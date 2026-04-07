Dự án năng lượng phía Đông: Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo "nóng"

Chiều 7/4, thông tin từ chính quyền Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền, đã chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo tình hình đề xuất chủ trương, lựa chọn nhà đầu tư các dự án năng lượng ở khu vực phía Đông của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền. Ảnh: CP

Đại diện Sở Công thương cho biết, theo quy hoạch khu vực phía Đông, có nhiều tiềm năng để phát triển đa dạng các loại hình năng lượng như thủy điện, điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối và điện rác, với tổng công suất dự kiến khoảng 3.501,8MW (giai đoạn 2026 - 2030).

Việc phát triển các dự án điện năng lượng, có vai trò quan trọng và góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại khu vực phía Đông, các nhà đầu tư đang quan tâm và đề xuất 11 dự án năng lượng và các dự án này, đã có trong Điều chỉnh quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đơn cử là đề xuất dự án NM điện mặt trời Lâm Bình, tại xã Khánh Cường có công suất 100MW, tổng vốn đầu tư 1.595 tỷ đồng.

1 hạng mục của dự án thuỷ điện đang triển khai trên địa bàn phía Đông Quảng Ngãi. Ảnh: UBND tỉnh.

Dự án Thủy điện Trà Phong 1C, tại xã Tây Trà có công suất 13,6 MW, tổng vốn đầu tư khoảng 529,6 tỷ đồng; đề xuất dự án điều chỉnh nâng công suất thủy điện Sơn Màu 1, Sơn Màu 2 ở các xã Sơn Tây, Sơn Tây Hạ, Sơn Tây Thượng…

Cũng theo Sở Công thương, các đề xuất dự án nêu trên đều đảm bảo tính pháp lý về quy hoạch, cơ bản đáp ứng khả năng đấu nối lưới điện, có tính khả thi về nguồn vốn và nhà đầu tư đề xuất thực hiện, có kinh nghiệm triển khai….thế nhưng chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Nhà đầu tư phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Ý Thu

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền giao trách nhiệm cho Sở Công thương khẩn trương có văn bản chính thức đối với các dự án đủ điều kiện; tham mưu UBND tỉnh thực hiện cấp chủ trương đầu tư theo đúng quy định.

1 hạng mục của dự án thuỷ điện đang thi công tại phía Đông của tỉnh. Ảnh: UBND tỉnh

Một chỉ đạo đáng lưu ý khác của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đó là những dự án đã đủ điều kiện, Sở Tài chính cần chủ trì, phối hợp với Sở Công thương và các nhà đầu tư, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cần thiết, đảm bảo đúng quy định, trình UBND tỉnh xem xét, cấp chủ trương đầu tư trước ngày 1/6/2026.