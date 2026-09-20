Dự án “di dân lịch sử” ở Huế còn đến 363 hộ chưa bàn giao mặt bằng

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 TP.Huế, dự án Giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế (thuộc dự án Dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế) được triển khai từ năm 2019 theo cơ chế đặc thù được Chính phủ thông qua, được xem là một “cuộc di dân lịch sử”.

Dự án nhằm bảo tồn, phục hồi cảnh quan các di tích thuộc Quần thể di tích cố đô Huế, đồng thời cải thiện điều kiện sống cho hàng nghìn hộ dân từng sinh sống trong những khu vực chật hẹp, xuống cấp.

Hiện còn 363 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huếchưa bàn giao mặt bằng do quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và một số vấn đề về đất đai. Ảnh: T.H.

Dự án có tổng mức đầu tư 1.905 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 1.880 tỷ đồng và ngân sách địa phương 25 tỷ đồng.

Giai đoạn 1 được triển khai tại 11 khu vực, với tổng diện tích khoảng 25,5ha, liên quan đến 2.233 hộ chính. Sau thời gian dài triển khai, vẫn còn số lượng lớn hộ dân chưa bàn giao mặt bằng cho dự án.

Cụ thể, đến ngày 17/9/2026, có 1.870 hộ đã bàn giao mặt bằng, đạt 83,7%. Hiện còn 363 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, chủ yếu liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và một số vấn đề về đất đai.

Vào ngày 18/9, Chủ tịch UBND TP.Huế Lê Trí Thanh kiểm tra thực tế công tác giải phóng mặt bằng tại dự án. Ông Lê Trí Thanh trực tiếp kiểm tra tại các khu vực Đàn Xã Tắc, Eo Bầu, hồ Học Hải, hồ Tịnh Tâm và một số vị trí liên quan.

Sau khi kiểm tra, ông Lê Trí Thanh yêu cầu các đơn vị, địa phương rà soát cụ thể từng trường hợp chưa bàn giao mặt bằng; xác định rõ trách nhiệm, phương án và tiến độ xử lý đối với từng trường hợp.

Các đơn vị được yêu cầu tập trung hoàn thiện các thủ tục, chính sách liên quan, bố trí tái định cư và đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng.

Theo ông Lê Trí Thanh, quá trình giải phóng mặt bằng phải bảo đảm đúng quy định, đồng thời chú trọng bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân, đáp ứng yêu cầu về tiến độ bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị di tích.

Riêng tại khu vực Đàn Xã Tắc và hồ Tịnh Tâm, Chủ tịch UBND TP.Huế lưu ý các đơn vị trong quá trình giải phóng mặt bằng cần nghiên cứu phương án giữ lại những cây xanh lâu năm, góp phần bảo tồn cảnh quan khu vực.

Việc xử lý các trường hợp còn vướng mắc được đặt trong yêu cầu vừa bảo đảm tiến độ dự án, vừa thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người dân bị ảnh hưởng bởi công tác giải phóng mặt bằng.