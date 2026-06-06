Dự án trạm dừng nghỉ trên cao tốc chậm tiến độ, Bộ Xây dựng nhắc tên nhà đầu tư

Bộ Xây dựng đã có kết luận của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn tại cuộc họp kiểm điểm công tác đầu tư xây dựng các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, tiến độ thi công các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông hiện nay vẫn chậm so với yêu cầu đặt ra.

Bên cạnh những khó khăn khách quan như vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng tại một số vị trí, điển hình là trạm dừng nghỉ trên tuyến Vĩnh Hảo - Phan Thiết tại Km144+560, hay tác động từ biến động giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng, nguyên nhân chủ yếu được xác định là do một số nhà đầu tư chưa thực sự quyết liệt trong tổ chức thực hiện.

Nhiều dự án còn triển khai cầm chừng, chậm hoàn thiện các thủ tục liên quan và chưa tập trung đầy đủ nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Cao tốc Mai Sơn - Quốc Lộ 45. Ảnh: TA

Bộ Xây dựng cho rằng, việc hoàn thành các trạm dừng nghỉ không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân và phương tiện lưu thông trên các tuyến cao tốc đã đưa vào khai thác mà còn là một trong những điều kiện quan trọng để triển khai thu phí đối với các tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư.

Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị liên quan xây dựng các mốc tiến độ cụ thể đối với từng dự án, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và đôn đốc các nhà đầu tư huy động tổng lực về nhân lực, thiết bị và tài chính để đẩy nhanh tiến độ thi công

Mục tiêu được đặt ra là sớm hoàn thiện các trạm dừng nghỉ, đáp ứng nhu cầu của người dân trong mùa du lịch hè năm 2026 và tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác đồng bộ hệ thống cao tốc Bắc - Nam.

Bộ Xây dựng cũng giao các Ban QLDA phối hợp chặt chẽ với địa phương và nhà đầu tư để tháo gỡ các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra hiện trường, giám sát việc thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà đầu tư theo hợp đồng đã ký kết.

Không chỉ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, Bộ Xây dựng còn đặt ra các tiêu chí mới nhằm nâng cao chất lượng các trạm dừng nghỉ trên cao tốc.

Cùng đó, Bộ Xây dựng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tại các trạm dừng nghỉ thông qua việc lắp đặt hệ thống giao thông thông minh, hỗ trợ hướng dẫn đỗ xe, phân luồng phương tiện và giám sát an ninh, an toàn.

Các trạm dừng nghỉ tương lai sẽ được định hướng phát triển theo mô hình xanh, hiện đại với hạ tầng trạm sạc điện, cung cấp năng lượng sạch, phù hợp lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh và giảm phát thải của ngành giao thông vận tải.

Bộ Xây dựng cũng dự kiến lựa chọn một số dự án để xây dựng mô hình trạm dừng nghỉ xanh mẫu, từ đó đánh giá, hoàn thiện tiêu chí và nhân rộng trên toàn quốc.

Về tiến độ thi công cụ thể, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, hiện có 20/21 trạm đã triển khai, trong đó 2 trạm đã cơ bản hoàn thành đưa vào khai thác; 9 trạm có công trình dịch vụ công thiết yếu đưa vào khai thác; 3 trạm đang khai thác trạm tạm. 6 trạm chưa có hạng mục dịch vụ công.

Một số dự án trạm dừng nghỉ chậm triển khai với nguyên nhân chủ yếu do Nhà đầu tư triển khai chậm như Liên danh Petrolimex, Liên danh Futabuslines - Thành Hiệp Phát. Mặc dù Cục Đường bộ và các Ban QLDA có nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc, tuy nhiên nhà đầu tư triển khai còn lúng túng, đặc biệt là trong lựa chọn tư vấn thiết kế, thẩm tra, quản lý dự án, nhà thầu thi công.