrực tiếp vào cuộc
“Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để chậm trễ trong các khâu thuộc thẩm quyền của địa phương. Đặc biệt nếu để bị thu hồi, hủy dự toán hoặc mất vốn thì phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định”, ông Thanh lưu ý.
Ngoài ra, địa phương phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại, tạo sự đồng thuận của người dân; công khai chính sách bồi thường, hỗ trợ, phương án giao đất, quyền lợi, nghĩa vụ của từng hộ.
Đặc biệt, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình chây ì, không chấp hành sau khi đã thực hiện đầy đủ quy trình, chính sách theo đúng quy định pháp luật.
Ông Thanh yêu cầu, Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện 16 dự án/phương án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai.
Hằng tuần tổng hợp cụ thể tiến độ kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất, phê duyệt phương án bồi thường, chi trả, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn, thi công hạ tầng, bốc thăm, giao đất, xây dựng nhà ở và di dời dân cư. Ngoài ra, kịp thời hướng dẫn giải quyết các vướng mắc phát sinh từ cơ sở; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo đối với các nội dung vượt thẩm quyền.
Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, Bí thư Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã, phường và Chủ tịch UBND các xã, phường trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc.
Phân công cán bộ phụ trách từng thôn, làng, từng nhóm hộ; bám sát từng hộ dân để vận động, giải thích chính sách, hoàn thành kiểm đếm, phê duyệt phương án, chi trả, bốc thăm, giao đất, xây dựng nhà ở và di dời dân cư.
Các xã, phường phải chủ động nghiên cứu, xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền; kịp thời trao đổi với các sở, ngành liên quan để được hướng dẫn đối với các nội dung chưa rõ, còn vướng về chuyên môn.
“Không báo cáo xin chủ trương của UBND tỉnh đối với các nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, đơn vị. Không chờ họp mới báo cáo, đề xuất. Kiên quyết không để các vướng mắc nhỏ kéo dài, làm ảnh hưởng tiến độ giải ngân, giao đất, xây dựng nhà ở và di dời dân cư”, ông Thanh nhấn mạnh.