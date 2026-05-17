Dự án môi trường bền vững ở Khánh Hòa tăng 190,3 tỷ đồng chi phí giải phóng mặt bằng

Theo nội dung tờ trình, chi phí giải phóng mặt bằng của Tiểu dự án CCSEP Nha Trang đã tăng từ 228 tỷ đồng lên hơn 418 tỷ đồng, tức đội thêm khoảng 190,3 tỷ đồng bao gồm cả dự phòng, trong bối cảnh dự án mới hoàn thành khoảng 30% khối lượng và đang vướng mặt bằng ở 2 gói thầu quan trọng.

Đây là dự án trọng điểm có tổng mức đầu tư hơn 1.380 tỷ đồng (tương đương 60 triệu USD), sử dụng vốn vay từ Ngân hàng Thế giới (World Bank) và vốn đối ứng địa phương.

Dự án môi trường bền vững đội chi phí giải phóng mặt bằng thêm khoảng 190,3 tỷ đồng

Dù đã khởi công từ năm 2019, đến nay dự án mới chỉ hoàn thành khoảng 30% khối lượng giá trị đầu tư. Trong 6 gói thầu chính của giai đoạn 2, hiện có 2 gói thầu quan trọng là NT-2.1 và NT-2.3 đang phải tạm ngưng thi công do chưa có mặt bằng sạch để triển khai.

Trong khi đó, Hiệp định tín dụng tài trợ vốn ODA từ phía World Bank đã chính thức hết hiệu lực từ ngày 30/6/2024, gây áp lực cực lớn lên tiến độ và nguồn lực tài chính của tỉnh.

Ngoài khoản tăng chi phí giải phóng mặt bằng, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết hai gói thầu NT-2.1 và NT-2.3 trước đây đã được tạm ứng và thanh toán một phần bằng nguồn vốn vay ODA. Khi nhà tài trợ thu hồi khoản tạm ứng này sẽ phát sinh chênh lệch tỷ giá khoảng 8,3 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, sau rà soát, chi phí để tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại của dự án cũng dự kiến tăng thêm khoảng 12,57 tỉ đồng.

Hiện nay, Ban QLDA đang phối hợp cùng với Ngân hàng Thế giới, Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa, Tư vấn giám sát độc lập an toàn môi trường và xã hội, UBND phường Nha Trang, Bắc Nha Trang, Tây Nha Trang tổ chức rà soát, hoàn thiện các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư điều chỉnh, bổ sung cho người dân theo đúng quy định.

Theo dự kiến công tác giải phóng mặt bằng sẽ hoàn thành vào tháng 9/2026 và toàn bộ dự án sẽ hoàn thành trước tháng 6/2027.