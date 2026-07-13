Dự án có chi phí giải phóng mặt bằng gấp 25 lần xây lắp tại Quy Nhơn, Gia Lai: Chủ tịch tỉnh yêu cầu "không được chậm"

Hoàn thành kiểm đếm toàn bộ hộ dân bị ảnh hưởng

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng, cải tạo nút giao thông khu vực ngã 5 Đống Đa - Hoa Lư (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), có tổng mức đầu tư 513 tỷ đồng; trong đó, chi phí xây lắp 17,6 tỷ đồng và kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng 443,3 tỷ đồng (gấp khoảng 25 lần chi phí xây lắp).

Dự án do Ban Quản lý dự án (QLDA) các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư, thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2029.

Tỉnh Gia Lai dự kiến chi hơn 443 tỷ đồng dành cho việc giải phóng mặt bằng dự án cải tạo nút giao cửa ngõ Quy Nhơn, chiếm phần lớn trong tổng số vốn gần 513 tỷ đồng. Ảnh: Doãn Lê.

Theo quy mô đầu tư, dự án sẽ tăng bán kính cong tại vị trí đường Trần Hưng Đạo rẽ phải vào đường Đống Đa; dịch chuyển đảo vòng xuyến hiện hữu về phía Đông Bắc, mở rộng bán kính đảo; đồng thời mở rộng mặt cắt ngang đường Trần Hưng Đạo tại vị trí giao với đường Nguyễn Tất Thành từ 19m lên 22m, nâng từ 4 làn xe cơ giới lên 6 làn xe cơ giới.

Bên cạnh đó, dự án đầu tư đồng bộ các hạng mục nền, mặt đường, dải phân cách, đảo vòng xuyến, vỉa hè, cây xanh, hệ thống chiếu sáng và thoát nước.

Đến nay, Tổ công tác đã hoàn thành kiểm đếm đối với 33/33 hộ dân và 4/4 tổ chức bị ảnh hưởng; xác nhận nguồn gốc đất của 25/33 hộ và toàn bộ 4 tổ chức.

Không để chậm tiến độ ở bất kỳ khâu nào

Ban QLDA đang khẩn trương lập phương án bồi thường đối với các tổ chức, hộ gia đình bị ảnh hưởng.

Đồng thời đã phê duyệt hồ sơ thiết kế và dự kiến ký hợp đồng thi công 2 khu tái định cư vào cuối tháng 7, hoàn thành trong tháng 9/2026 nhằm đáp ứng yêu cầu bố trí tái định cư phục vụ dự án.

Kiểm tra thực tế tại dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, đây là dự án trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực nút giao, đồng thời góp phần hoàn thiện hạ tầng cửa ngõ trung tâm phường Quy Nhơn.

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng, cải tạo nút giao thông khu vực ngã 5 Đống Đa - Hoa Lư (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai). Ảnh: Doãn Lê.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu chủ đầu tư tập trung cao độ cho công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng (GPMB) và bố trí tái định cư.

“Khẩn trương hoàn thiện công tác thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và triển khai lựa chọn nhà thầu xây lắp ngay trong đầu tháng 8/2026”, ông Tuấn nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai quán triệt tinh thần tuyệt đối không để chậm tiến độ ở bất kỳ khâu nào, bảo đảm dự án được triển khai đồng bộ, hiệu quả.