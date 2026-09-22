Dự án gần 100 tỷ đồng ở Huế: Nhà thầu bị phạt vì chậm tiến độ

Ngày 22/9, Ban Quản lý dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II - tiểu dự án TP.Huế cho biết, thành phố đang triển khai dự án nạo vét, xây kè kết hợp đường đi bộ dọc sông An Hòa và nạo vét, xây kè hồ Hữu Bảo, với tổng mức đầu tư gần 100 tỷ đồng.

Công trình thuộc gói thầu số 45, do Liên danh kè sông An Hòa thực hiện, khởi công từ tháng 1/2026 và dự kiến hoàn thành vào tháng 1/2028.

Sông An Hòa được xây dựng kè, kết hợp đường đi bộ mục tiêu hoàn thiện hạ tầng thủy lợi, chỉnh trang cảnh quan và nâng cao khả năng thoát lũ, chống sạt lở cho khu vực. Ảnh: Trí Đức.

Dự án nhằm hoàn thiện hạ tầng thủy lợi, chỉnh trang cảnh quan, đồng thời nâng cao khả năng thoát lũ và chống sạt lở cho khu vực.

Sau 6 tháng thi công, tổng giá trị thực hiện toàn gói thầu đạt gần 34/92 tỷ đồng. Giá trị giải ngân thực tế gần 30 tỷ đồng, tương ứng 32,08% kế hoạch vốn.

Trong đó, hạng mục nạo vét, xây kè sông An Hòa có giá trị gần 79 tỷ đồng. Đến nay, đơn vị thi công đã thực hiện khoảng 31 tỷ đồng, đạt 39,4% khối lượng công việc.

Đối với hạng mục nạo vét, xây kè hồ Hữu Bảo có giá trị gần 14 tỷ đồng, khối lượng thực hiện mới đạt 2,72 tỷ đồng, tương đương 20,1% kế hoạch.

Theo chủ đầu tư, hạng mục hồ Hữu Bảo liên tục trễ hẹn so với tiến độ chi tiết được phê duyệt. Trước tình trạng này, chủ đầu tư đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm tiến độ hợp đồng thi công đối với Công ty TNHH Tân Bảo Thành, với số tiền gần 55 triệu đồng.

Sau khi xử phạt, chủ đầu tư yêu cầu Công ty TNHH Tân Bảo Thành khẩn trương tập trung nhân lực, thiết bị, lập lại tiến độ bù phần khối lượng bị chậm, không để ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành chung của toàn bộ gói thầu vào đầu năm 2028.

Dự án Chương trình Phát triển các đô thị loại II - tiểu dự án TP.Huế được phê duyệt năm 2016 và điều chỉnh năm 2023. Sở Kế hoạch và Đầu tư, nay là Sở Tài chính TP.Huế, làm đại diện chủ đầu tư dự án.

Toàn dự án gồm 11 gói thầu xây lắp, chưa kể phần vốn dư, với tổng mức đầu tư 2.208 tỷ đồng từ nguồn vốn vay nước ngoài và vốn đối ứng địa phương. Trong đó, chi phí xây lắp hơn 1.000 tỷ đồng.

Đến nay, giá trị giải ngân các gói thầu đạt hơn 872 tỷ đồng, tương ứng 83,76%. Có 7 gói thầu đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, còn 4 gói thầu đang được triển khai.

Theo hiệp định vay vốn, dự án ban đầu kết thúc vào ngày 30/6. Tuy nhiên, tháng 7/2024, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến ngày 30/6/2028.